11:48Calcio: Europei U21, Nazionale partita per Cracovia

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 15 GIU - La nazionale dell'Italia Under 21 è in volo per Cracovia. Dopo essere sbarcati dal pullman, giunto all'aeroporto di Fiumicino poco prima delle 10, gli azzurrini capitanati da Di Biagio si sono radunati al terminal 1 dello scalo romano. Poco prima di recarsi ai varchi di controllo la consueta "sfilata" dei giocatori, vestiti in divisa ufficiale della Nazionale, davanti ai fan che li attendevano e ai viaggiatori in transito. Flash dei fotografi e dei telefonini puntati in particolare su Donnarumma, Berardi, Petagna e Pellegrini. Bocca cucita, invece, per il ct Di Biagio che, incalzato dai giornalisti presenti, si è limitato a replicare con un "Non posso rilasciare dichiarazioni". Qualificata in virtù del primo posto nel Gruppo 2 davanti alla Serbia, l'Italia farà il suo esordio nel torneo domenica prossima a Cracovia con la Danimarca; poi il 21 giugno affronterà a Tychy la Repubblica Ceca; infine il 24 giugno sarà impegnata a Cracovia nella terza e ultima gara del girone con la Germania.

11:35Carabinieri: giurano a Torino gli allievi del 136/o corso

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Tradizionale cerimonia del conferimento degli Alamari, alla Scuola Allievi Carabinieri di Torino, per gli allievi del 136/esimo corso dedicato alla memoria del carabiniere Vittorio Tassi, Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria. Sono 201 i militari, tra cui venti donne, che hanno giurato nella piazza d'Armi della caserma 'La Cernaia', dove la scuola ha sede. Alla cerimonia erano presenti il ministro per gli Affari Regionali e la Famiglia, Enrico Costa, il comandante dell'Arma, generale Tullio del Sette, e il comandante delle Scuole Carabinieri, generale Carmine Adinolfi. Ad apporre gli alamari, simbolo di appartenenza e di continuità storica che lega ogni militare all'Istituzione, i familiari dei giovani allievi. La cerimonia si è conclusa con la sfilata di tutto il 136/esimo Corso in Piazza d'Armi, di fronte alle autorità cittadine, civili e militari, e ai parenti. (ANSA).

11:18Truffe assicurazioni:falsi incidenti,55 denunce in Calabria

(ANSA) - LOCRI (REGGIO CALABRIA), 15 GIU - Cinquantacinque persone, tra le quali alcune legate da vincoli di parentela, sono state denunciate nella locride dai carabinieri perché ritenute, a vario titolo, responsabili di truffa, danneggiamento fraudolento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. Il danno complessivo provocato alle compagnie assicuratrici ammonta a circa 250 mila euro. I carabinieri del Gruppo di Locri, in base ad una denuncia hanno sentito alcune persone coinvolte nella vicenda e residenti nel territorio della Locride. E' emerso così che da luglio 2011 ad agosto 2013, oltre a quello vi erano stati altri 17 sinistri tutti a carico dello stesso soggetto indicato come contraente assicurativo, tutti conclusi con constatazione amichevole. Scoperte condotte illecite per falsi tamponamenti o investimenti di pedoni, danneggiamenti volontari o sostituzioni di parti integre e, ancora, dichiaravano falsamente di aver subito lesioni precostituendo dichiarazioni mendaci.(ANSA).

10:42Calcio: Corea del Sud esonera il ct Stielike

(ANSA-AP) - SEUL, 15 GIU - Uli Stielike non è più il ct della nazionale di calcio della Corea del Sud. Il tecnico tedesco è stato esonerato dopo la serie di rovesci subiti dalla sua squadra nelle qualificazioni al Mondiale 2018. L'annuncio è stato dato dalla federcalcio sudcoreana (Kfa) due giorni dopo la sconfitta per 3-2 in Qatar, la terza registrata nella ultime cinque gare per la corsa ad un posto nella fase finale in Russia. Al momento non c'è una figura pronta per sostituire Stielike per le due ultime partite di qualificazione. La Corea del Sud è seconda nel gruppo A asiatico, dietro l'Iran già qualificato e con un solo punto di vantaggio sull'Uzbekistan. Le prime due squadre si qualificano direttamente al Mondiale, la terza deve passare per uno spareggio. (ANSA).

10:37Lite e coltellate tra stranieri, un morto nel Monzese

(ANSA) - MONZA, 15 GIU - Un quarantenne ghanese è stato ucciso a coltellate da un quarantatreenne marocchino, anche lui rimasto ferito da un fendente all'addome, nella tarda serata di ieri a Solaro (Monza). I due, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza che indagano sull'accaduto, avrebbero litigato fuori da un Kebab in via Carlo Porta. Ad accorgersi del cadavere del quarantenne è stata una pattuglia di carabinieri in servizio. I militari lo hanno trovato a bordo della sua auto, nella l'uomo era salito probabilmente per tentare la fuga, per poi finire contro un albero ormai privo di vita. A poche centinaia di metri, sdraiato a terra, è rimasto il suo aggressore che è stato soccorso dai carabinieri e trasportato in ospedale a Garbagnate Milanese (Milano) dove non si troverebbe in pericolo di vita.

10:15Pugilato: Mayweather torna sul ring,il 16 agosto vs McGregor

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Il ritorno del re. Floyd Mayweather, il 40enne pugile americano re indiscusso per anni dei pesi superwelter, ritiratosi due anni fa imbattuto dopo 49 difese vittoriose del titolo, è pronto a tornare sul ring per incrociare i guantoni con il 28enne irlandese Conor McGregor, che potrebbe diventare una nuova stella della boxe mondiale, ma per ora è solo un campione di arti marziali, e detiene il titolo mondiale nei pesi leggeri. Il match non avrà in palio alcun titolo naturalmente, se non una ricca borsa per il già ricchissimo pugile americano per il suo giovane avversario, e si svolgerà il prossimo 26 agosto alla Mgm Grand Arena di Las Vegas, un luogo che Mayweather conosce bene, lì ha infatti disputato numerosi incontri in carriera fra i quali la grande sfida, dalla quale è uscito vittorioso, con il suo rivale di sempre, il campione filippino Manny Macquiao, con la quale ha praticamente chiuso la carriera. (ANSA).

10:15Qatar: media, accordo con Usa per fornitura 36 caccia F-15

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Il segretario alla difesa Usa Jim Mattis e il ministro della difesa qatariota Khalid al Attiyah hanno raggiunto un accordo da 12 miliardi di dollari per la fornitura di 36 caccia F-15 americani al Qatar. Lo riferisce Cbs News, ricordando come pochi giorni fa il presidente Trump ha sostanzialmente accusato il Qatar di finanziare il terrorismo. La vendita "darà al Qatar lo stato dell'arte sulla capacità e cooperazione sulla sicurezza e interoperatività tra Usa e Qatar", ha affermato il Pentagono in un comunicato ripreso da Bloomberg, che ricorda come già lo scorso anno il Congresso aveva dato l'ok a una fornitura di 72 F-15s a Doha, spianando così la strada all'intesa raggiunta ieri. Certo, si tratta di una autorizzazione, indica però Bloomberg, data quando i Paesi vicini del Qatar non avevano ancora tagliato ogni rapporto diplomatico e commerciale con Doha, dando vita ad una grave crisi ancora pienamente in corso che coinvolge anche gli Usa, che in Qatar in una base stazionano 10 mila militari americani.