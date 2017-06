Ultima ora

15:37False foto ‘hot’: Fede condannato a 2 anni e 3 mesi

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - L'ex direttore del Tg4 Emilio Fede è stato condannato a 2 anni e 3 mesi di reclusione per la vicenda con al centro alcuni falsi fotomontaggi 'hot' che, secondo l' accusa, avrebbe fatto confezionare per ricattare i vertici di Mediaset, quando venne licenziato nel 2012 e, in sostanza, per ottenere un accordo di uscita più vantaggioso. Il pm aveva chiesto 4 anni e 9 mesi. E' la seconda condanna in pochi giorni a carico del giornalista, al quale il 12 giugno sono stati inflitti 3 anni e mezzo per concorso in bancarotta.

15:24Adesca minorenne, sorveglianza speciale per un sessantenne

(ANSA) - LA SPEZIA, 15 GIU - Uno spezzino di 60 anni, in passato finito in carcere per pedofilia, è stato colpito da una misura di sorveglianza speciale di 5 anni emessa dal tribunale della Spezia al termine delle indagini della divisione Anticrimine su denuncia della madre di un minorenne. Secondo quanto appreso, il minore sarebbe stato adescato dal sessantenne che dopo avergli mostrato alcune foto a sfondo sessuale sul proprio cellulare aveva chiesto al ragazzino se volesse 'imitare' le pose fissando un appuntamento per il giorno dopo. Il ragazzo ha raccontato tutto alla madre che a sua volta ha chiamato la polizia. Il giorno dopo la polizia riuscì a fermare l'uomo. Sul suo cellulare gli inquirenti trovarono diverse foto pedopornografiche. La misura disposta dal tribunale prevede obbligo di soggiorno nel comune della Spezia e la presentazione quotidiana in questura, il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori e di possedere cellulari, pc e ogni supporto informatico che consenta di inviare e ricevere messaggi. (ANSA).

15:24Unicef, senza studio o lavoro in Italia l’11% dei ragazzi

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - L'Italia è fra i paesi sviluppati con un tasso considerevole di Neet, adolescenti fra i 15-19 anni che non lavorano, non studiano e non seguono alcun programma di formazione. Il nostro paese - rileva un rapporto dell'Unicef - ha l'11,2% dei Neet contro una media internazionale del 7,1%. Fra l'altro, il 9,7% di questi minorenni vive in famiglie senza lavoro. In Giappone, la percentuale dei giovani Neet è il 2%, nel Lussemburgo il 2,4%, in Germania il 2,9. Fra i paesi che stanno peggio dell'Italia, la Spagna con il 12,1%, la Croazia con il 12,5 e il Cile con il 12,7%. Secondo il rapporto elaborato su bambini e adolescenti nei Paesi ad alto reddito, che prende in esame 41 Stati dell'Ue e dell'area Ocse, l'Italia si colloca in generale al 24/o posto per nove obiettivi di sviluppo sostenibile. Ricopre una posizione di eccellenza in "Pace, giustizia e istituzioni efficaci" (2/o posto), mentre ottiene il suo risultato peggiore nell'obiettivo "Eliminazione della povertà" (31/o posto).

15:19Ius soli: Finocchiaro, indecente bagarre della Lega

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Indecente bagarre Lega e silenzio complice di M5S mentre incardiniamo lo ius soli. Che tristezza anteporre ricerca del consenso a civiltà". Lo scrive su Twitter la ministra per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, dopo che la protesta dei senatori leghisti nell'Aula di Palazzo Madama ha perfino impedito al presidente della Commissione Affari costituzionali di illustrare la propria relazione sul provvedimento, che è stato incardinato questa mattina.

15:05Londra: legale, ‘nessuna speranza Gloria e Marco siano vivi’

(ANSA) - PADOVA, 15 GIU - "Ho sentito la registrazione della telefonata di Gloria alla mamma. Le dice grazie per quello che ha fatto per lei. Stavano dando un addio. Non ci sono motivi per sperare che Gloria e Marco siamo ancora vivi": a dirlo l'avvocato Maria Cristina Sandrin, legale della famiglia di Gloria Trevisan, la giovane padovana dispersa nell'incendio a Londra assieme al fidanzato Marco Gottardi. "Gloria - ricorda la legale - si era laureata il 18 ottobre ed è andata a Londra perché qui non ci sono possibilità professionali neanche per chi si laurea con 110".

15:00Trump, ‘è caccia alle streghe più grande in storia Usa’

(ANSA) - WASHINGTON, 15 GIU - "Stiamo assistendo alla singola caccia alle streghe più grande della storia politica americana, condotta da persone malvagie e combattute". Lo scrive il presidente Usa Donald Trump su twitter dopo le indiscrezioni sulla possibile apertura di un'indagine contro di lui per ostruzione alla giustizia.

14:52Calcio: Cristiano Ronaldo “miglior risposta è il silenzio”

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "A volte la miglior risposta è rimanere in silenzio". A due giorni dalla denuncia in Spagna per una presunta frode fiscale per evadere oltre 14 milioni di euro, il fuoriclasse del Real Madrid ha diffuso sul suo profilo Instagram questo messaggio, accompagnato da una foto che lo ritrae con un dito sulla bocca nel gesto di chiedere silenzio. Ieri in difesa del portoghese, impegnato in questi giorni con la nazionale per l'esordio domenica contro il Messico nella Confederations Cup in Russia, aveva diffuso una nota ufficiale anche il Real Madrid, esprimendo piena fiducia nella correttezza del suo giocatore e la certezza che saprà dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati dalla sezione reati economici della Procura della capitale spagnola.