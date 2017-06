Ultima ora

15:28Eletto da 3 giorni e subito sospeso sindaco Villa S.Giovanni

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 14 GIU - E' stato eletto solo tre giorni fa ma è già stato sospeso il sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari. Il provvedimento è stato emesso dal prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari in base alla legge Severino e dopo una comunicazione giunta dall'autorità giudiziaria. Siclari, infatti, vicesindaco nella passata consiliatura, è stato condannato in primo grado per abuso d'ufficio insieme all'ex sindaco Antonio Messina. Alla sospensione erano seguite le dimissioni dei 16 consiglieri che avevano portato allo scioglimento dell'Ente e a nuove elezioni. In attesa del processo d'appello Siclari non era comunque incandidabile ma essendo stato eletto è scattata per lui la sospensione per 18 mesi. Siclari, candidato di Alternativa popolare, è stato eletto domenica scorsa alla guida della lista Leali per Villa con 2.470 voti pari al 33,16%. Secondo si è piazzato Antonio Salvatore Ciccone di "Villa riparte" con 2.127 voti (28,56). (ANSA).

15:28Calcio: Albania, ‘Tramezzani l’alternativa a De Biasi’

(ANSA) - TIRANA, 14 GIU - Un altro tecnico italiano potrebbe prendere la guida della panchina della nazionale di calcio albanese dopo le dimissioni di oggi di Gianni De Biasi. Si tratterebbe del suo ex assistente, Palo Tramezzani, attuale allenatore della squadra svizzera del Lugano. A fare il suo nome e' stato il presidente della Federcalcio albanese, Armando Duka, in una conferenza stampa congiunta a Tirana con il tecnico dimissionario. "Tramezzani conosce benissimo la nostra nazionale e potrebbe essere un'alternativa", ha dichiarato Duka, che si e' detto "sorpreso della decisione di De Biasi" il quale oggi ha annunciato il suo immediato addio a qualificazione in corso, con quattro partite ancora da giocare nel Girone G, valide per i Mondiali 2018. "La decisione di interrompere immediatamente non e' stata precedentemente concordata, anzi, volevamo che continuasse. De Biasi e' il miglior allenatore di sempre che l'Albania ha avuto", ha affermato Duka.

15:26Calcio: Abbiati torna al Milan come club manager

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Christian Abbiati è il nuovo club manager del Milan: lo annuncia la società con un comunicato. L'ex portiere rossonero, 15 anni al Milan, "farà da interfaccia tra la squadra e la società" e "riporterà direttamente al responsabile dell'area tecnica e direttore sportivo Massimiliano Mirabelli". "Sono molto emozionato - le parole di Abbiati a Milan Tv - Tornare nella mia seconda famiglia è bellissimo. Non pensavo di tornare perché con il cambio di società vedevo tutto un po' diverso, invece mi hanno chiamato ed ho accettato subito". Il suo compito sarà quello di accogliere i nuovi acquisti e riportare alla società eventuali problematiche nello spogliatoio. "Far visitare il Museo del Milan - annuncia Abbiati - come prima cosa è positivo. Alla prima gara a San Siro capiranno ancora di più che cos'è il Milan. Io sarò a Milanello e riferirò eventuali problematiche alla società. Sono felice che sia tornato anche Gattuso. Allenare la Primavera non è facile, quindi gli faccio il mio in bocca al lupo".

15:14Ddl penale: Camera conferma fiducia, 320 sì

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - La Camera conferma la fiducia al governo sul ddl penale con 320 sì, 149 no e un astenuto. L'Assemblea passa dalle 16:15 all'esame degli ordini del giorno al testo. Il voto finale è previsto nel tardo pomeriggio.

15:03Calcio: Di Francesco, Roma occasione unica

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Per me è una occasione unica che sono molto felice di raccogliere. Sono pronto per questa sfida e sereno nell'affrontare questa avventura. Ci dobbiamo preparare a lavorare sodo". Così il nuovo allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, nella conferenza stampa di presentazione a Trigoria. "Totti? A breve dovrà dare una risposta. Sarei molto contento di poterlo avere in un ruolo che deciderà lui e di poter continuare a lavorare con lui, anche se in un'altra veste" ha quindi aggiunto il tecnico abruzzese.

15:01Rapinatore ucciso: gioielliere indagato per omicidio

(ANSA) - PISA, 14 GIU - E' stata formalizzata l'iscrizione nel registro degli indagati, per il reato di omicidio volontario, per Daniele Ferretti, il gioielliere di 69 anni che ieri ha sparato e ucciso un bandito durante un tentativo di rapina nel suo negozio a Pisa. Lo si apprende da ambienti investigativi. Sempre da quanto appreso l'iscrizione è collegata all'espletamento di accertamenti irripetibili e all'autopsia sul rapinatore morto, ai fini di assicurare tutte le garanzie a difesa dell'indagato.

15:00Calcio: De Biasi lascia da oggi panchina Albania

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Il tecnico italiano Gianni De Biasi lascia da oggi, e dopo sei anni, la panchina della nazionale dell'Albania. Lo ha annunciato lo stesso ct in una dichiarazione sul proprio sito ufficiale. De Biasi aveva già manifestato l'intenzione di non rinnovare, ma ora ha annunciato l'addio a qualificazione in corso, con 4 partite da giocare e la qualificazione molto difficile. L'ultima partita sarà Albania-Italia, il 9 ottobre: "Questa è una pagina della mia esperienza professionale in Albania che mai avrei voluto scrivere. Ho pensato a lungo e desidero comunicarvi che da oggi non sarò più il ct della nostra Nazionale", scrive De Biasi. "Mi fermo qui perché voglio pensare al bene e alla crescita della squadra. Credo di aver esaurito il mio compito".