19:07Adozioni: calano nel mondo, in dieci anni -73,5%

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - In dieci anni le adozioni nel mondo sono calate del 73,5%. Si è passati dai 45.383 minori adottati del 2004 ai 12.001 del 2015. Lo riferisce l'ultimo report della Commissione per le adozioni internazionali (Cai). L'Italia ha seguito il trend negativo internazionale, anche se un calo ridotto, del 34,9%. Per gli Usa, il calo è stato del 75,3%, per la Spagna dell'85,6%, per la Francia dell'80%, per il Canada del 53,6%, per la Svezia del 68,9%. Il minor numero di adozioni, per la Cai, è conseguenza delle trasformazioni interne nei paesi di origine e delle migliori condizioni a favore dell'infanzia; per i paesi di accoglienza la minore propensione alle adozioni internazionali dipende da vari fattori,fra cui quelli economici. L'Italia si conferma il secondo paese al mondo, dopo gli Usa, per numero di bambini adottati. Nel 2014 sono stati adottati 2.206 bambini, nel 2015 2.216. Per lo più provengono dalla Federazione russa (1.060),dalla Polonia (365),dalla Cina (360). In media servono 43 mesi per l'iter adottivo.

19:04Serbia: Vucic, Ana Brnabic è nuovo premier, donna e lesbica

(ANSA) - BELGRADO, 15 GIU - Ana Brnabic, attuale ministro della Pubblica amministrazione e primo ministro omosessuale nella storia della Serbia, sarà il nuovo premier serbo, il primo a essere donna. Lo ha annunciato il neopresidente Aleksandar Vucic, che ha affidato a Brnabic l'incarico di formare il nuovo governo.

19:04Alla Stranieri di Perugia un’Aula Confucio

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - Sarà l'Università per Stranieri di Perugia, per la prima volta in Italia, a sperimentare l'istituzione di un 'Centro per la promozione della lingua e cultura cinese', che ingloba in sé le caratteristiche di una "Aula Confucio" e di un "Polo didattico". Ad annunciarlo la prorettrice Giuliana Grego Bolli, il direttore dell'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano per la parte cinese, Jin Zhigang, e Alessandra Lavagnino, tra le sinologhe più importanti d'Italia, e direttrice dell'Istituto Confucio per la parte italiana. Le "Aule Confucio", punti di riferimento per lo studio della lingua e della cultura cinese, sono centri di insegnamento distaccati che svolgono attività didattica e di promozione, aperti dall'omonimo Istituto presso scuole medie inferiori o superiori e Università. I Poli didattici, invece, possono essere fondati sia presso scuole in cui è già attivo l'insegnamento della lingua cinese sia in quelle dove non è ancora presente.

18:41Yemen: ong, civili uccisi da bombe prodotte in Italia

(ANSA) - BEIRUT, 15 GIU - Bombe prodotte in Italia dalla società RWM Italia - che ha sede legale a Ghedi (Brescia) e la fabbrica a Domusnovas in Sardegna, ma che fa capo al gruppo tedesco Rheinmetall - sono state usate lo scorso ottobre in Yemen in un raid che ha ucciso almeno 6 persone, di cui 4 minori, che è stato condotto dalla Coalizione internazionale a guida saudita contro l'insurrezione degli sciiti Huthi. Lo denuncia all'ANSA l'ong yemenita Mwatana, collegata all'Onu, che documenta violazioni commesse contro civili in Yemen. La fonte ha inviato prove fotografiche. Raggiunto al telefono, il capo ufficio stampa di Mwatana, Taha Yaseen, ha invece confermato quanto scritto dalla stessa organizzazione lo scorso 24 marzo in un rapporto sulle vittime civili causate, tra l'altro, da un raid aereo notturno dell'8 ottobre nella regione nord- occidentale di Hodeida. "Sul luogo dell'attacco sono stati rinvenuti resti degli armamenti usati nel bombardamento. Tra questi anche un frammento di una bomba di fabbricazione italiana".

18:40Scontro treni Andria: pm, disastro per plurimi errori umani

(ANSA) - TRANI, 15 GIU - La strage ferroviaria del 12 luglio 2016 sulla linea Andria-Corato di Ferrotramviaria (23 morti, 50 feriti) fu causata da "plurimi errori umani, forse compiuti "da più di tre" dipendenti della società. E' quanto emerge dall'incontro, svoltosi in Procura a Trani tra pm e Polizia, convocato per valutare le migliaia di elementi di prova finora raccolti per accertare le responsabilità del disastro. Oltre all'errore umano si valuta se all'incidente abbia contribuito il sistema "obsoleto e insicuro" del blocco telefonico. Quindi, l'errore umano - è il ragionamento degli inquirenti - è di più persone e non solo del solo capostazione di Andria, che avrebbe dato erroneamente il via al treno ET1021 diretto verso Corato, che si è poi scontrato frontalmente sulla tratta a binario unico con il treno ET1016 partito da Corato.

18:18Brexit, lunedì primo round negoziale Ue-Gb a bruxelles

(ANSA) - BRUXELLES, 15 GIU - Si terrà lunedì prossimo il primo round negoziale tra Ue e Gran Bretagna per la Brexit. Lo hanno reso noto il dipartimento britannico per l'uscita dalla Ue e la Commissione europea con una nota congiunta: "Il capo negoziatore della Commissione, Michel Barnier, ed il segretario di stato per l'uscita dall'Unione Europea, David Davis, hanno concordato oggi di lanciare lunedì 19 giugno il negoziato per l'Articolo 50".

18:12Calcio: Milan ‘Donnarumma non rinnova’

(ANSA) - Milano, 15 GIU - Gianluigi Donnarumma non rinnova il contratto con il Milan. Lo annuncia Marco Fassone, spiegando che si tratta di una decisione definitiva comunicata da Mino Raiola.