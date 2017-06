Ultima ora

21:05Sparatoria a San Francisco: 4 i morti, oltre al killer

(ANSA) - WASHINGTON, 14 GIU - Nella sparatoria di San Francisco sono morte quattro persone, oltre al killer, un autista in divisa della Ups, che avrebbe poi rivolto l'arma contro se stesso. Lo riferisce la Abc 7 News di San Francisco.

20:30Calcio: Milan-Donnarumma, l’ora della verità

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - È giunto il momento della verità sul rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan. Dopo mesi di trattativa e schermaglie, domani è previsto un incontro a Casa Milan tra l'agente del portiere, Mino Raiola, e la nuova dirigenza rossonera, composta dall'ad Marco Fassone e il ds Massimiliano Mirabelli. Un incontro che dovrebbe risultare decisivo, in un senso o nell'altro. Il Milan, che a Donnarumma offre un quinquennale da oltre 4 milioni a stagione, appare intenzionato ad aprire alla possibilità di inserire nella trattativa una clausola rescissoria intorno ai 50 milioni, che si attiverebbe nel caso in cui il club non dovesse qualificarsi per la Champions League.

20:28Gb: leader libdem, Tim Farron, si dimette a sorpresa

(ANSA) - LONDRA, 14 GIU - Il leader dei liberaldemocratici britannici, Tim Farron, ha annunciato a sorpresa le sue dimissioni dopo le recenti elezioni in cui il partito aveva incrementato i seggi ma perso punti percentuali. Farron ha parlato di un conflitto tra la sua vita come fedele cristiano e l'essere leader politico dei LibDem. Ha detto che avrebbe dovuto agire "più saggiamente" sulle questioni che riguardano la sua fede in campagna elettorale, in particolare rispetto alla sua visione sul sesso fra gay.

20:27Migranti: Minniti vedrà Raggi, accoglienza diffusa

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, riceverà presto al Viminale il sindaco di Roma, Virginia Raggi, dopo la richiesta di incontro avanzata dalla prima cittadina, che ha invocato un limite alla presenza di migranti nella Capitale. Il modello su cui punta il Viminale - da quanto si apprende - è quello dell'accoglienza diffusa, promosso un mese fa a Milano da sindaci e prefetto, con i migranti distribuiti in più Comuni possibile. Quanto alla pressione sopportata da Roma, i numeri sarebbero in linea con gli accordi sottoscritti con l'Anci.

20:24Somalia: autobomba davanti ristorante Mogadiscio

(ANSA) - MOGADISCIO, 14 GIU - Un terrorista kamikaze ha fatto esplodere l'autobomba che stava guidando all'esterno di un ristorante a Mogadiscio, capitale della tormentata Somalia. Testimoni affermano che all'interno si odono degli spari. Non si hanno ancora informazioni su eventuali vittime. Un capitano della polizia somala ha spiegato che il ristorante attaccato, il Posh Treats, è frequentato dall'elite somala e dà lavoro a molti dipendenti stranieri, per lo più etiopici. Il capitano Mohamed Hussein ha ricordato come i terroristi islamici di Al-Shabaab, collegati ad Al Qaida, prendano di mira i locali frequentati dalla borghesia somala e dagli stranieri. E come il governo di Mogadiscio abbia di recente lanciato una campagna militare contro gli Shabaab.

20:11Piazza Duomo, confermate le misure di sicurezza

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - In occasione del concerto di Radio Italia di domenica 18 giugno in piazza Duomo è stato confermato "il dispositivo, già testato con successo per il concerto della Filarmonica della Scala". L'ingresso alla piazza, opportunamente transennata, avverrà attraverso nove varchi presidiati e l'accesso sarà consentito fino all'esaurimento della capacità ricettiva della piazza, stabilita in 23.500 persone. Lo rende noto la Prefettura di Milano a seguito del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, presieduto stamani dal prefetto Luciana Lamorgese. Sono state anche confermate le misure di sicurezza per i prossimi eventi che si svolgeranno in piazza Duomo e presso lo stadio Meazza, stabilite l'8 giugno scorso. Nell'area e nelle zone limitrofe non sarà consentita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e in contenitori di vetro e lattine. Sarà previsto un corridoio all'interno della piazza per le eventuali emergenze e interventi di soccorso. Non saranno installati maxi schermi.

20:03Incendio Londra: Gloria e Marco i 2 italiani dispersi

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Sono Gloria Trevisan e Marco Gottardi, entrambi veneti, i due italiani dispersi nel devastante incendio della Grenfell Tower di Londra. Lo apprende l'ANSA da fonti informate.