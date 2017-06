Ultima ora

21:37Afghanistan: attentato a moschea sciita

(ANSA) - KABUL, 15 GIU - E' salito a sei il numero delle vittime dell'attentato kamikaze realizzato nella serata di oggi nella moschea Al Zahra di Kabul, di orientamento sciita, affollata di fedeli che si preparavano a partecipare al Lailatul-Qadr (Notte del potere) che si celebra nel 19/0, 21/o e 23/o giorno del mese sacro di Ramadan. La tv Tolo ha precisato che fra le vittime vi è anche un agente di polizia, mentre una decina di fedeli sono rimasti feriti quando un attentatore suicida si è fatto esplodere nella cucina del luogo di culto. L'emittente ha aggiunto che fra le vittime vi è anche un noto uomo d'affari sciita di etnìa Hazara, Haji Ramazan, che ha fondato la moschea attaccata. I talebani hanno escluso ogni responsabilità ed ora gli investigatori guardano all'Isis che ha rivendicato in passato numerosi attentati anti-sciiti in Afghanistan.

20:44Gb: morta Lady Mountbatten, madrina di Carlo

(ANSA) - LONDRA, 15 GIU - E' morta a 93 anni Lady Patricia Mountbatten, la madrina del principe Carlo e cugina di terzo grado della regina Elisabetta, nella sua residenza del Kent. Era scampata nel 1979 all'attentato dell'Ira nella contea di Sligo, in Irlanda, quando saltò in aria una barca nella quale si trovava con la sua famiglia. Nella tragedia perse la vita suo padre e zio di Carlo, Lord Louis Mountbatten, suo figlio Nicholas di 14 anni, sua suocera e il 15 enne Paul Maxwell. L'erede al trono si è detto "molto rattristato" per la notizia della scomparsa della sua madrina "veramente speciale" di cui conserva uno splendido ricordo per il ruolo molto importante che ha rappresentato nella sua vita. Anche la regina Elisabetta e il principe Filippo, cugino di primo grado di Lady Mountbatten, hanno espresso le loro condoglianze. La nobile ha avuto il titolo di membro della Camera dei Lord fino al 1999 quando in seguito ad una riforma sono stati rimossi i pari ereditari dall'assemblea.

20:17Cadavere in auto nel Bolognese, era un medico suicida

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GIU - E' morto suicida l'uomo trovato in una Subaru scura nei pressi della chiesetta di San Lorenzo in Collina, frazione di Monte San Pietro, Appennino bolognese. Era un medico di 61 anni, residente a Pavullo nel Frignano (Modena). Lo ha stabilito il sopralluogo dei Carabinieri, con il Pm Flavio Lazzarini e il medico legale: l'uomo si è tagliato la gola con un bisturi. Secondo quanto ricostruito, uno dei primi a notare l'auto è stato il parroco, verso le 11, ma ha pensato che la persona seduta al posto di guida, col sedile reclinato, stesse dormendo. Poi i soccorsi sono stati chiamati verso le 14.30, quando due giovani hanno visto il corpo e si sono resi conto che era un cadavere. L'auto aveva le portiere chiuse, ma non a chiave. Secondo alcuni testimoni una era socchiusa. Non è stato trovato un biglietto e non è chiaro perché abbia scelto di farla finita vicino alla chiesetta nella tranquilla e isolata frazione, a decine di chilometri da casa. (ANSA).

20:07Usa: Scalise ancora grave, per lui terza operazione

(ANSA) - NEW YORK, 15 GIU - Terza operazione in meno di 24 ore per Steve Scalise, il deputato repubblicano colpito ieri in una sparatoria alle porte di Washington. Le condizioni di Scalise - ricoverato al MedStar Washington Hospital Center - restano 'critiche' e il parlamentare sarebbe ancora in pericolo di vita. In particolare un proiettile avrebbe fratturato un osso e lesionato alcuni organi interni. A causa di una copiosa perdita di sangue il deputato è stato quindi sottoposto a numerose trasfusioni.

19:58Beach Volley: 23-25 giugno parte il campionato italiano 2017

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Sei tra le più belle spiagge d'Italia e i migliori giocatori e giocatrici. E' pronto a ripartire il campionato italiano di beach volley 2017. Manifestazione che sarà articolata in sei tappe: Vieste, Cervia, Mondello, Casal Velino, Caorle (Coppa Italia), Catania (finale). Ad Amantea invece sarà assegnato il tricolore under 19 e under 21. La presentazione è avvenuta sulla terrazza della sede della Fipav a Roma: "La federazione - ha rilevato il presidente, Bruno Cattaeno - ha lavorato con grande impegno a questo campionato, volevamo rilanciarlo non solo alla luce dell'argento di Lupo e Nicolai a Rio 2016. Tra gli sforzi che abbiamo fatto, quello di aver incrementato il montepremi del 66%". Il sipario si alzerà nel week end dal 23 al 25 giugno a Vieste con le coppie maschili e femminili subito in campo e tutte trasmesse in esclusiva da Fox Sports sul canale 204 di Sky.

19:57Turchia: ‘marcia giustizia’ per deputato

(ANSA) - ISTANBUL, 15 GIU - Migliaia di persone si sono radunate stamane in Turchia nel parco Guven di Ankara per l'avvio di una 'marcia per la giustizia' di 450 km che giungerà alla prigione di Maltepe a Istanbul, dove da ieri sera è detenuto Enis Berberoglu, deputato del partito socialdemocratico Chp, principale forza di opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan. Il parlamentare è stato arrestato dopo una condanna in primo grado a 25 anni per "rivelazione di segreto di stato" nel processo sulla fuga di notizie relativa al passaggio di armi in Siria su tir dei servizi segreti turchi nel 2014, reso pubblico l'anno successivo da un'inchiesta del quotidiano Cumhuriyet. "Stiamo affrontando un regime dittatoriale. Non vogliamo vivere in un Paese in cui non c'è giustizia. Quando è troppo è troppo", ha detto il leader del Chp, Kemal Kilicdaroglu, dando il via alla marcia con un cartello con la scritta "giustizia". Secondo Hurriyet, l'arrivo dei manifestanti a Istanbul è previsto tra 24 giorni.

19:54Usa: Senato vara nuove sanzioni contro la Russia

(ANSA) - NEW YORK, 15 GIU - Il Senato americano ha votato in via definitiva le nuove sanzioni contro la Russia, legate alle interferenze di Mosca sulle elezioni presidenziali Usa dello scorso novembre. Varate anche nuove misure contro l'Iran accusato di andare avanti con i test missilistici e di violazione dei diritti umani.