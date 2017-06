Ultima ora

07:28Terremoti, falso allarme sisma per errore tecnico Ingv

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Non c'è stata alcuna scossa di terremoto magnitudo 5.1 questa mattina in provincia di Macerata. L'indicazione del sisma è apparsa sul sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) per un errore tecnico e poco dopo è stata cancellata. Secondo quanto si è appreso, l'errore è stato determinato da un malfunzionamento di sistema che ha determinato una errata lettura dei dati: in realtà alle 5:17:46" la scossa realmente avvenuta è stata di magnitudo 1.6 con epicentro 1 km a nord di Pieve Torina (Macerata). Il terremoto non è stato avvertito dalla popolazione e non ha determinato alcun danno.

06:50Terremoto magnitudo 5.1 in provincia di Macerata

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata alle 5:17 in provincia di Macerata. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipoentro a 9 km di profondità ed epicentro a 1 km da Pieve Torina; a 20 da Preci (Perugia). Al momento non si hanno informazioni di eventuali danni a persone o cose.

02:08Usa, Wp: Trump indagato per ostruzione alla giustizia

(ANSA) - WASHINGTON, 15 GIU - Il presidente americano Donald Trump e' indagato per ostruzione della giustizia dal procuratore speciale del Russia-gate, Robert Mueller: lo sostiene il Washington Post, citando alcuni dirigenti coperti dall'anonimato. "Il procuratore speciale che sovrintende all'inchiesta sul ruolo della Russia nelle elezioni del 2016 interroghera' alti dirigenti dell'intelligence come parte di una piu' ampia indagine che ora include l'esame dell'ipotesi se Donald Trump abbia tentato di ostruire la giustizia", scrive il Wp. Secondo cinque fonti informate sui fatti, il capo della National intelligence Daniel Coats, il direttore della Nsa Mike Rogers e il suo ex vice Richard Ledgett hanno concordato di essere sentiti nei prossimi giorni.

23:44Calcio: Lega Pro, Alessandria-Reggiana 2-1

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Nella seconda semifinale di Lega Pro, disputata nello stadio Franchi, a Firenze, l'Alessandria ha battuto la Reggiana 2-1 (1-0), grazie a una doppietta in fotocopia, frutto di due micidiali ripartenze in campo aperto, di Pablo Gonzalez, al 4' del primo tempo e al 21' della ripresa. Per la Reggiana il gol è stato messo a segno da Guidone, al 33', giusto in tempo per riaccendere le speranze per una clamorosa rimonta, come già successo nei quarti contro il Livorno. In questo caso, però, i 'grigi' di Pillon hanno chiuso ogni altra possibilità agli avversari, portando a casa la qualificazione per la finale. Sabato 17 giugno, sempre a Firenze, la finale vedrà di fronte Alessandria e Parma. Per i piemontesi la speranza di tornare in Serie B, dopo ben 42 anni. Per il Parma, dopo le note vicende societarie e la ripartenza dalla D, la speranza, in due stagioni, di approdare in Serie B.

22:06Calcio: Ranieri vicino al Nantes “ma ancora manca firma”

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 14 GIU - Il premio Maestrelli quale miglior allenatore europeo per la stagione 2015/16, è andato a Claudio Ranieri che, alla guida del Leicester, ha vinto la Premier. A Montecatini Terme (Pistoia), dove si è svolta la cerimonia di premiazione, il tecnico romano ha prima detto che, con la nuova squadra, i francesi del Nantes, non ci sono ancora le firme sul contratto, "ma si è a buon punto". E poi ha anticipato di non vedere l'ora di cominciare, perché "ho lo stesso entusiasmo del primo giorno che ho fatto l'allenatore". Quindi, una frecciata a Raymond Domenech (presidente del sindacato tecnici francesi ed ex ct della Nazionale transalpina), che ha cercato di bloccare il suo arrivo al Nantes, in quanto il regolamento vieta agli Over 65 di allenare in Francia. "E' sempre stato un tipo bizzarro", ha commentato Ranieri.

22:00Calcio: Ranieri, Juve sempre un passo avanti alle altre

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 14 GIU - "Chi ha fatto l'affare tra Inter e Roma, con Spalletti e Di Francesco? Lo vedremo alla fine del campionato, ma penso che lavoreranno bene entrambi". Così Claudio Ranieri, intervenuto stasera a Montecatini Terme (Pistoia), dove ha ricevuto il premio Maestrelli quale miglior tecnico europeo. Ranieri ha però specificato che "la Juventus è sempre un passo avanti alle altre", mentre "se anche le milanesi dovessero tornare in alto sarebbe un bene per il calcio italiano".

21:57Calcio: Carnevali, Di Francesco? Trattativa non complicata

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 14 GIU - "Di Francesco nuovo allenatore della Roma? Non è stata una trattativa complicata: con la società giallorossa abbiamo ottimi rapporti e poi il richiamo della Capitale era davvero per lui molto forte". Lo ha detto il dg del Sassuolo, Giovanni Carnevali, durante la cerimonia di consegna dei premi Maestrelli, a Montecatini Terme (Pistoia). Il dg ha quindi parlato anche del probabile sostituto sulla panchina neroverde, Cristian Bucchi. "Il Perugia non ci sta creando difficoltà, ma noi dobbiamo fare le nostre valutazioni prima di decidere. Acerbi? Per il momento nessuno si è fatto avanti".