Ultima ora

17:27Cadavere in auto con ferite da taglio, indagini dei Cc

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GIU - Il cadavere di un uomo di circa 50 anni è stato segnalato chiuso dentro un'auto, con alcune ferite apparentemente da taglio, alle braccia e un segno al collo. E' successo a San Lorenzo in Collina, frazione di Monte San Pietro, sull'Appennino bolognese. Sul posto, in via Salvo D'Acquisto, i Carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale per gli accertamenti. E' stato informato anche il Pm di turno a Bologna, Flavio Lazzarini. Si sta cercando di trovare l'arma e di ricostruire cosa sia successo. (ANSA).

17:16Incendio Londra, prima vittima è un rifugiato siriano

(ANSA) - LONDRA, 15 GIU - E' un rifugiato siriano di 23 anni la prima vittima identificata nella tragedia della Grenfell Tower a Londra. Ne dà notizia Sky News. Il giovane si chiama Mohammed Alhajali e studiava ingegneria civile alla University of West London. Il suo sogno era quello di tornare un giorno in Siria per ricostruirla dopo la guerra civile. Le vittime accertate sono 17. Intanto la premier britannica Theresa May ha annunciato un'inchiesta pubblica sul disastroso incendio. "Questa terribile tragedia va indagata in modo adeguato", ha promesso May, sullo sfondo delle polemiche e degli interrogativi che montano sulla sicurezza della torre e di altri edifici simili, nonché sulla mancata prevenzione. Buckingham Palace ha diffuso un messaggio della regina Elisabetta: "I miei pensieri e le mie preghiere vanno alle famiglie che hanno perso i loro cari nell'incendio della Grenfell Tower e alle molte persone che sono gravemente ferite in ospedale".

17:12La Vardera: nessun bluff, documentato mia campagna

(ANSA) - PALERMO, 15 GIU - "Voglio tranquillizzare i miei elettori: la mia candidatura non è stata un bluff, fino alla fine ho esposto le mie idee. Avrei fatto volentieri il sindaco, ma Orlando, Ferrandelli e Forello mi hanno largamente battuto, complimenti a loro. Questo non significa che ho perso la mia natura giornalistica, durante questi mesi ho documentato la mia campagna elettorale, i miei incontri, ogni singola giornata". Così la "Iena" Ismaele La Vardera chiarisce su Facebook le ragioni della sua candidatura alle comunali di Palermo. La Vardera ha spiegato che ha espresso fino alla fine le sue idee e che avrebbe volentieri fatto il sindaco. "Che male c'è a rendere trasparente la politica? Per farlo meglio, dato che ho solo 23 anni, mi sono fatto aiutare da persone con le quali ho collaborato: Davide Parenti, autore delle Iene e Claudio Canepari. "Dopo le elezioni - prosegue - ho incontrato le persone coinvolte e praticamente tutte mi hanno rilasciato il loro consenso, tranne uno che m'ha mandato all'ospedale".

17:10Esplosione davanti ad un asilo in Cina, almeno 7 morti

(ANSA) - PECHINO, 15 GIU - Le autorità cinesi hanno aperto un'inchiesta per determinare le cause dell'esplosione che davanti a un asilo a Fengxian - nella provincia dello Jiangsu nell'est del Paese - ha ucciso almeno 7 persone. Decine i feriti, tra cui 4 gravi. Le autorità locali hanno riferito che due persone sono morte davanti all'asilo e che le altre cinque sono invece decedute in ospedale. Non è ancora chiaro cosa abbia causato la deflagrazione, né si conoscono le identità delle vittime. Secondo il quotidiano Global Times - che cita un testimone - l'incidente sarebbe stato causato dall'esplosione di una bombola di gas che alimentava una bancarella per strada. In passato alcuni asili sono stati bersagliati in attacchi condotti da persone mentalmente instabili per vendette personali. Nel 2010 circa 20 bambini furono uccisi in attacchi contro alcune scuole, mentre l'anno scorso un uomo ha assalito con un coltello sette studenti davanti ad una scuola elementare nel nord.

17:06Calcio: Tramezzani firma col Sion, niente panchina Albania

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Paolo Tramezzani, indicato come papabile per prendere il posto di Gianni De Biasi come ct della nazionale dell'Albania, è stato invece annunciato oggi come allenatore del Sion per le prossime due stagioni. Il club elvetico lo presenterà ufficialmente il 20 giugno prossimo. Per l'ex collaboratore di De Biasi si tratta di una conferma nel campionato svizzero dopo i buoni risultati ottenuti alla guida del Lugano nella stagione appena conclusa.

16:55Gay: a Roma manifesti Forza Nuova contro omosex e immigrati

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Su Roma sono comparsi in questi giorni alcuni manifesti abusivi di Forza Nuova contro gay, lesbiche ed immigrati. "L'Italia ha bisogno di figli. Non di unioni gay e immigrati" si legge sui manifesti dell' organizzazione di estrema destra. E' quanto denuncia Fabrizio Marrazzo, portavoce di Gay Center. "Proprio in questi giorni abbiamo fatto ricorso contro l'archiviazione del procedimento a carico di militanti di Forza Nuova che irruppero mesi fa nella nostra sede a Roma minacciandoci. Mi appello al Comune di Roma per rimuovere i manifesti. Inoltre, l'anno scorso il Lazio Pride fu oggetto di una contromanifestazione di Forza Nuova con fumogeni, dove nonostante non fosse autorizzata non ci fu nessun intervento" ricorda. "Ora ci auguriamo che tutti vogliano garantire un pacifico svolgimento al Lazio Pride 2017 e che dalle forze politiche locali venga un sostegno, e mi auguro che la magistratura e le forze dell'ordine non vogliano considerare certe manifestazioni di odio come espressioni libere di pensiero. Contro ogni forma di odio e di violenza per le persone lesbiche, gay e trans il 24 giugno saremo al Lazio Pride a Latina" conclude Marrazzo. (ANSA).

16:07Calcio: Maroni vota Donnarumma, deve rinnovare con Milan

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - In attesa del vertice per definire il futuro di Gianluigi Donnarumma, a Casa Milan è in corso una visita di cortesia del governatore della Lombardia Roberto Maroni, che tifa per il rinnovo di contratto del portiere e lancia un endorsement alla nuova proprietà cinese del club. "Donnarumma deve rinnovare, lo dico da milanista, e spero che il Milan torni a essere quello che PierSilvio Berlusconi ci ha fatto vivere per 30 anni" si è augurato Maroni parlando con i giornalisti in attesa davanti alla sede dell'arrivo degli agenti di Donnarumma, Mino e Vincenzo Raiola, previsto verso le 16.