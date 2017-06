Ultima ora

22:06Calcio: Ranieri vicino al Nantes “ma ancora manca firma”

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 14 GIU - Il premio Maestrelli quale miglior allenatore europeo per la stagione 2015/16, è andato a Claudio Ranieri che, alla guida del Leicester, ha vinto la Premier. A Montecatini Terme (Pistoia), dove si è svolta la cerimonia di premiazione, il tecnico romano ha prima detto che, con la nuova squadra, i francesi del Nantes, non ci sono ancora le firme sul contratto, "ma si è a buon punto". E poi ha anticipato di non vedere l'ora di cominciare, perché "ho lo stesso entusiasmo del primo giorno che ho fatto l'allenatore". Quindi, una frecciata a Raymond Domenech (presidente del sindacato tecnici francesi ed ex ct della Nazionale transalpina), che ha cercato di bloccare il suo arrivo al Nantes, in quanto il regolamento vieta agli Over 65 di allenare in Francia. "E' sempre stato un tipo bizzarro", ha commentato Ranieri.

22:00Calcio: Ranieri, Juve sempre un passo avanti alle altre

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 14 GIU - "Chi ha fatto l'affare tra Inter e Roma, con Spalletti e Di Francesco? Lo vedremo alla fine del campionato, ma penso che lavoreranno bene entrambi". Così Claudio Ranieri, intervenuto stasera a Montecatini Terme (Pistoia), dove ha ricevuto il premio Maestrelli quale miglior tecnico europeo. Ranieri ha però specificato che "la Juventus è sempre un passo avanti alle altre", mentre "se anche le milanesi dovessero tornare in alto sarebbe un bene per il calcio italiano".

21:57Calcio: Carnevali, Di Francesco? Trattativa non complicata

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 14 GIU - "Di Francesco nuovo allenatore della Roma? Non è stata una trattativa complicata: con la società giallorossa abbiamo ottimi rapporti e poi il richiamo della Capitale era davvero per lui molto forte". Lo ha detto il dg del Sassuolo, Giovanni Carnevali, durante la cerimonia di consegna dei premi Maestrelli, a Montecatini Terme (Pistoia). Il dg ha quindi parlato anche del probabile sostituto sulla panchina neroverde, Cristian Bucchi. "Il Perugia non ci sta creando difficoltà, ma noi dobbiamo fare le nostre valutazioni prima di decidere. Acerbi? Per il momento nessuno si è fatto avanti".

21:34Autobomba a Mogadiscio, polizia, ‘almeno 4 i morti’

(ANSA) - MOGADISCIO, 14 GIU - Almeno quattro persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite dopo l'esplosione di un'autobomba all'esterno di un noto ristorante a Mogadiscio. Lo ha riferito la polizia. Il colonnello Mohamed Hussein ha precisato che la maggior parte delle vittime erano giovanissimi che si stavano recando alla Pizza House.

21:31Usa: ‘Scalise è in condizioni critiche’

(ANSA) - NEW YORK, 14 GIU - Steve Scalise, il parlamentare repubblicano ferito ad Alexandria, alle porte di Washington, versa in condizioni critiche. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino medico, emesso dopo che il deputato è stato operato. Scalise è stato raggiunto da alcuni colpi di fucile ad un fianco.

21:26Calcio: Milan, Evani “acquisti denotano chiarezza di idee”

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 14 GIU - "La velocità con cui i rossoneri stanno facendo acquisti denota chiarezza di idee. L'obiettivo è quello di tornare nelle posizioni che competono: è la storia del Milan essere ai vertici. Montella ha già fatto un grande lavoro nella passata stagione, adesso è pronto per il salto di qualità". Lo ha detto, nel corso della consegna dei premi Maestrelli, a Montecatini Terme (Pistoia), il ct della Nazionale Under 20, Chicco Evani, parlando anche della sua ex squadra. E su Donnarumma, che sta discutendo il rinnovo del contratto con il club rossonero: "Non ha bisogno dei miei consigli, è giovane ma già con una buona esperienza. Non penso sia solo una questione di soldi e poi gioca già in un grande club".

21:17Delitto Macchi, teste scagiona Stefano Binda

(ANSA) - VARESE, 14 GIU - "Binda era in vacanza con noi a Pragelato, dormiva nella mia stessa camerata". Lo ha affermato un testimone, Gianluca Bacchi Mellini, nel corso del processo davanti alla Corte d'Assise di Varese a carico di Stefano Binda, accusato dell'omicidio di Lidia Macchi, la studentessa massacrata con 29 coltellate nel gennaio 1987. Dichiarazioni che confermano l'alibi fornito di Binda, arrestato nel gennaio 2016 con l'accusa di aver ucciso la ragazza vicina a Comunione e Liberazione, che ha sempre sostenuto che nei giorni in cui avvenne il delitto si trovava in vacanza con un gruppo di Gioventù Studentesca a Pragelato, località sulle montagne piemontesi. Un'altra persona ha riferito in aula, trent'anni dopo la vacanza, di ricordare la presenza di Binda. Altri testimoni, invece, hanno fornito dichiarazioni di segno opposto. Secondo le accuse Binda si trovava nel Varesotto tra il 5 e il 6 gennaio 1987, nell'arco di tempo tra la scomparsa di Lidia Macchi e il ritrovamento del cadavere nei boschi di Cittiglio.