Ultima ora

13:49Gentiloni plaude a ok a manovrina senza nuova tasse

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Approvata manovra correttiva: impegni di bilancio mantenuti senza nuove tasse. Priorità ai fondi per la ricostruzione post terremoto". Così il premier Paolo Gentiloni commenta su twitter il via libera definitivo del Senato alla manovrina.

13:48Camorra:indagine sul clan Mallardo,sequestro beni per 40 mln

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - Beni immobili, conti bancari e quote societarie per un valore di circa 40 milioni sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza e dagli agenti della questura di Napoli nell'ambito di un'indagine sul clan Mallardo di Giugliano (Napoli). Oggetto di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Dda anche alcuni alberghi di Napoli e di Verona oltre ad alcune abitazioni che si trovano nelle province di Napoli, Caserta e Taranto. Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Francesco Borrelli, il potente clan operante nella zona a nord di Napoli avrebbe riciclato, tramite terzi, ingenti somme di denaro in attività economiche. Il decreto di sequestro eseguito oggi, si legge in una nota della Procura, rappresenta lo sviluppo di un'altra indagine che nel novembre scorso ha portato al sequestro di altri beni.

13:39Manovra: Governo incassa fiducia al Senato

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Il governo incassa la fiducia del Senato sulla manovrina con 144 sì, 104 no e un solo astenuto. I votanti sono stati 249, dunque la maggioranza richiesta per la fiducia era di 125. Il provvedimento, già approvato alla Camera il 1 giugno scorso, diventa così legge.

13:37Calcio: Napoli sfida l’Atletico Madrid l’1 agosto a Monaco

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - Il Napoli esordirà contro l'Atletico Madrid nella Audi Cup che si giocherà i prossimi 1 e 2 agosto a Monaco di Baviera. Gli azzurri affronteranno la squadra di Simeone l'1 agosto alla Allianz Arena alle 17.45. Nell'altra semifinale della quinta edizione del torneo estivo si affronteranno Bayern Monaco e Liverpool. Le vincenti delle due sfide si affronteranno in finale il 2 agosto alle ore 20.30, mentre la finale per il terzo posto si giocherà il 2 agosto alle ore 17.45.

13:29Sport: al via ‘Unisport’, piano Csi per studenti atenei Roma

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Batttesimo ufficiale per Unisport, la rete di 7 atenei romani che, con la regia del Centro Sportivo Italiano, hanno lanciato un progetto per diffondere lo sport fra gli studenti. La presentazione della nuova realtà - costituita dalle Università Sapienza, LUMSA, Cattolica, Roma Tre, Tor Vergata, Europea, Campus Bio Medico - è avvenuta questa mattina presso la Sala Stampa della Camera, presenti mons. Lorenzo Leuzzi, Direttore dell'Ufficio per la pastorale universitaria del Vicariato di Roma, e i rettori e i delegati allo sport degli atenei aderenti. Tutti sono stati concordi nell'affermare che Unisport non intende ricercare atleti e prestazioni di élite, piuttosto mira a fare entrare la pratica sportiva nella vita di ogni studente come esperienza formativa e duratura. Per raggiungere l'obiettivo le attività accademiche contempleranno ricerche, seminari e altre iniziative per la ricerca e la diffusione di una cultura dello sport nuova, effettivo fattore di crescita umana e sociale di ogni cittadino.

13:21Basket: ct Messina lascia dopo Europeo, “rammarico” Petrucci

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Il prossimo campionato europeo sarà l'ultimo atto del secondo mandato da head coach della Nazionale di basket per Ettore Messina. Lo annuncia la Federazione italiana pallacanestro (Fip), informando che l'attuale Ct ha comunicato al presidente federale, Giovanni Petrucci, la sua impossibilità a continuare l'esperienza sulla panchina dell'Italia per via del rapporto che lo lega al team Nba dei San Antonio Spurs. "Il nuovo sistema di competizione Fiba e le attività della franchigia Usa -spiega la Fip- non consentono il doppio incarico già a partire da novembre 2017, mese in cui la Nazionale affronterà le prime gare di qualificazione al Mondiale 2019". Petrucci ha ringraziato Messina per la passione profusa e per il lavoro che ha svolto e sta svolgendo in vista di una competizione, EuroBasket 2017, a cui lo stesso ct e la Fip tengono moltissimo". Petrucci "nelle prossime settimane" individuerà il nuovo ct che guiderà la Nazionale nelle partite di qualificazione alla rassegna iridata di Cina 2019.

13:11Migranti: Sala, Raggi? Meno politica e più umanità

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "È chiaro che sulla pelle della gente bisognerebbe essere meno politici, fare meno campagna elettorale ed essere più attenti a quelle che sono le ragioni dell'umanità". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la posizione della collega di Roma, Virginia Raggi, sull'accoglienza dei migranti. "Non voglio commentare quello che fa Roma e che fa la Raggi - ha precisato a margine di un evento con i detenuti -. Noi andremo avanti con il modello che abbiamo ipotizzato di accoglienza diffusa che crediamo sia quello che funziona. Milano rimane fedele al lavoro che sta facendo, dopodiché ovviamente Roma può fare quello che vuole". "Rimane il fatto che il problema è un problema nazionale, quindi è chiaro che tutti dovrebbero fare la loro parte - ha concluso -. In ogni caso, questo è un tema nelle mani del ministro Minniti, saprà lui come gestirlo". (ANSA).