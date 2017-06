Ultima ora

17:30Russia: a S.Pietroburgo 43 condanne 5-10 giorni per proteste

(ANSA) - MOSCA, 14 GIU - Il tribunale Presnenski di San Pietroburgo ha finora ordinato l'arresto amministrativo da 5 a 10 giorni per 43 delle centinaia di persone fermate due giorni fa nella città sulla Neva per le proteste anticorruzione e antigovernative organizzate dal blogger anti-Putin, Alexiei Navalni: lo sostiene la testata online locale Fontanka.ru.

17:30Calcio: Under 21, Di Biagio ‘bisogna vincere subito’

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Non ti puoi permettere di sbagliare la prima gara, altrimenti rischi di essere subito a un passo dall'eliminazione. Bisogna vincere al debutto". L'Under 21 esordisce domenica contro la Danimarca nell'Europeo in Polonia e Gigi Di Biagio è già proiettato in clima agonistico. Nell'ultima conferenza stampa nel ritiro di Trigoria, prima della partenza per Cracovia, il tecnico azzurro ha tenuto a mettere in chiaro che tipo di impegno si attende dai suoi ragazzi fin da subito.

17:26Nidi blatte in cucine ospedale Torino, controlli Asl

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Controlli del Servizio Igiene e Alimenti dell'Asl di Torino nelle cucine delle Molinette, il più grande ospedale del Piemonte, in seguito ad un esposto che ha segnalato la presenza di nidi di blatte. "Sono in corso le verifiche interne - si limita a commenta la AllFoods, la ditta che gestisce il servizio mensa dell'ospedale - e l'adozione delle opportune misure correttive". Il servizio di distribuzione dei pasti a degenti e a dipendenti, aggiunge la ditta, non verrà interrotto.

17:25Usa: fonti indagini, ‘sparatore uomo bianco americano’

(ANSA) - WASHINGTON, 14 GIU - L'uomo che ha aperto il fuoco in un campo da baseball ad Alexandria, alle porte di Washington, si chiamerebbe James Hodgkinson, di 66 anni, di razza bianca e cittadino americano di Belleville, in Illinois. Lo riportano fonti investigative citate da alcuni media Usa.

17:24Asti: candidato M5S al ballottaggio

(ANSA) - ASTI, 14 GIU - Sarà il candidato del M5S, Massimo Cerruti, ad andare al ballottaggio per le Comunali di Asti con Maurizio Rasero (centrodestra). Dopo le ultime verifiche, terminate oggi pomeriggio, sulle schede di 5 sezioni, risulta avere ottenuto 6 voti in più rispetto ad Angela Motta, candidata del centrosinistra. Lo ha annunciato, in Tribunale ad Asti, la presidente della commissione elettorale centrale, Maria Teresa Francioso.

17:22Sparatoria Usa: media, non ci sono indicazioni terrorismo

(ANSA) - WASHINGTON, 14 GIU - "Non ci sono al momento indicazioni che legano la sparatoria" al campo di baseball "con il terrorismo". Lo riporta Nbc citando fonti della polizia.

17:16Calcio: Grassadonia nuovo tecnico Pro Vercelli

(ANSA) - VERCELLI, 14 GIU - Divorzio tra la Pro Vercelli e l'allenatore Moreno Longo: hanno risolto consensualmente il contratto che scadeva il 30 giugno 2018. La società ha raggiunto l'accordo con Gianluca Grassadonia, che guiderà la squadra nella stagione 2017/2018, avvalendosi della collaborazione di Luca Fusco (vice) e Sergio Giovani (preparatore atletico) oltre che dei riconfermati Antonello Degiorgi (preparatore dei portieri) e Stefano Bortolan (preparatore atletico). Grassadonia verrà presentato ufficialmente alla stampa venerdì prossimo.