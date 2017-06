Ultima ora

19:12Migranti: Sardegna e Ministero sceglieranno assieme sede Cpr

(ANSA) - CAGLIARI, 14 GIU - Nessuna decisione sul Centro di permanenza per i rimpatri nell'ex carcere di Iglesias ma la scelta sulla dislocazione sarà condivisa tra la Regione Sardegna e il Ministero dell'Interno, che aveva proposto la città del Sulcis come possibile sede. Non solo: la quota del 2,96% di migranti spettanti all'Isola diventa "regola aurea" e lo sforamento avverrà solo in casi eccezionali. E' quanto emerge dal faccia a faccia, oggi a Roma, tra il governatore sardo Francesco Pigliaru e il ministro Marco Minniti. Soddisfatto per l'esito dell'incontro il primo, che ha incassato anche l'impegno del Governo a fronteggiare il flusso algerino per bloccare gli sbarchi diretti, quelli che danno maggiori problemi sul versante della sicurezza e l'ordine pubblico. Regione e Ministero, infine, hanno trovato una convergenza sull'accoglienza, puntando sul modello diffuso sul territorio, prevedendo anche la possibilità di stipulare accordi simili al protocollo di Milano.

19:11Oim, 92 migranti salvati nel Sahara, abbandonati nel deserto

(ANSA) - DAKAT, 14 GIU - L'Organizzazione mondiale delle migrazioni (Oim) ha reso noto che il suo team insieme alle autorità del Niger è riuscito a salvare una novantina di migranti abbandonati nel deserto del Sahara mentre si stavano dirigendo verso la Libia. Il capo della missione Oim, Giuseppe Loprete, ha precisato di avere trovato 18 migranti vicino ad un pozzo e altri 74 mentre stavano rientrando alla base di Dirkou dopo avere risposto ad una telefonata. La maggioranza di loro proviene dalla Nigeria, gli altri dal Ghana, Burkina Faso e Senegal. Tra loro ci sono anche 30 donne con bambini. Loprete ha aggiunto che un migrante è morto giorni fa. Da aprile 2016 l'Oim ha salvato oltre 600 migranti. Il Niger è una delle rotte privilegiate scelte dai migranti per giungere in Libia e poi in Europa.

19:10Scontro treni: macchinista, convoglio partito da solo

(ANSA) - LECCE, 14 GIU - "Il treno era fermo in stazione ed è partito da solo, forse per un guasto ai freni": a quanto si apprende si sarebbe giustificato così il macchinista del treno 544 delle Ferrovie del Sud Est partito ieri pomeriggio col segnale rosso dalla stazione di Galugnano e scontratosi dopo circa 800 metri col treno 549/643, fermo al segnale di ingresso in stazione. L'impatto è avvenuto a 25 km/h e ha provocato una ventina di feriti. Il pm ha disposto una consulenza meccanica e strutturale sul treno che riguarda anche l'efficienza dei freni. L'indagine per disastro ferroviario colposo e lesioni colpose è a carico di ignoti e riguarderà anche i sistemi di sicurezza dei due treni coinvolti nello scontro. Al momento, quindi, le ipotesi al vaglio della Procura di Lecce sono sia l'errore umano sia il guasto tecnico.

19:10Comunali: Padova, apparentamento Giordani-Lorenzoni

(ANSA) - PADOVA, 14 GIU - Hanno trovato l'intesa per l'apparentamento in vista del ballottaggio a Padova il candidato sindaco del Pd, Sergio Giordani, forte del 29,2%, e Arturo Lorenzoni, il prof universitario che con la Coalizione Civica di centrosinistra ha conquistato al primo turno il 22,8%. Insieme dovranno contrastare il leghista Massimo Bitonci, che parte da un 40,2% dei consensi. L'annuncio dell'apparentamento è stato dato poco fa, in una conferenza stampa. "Ci abbiamo messo un'ora a capirci - ha detto Giordani - condividiamo gli stessi obiettivi, e non litigheremo".

19:06Nazionale attori, social stars in campo per Amatrice

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Il 30 giugno, alle 17,30, lo stadio Tre Fontane a Roma, ospiterà il debutto della Nazionale Social stars. Daranno vita a un triangolare di beneficenza la Nazionale Social stars, la Nazionale attori e la Rappresentativa terremotati allenata dal sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. Il ricavato verrà devoluto alle vittime del terremoto del Centritalia, attraverso il progetto di ricostruzione del comune di Amatrice 'Adotta un'opera', tra cui figurano diverse scuole elementari. Sono più di 60 le web stars, con oltre 20 milioni di follower, che scenderanno in campo per l'Italia che ne ha più bisogno. La Nazionale Social Stars unisce le grandissime potenzialità di comunicazione dei social network al gioco del calcio, creando un connubio perfetto di visibilità e richiamo di persone sul territorio.

19:06Cpi chiede arresto immediato figlio Gheddafi

(ANSA) - BRUXELLES, 14 GIU - La Corte penale internazionale (Cpi) ha chiesto alle autorità libiche l'arresto immediato di Seif al-Islam Gheddafi, figlio dell'ex dittatore libico. Lo ha reso noto la stessa Corte. La decisione è stata presa dopo la diffusione della notizia del rilancio di Seif da parte di un gruppo armato libico. Il mandato di arresto nei confronti del figlio di Gheddafi era stato emesso dalla Cpi nel 2011 per crimini contro l'umanità.

19:03Incendio Londra: polizia, almeno 12 i morti

(ANSA) - LONDRA, 14 GIU - Sale ad almeno 12 il bilancio dei morti nel rogo del grattacielo di Londra, ma il numero delle vittime "è destinato ad aumentare". Lo afferma un funzionario di Scotland Yard. Sul numero dei dispersi, Stuart Cundy, comandante di Scotland Yard per le operazioni di soccorso nella tragedia, ha preferito non sbilanciarsi, precisando che vi sono 24 appartamenti che i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a ispezionare, su un totale di circa 120, mentre l'incendio non è ancora del tutto spento. Il vicecomandante dei pompieri di Londra ha da parte sua riferito che 65 persone sono state tratte in salvo in emergenza dalle squadre di soccorso durante l'evacuazione, a parte i residenti che sono riusciti a lasciare lo stabile da soli. Il numero dei feriti più gravi è ora indicato a 18.