04:32Trump stoppa fondi a militari Cuba, ma niente svolta

NEW YORK - Donald Trump fra poche ore a Miami annuncera' una revisione della politica americana verso Cuba mirata sostanzialmente a fermare il flusso di denaro Usa ai militari e ai servizi di sicurezza dell'isola, accusati di alimentare la repressione. Resteranno in piedi invece le relazioni diplomatiche con L'Avana ripristinate da Barack Obama e gli accordi che permettono alle compagnie aeree e navali Usa di servire l'isola. Lo affermano fonti della Casa Bianca.

04:26Afghanistan: Trump pronto a inviare 4 mila soldati

NEW YORK - Donald Trump si appresta a inviare ulteriori 4.000 soldati in Afghanistan. Lo affermano fonti del Pentagono, spiegando che l'annuncio ufficiale sara' molto probabilmente fatto la prossima settimana. L'obiettivo e' quello di rompere l'attuale situazione di stallo di un conflitto che Barack Obama si e' ritrovato in eredita' da George W. Bush e che resta irrisolto ora che alla presidenza c'e' Trump.

04:23Russiagate, indagini su operazioni finanziarie Kushner

NEW YORK - Il procuratore speciale che coordina le indagini sul Russiagate, Robert Mueller, sta indagando sulle operazioni finanziarie e imprenditoriali condotte da Jared Kushner, genero e consigliere di Donald Trump. Lo riporta il Washington Post, citando fonti investigative che parlano anche di indagini sulle operazioni finanziarie di altre persone molto vicine a Trump, come l'ex consigliere alla sicurezza nazionale Michael Flynn e gli ex responsabili della campagna del tycoon, come Paul Manafort e Carter Page.

00:57Russiagate, anche Pence assume un suo legale

(ANSA) - NEW YORK, 16 GIU - Il vicepresidente americano Mike Pence ha ingaggiato un suo legale personale, esterno alla Casa Bianca, che lo dovra' assistere e rappresentare nell'ambito delle indagini del Russiagate condotte dal procuratore speciale Robert Mueller e dalle commissioni parlamentari di inchiesta. Lo rende noto l'ufficio del vicepresidente, spiegando che il legale scelto e' Richard Cullen, ex procuratore in Virginia.

00:30Torino:morta Erika,la donna ferita in piazza San Carlo

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - E' morta Erika Pioletti, la 38enne ricoverata all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino dallo scorso 3 giugno, quando è stata colta da un infarto da schiacciamento nella calca di piazza San Carlo. I genitori hanno espresso la volontà di donare gli organi. Lo rende noto l'Ospedale San Giovanni Bosco. Profondo dolore é stato espresso dal sindaco della città, Chiara Appendino, che ha annunciato il lutto cittadino per i funerali. Sono molti i torinesi che su facebook chiedono alla sindaca di sospendere i festeggiamenti in città per la festa di S. Giovanni. La Procura di Torino, che indaga sui fatti di piazza San Carlo, valuterà nelle prossime ore la riqualificazione del reato al momento ipotizzato contro ignoti da lesioni colpose a omicidio colposo.

21:37Afghanistan: attentato a moschea sciita

(ANSA) - KABUL, 15 GIU - E' salito a sei il numero delle vittime dell'attentato kamikaze realizzato nella serata di oggi nella moschea Al Zahra di Kabul, di orientamento sciita, affollata di fedeli che si preparavano a partecipare al Lailatul-Qadr (Notte del potere) che si celebra nel 19/0, 21/o e 23/o giorno del mese sacro di Ramadan. La tv Tolo ha precisato che fra le vittime vi è anche un agente di polizia, mentre una decina di fedeli sono rimasti feriti quando un attentatore suicida si è fatto esplodere nella cucina del luogo di culto. L'emittente ha aggiunto che fra le vittime vi è anche un noto uomo d'affari sciita di etnìa Hazara, Haji Ramazan, che ha fondato la moschea attaccata. I talebani hanno escluso ogni responsabilità ed ora gli investigatori guardano all'Isis che ha rivendicato in passato numerosi attentati anti-sciiti in Afghanistan.

20:44Gb: morta Lady Mountbatten, madrina di Carlo

(ANSA) - LONDRA, 15 GIU - E' morta a 93 anni Lady Patricia Mountbatten, la madrina del principe Carlo e cugina di terzo grado della regina Elisabetta, nella sua residenza del Kent. Era scampata nel 1979 all'attentato dell'Ira nella contea di Sligo, in Irlanda, quando saltò in aria una barca nella quale si trovava con la sua famiglia. Nella tragedia perse la vita suo padre e zio di Carlo, Lord Louis Mountbatten, suo figlio Nicholas di 14 anni, sua suocera e il 15 enne Paul Maxwell. L'erede al trono si è detto "molto rattristato" per la notizia della scomparsa della sua madrina "veramente speciale" di cui conserva uno splendido ricordo per il ruolo molto importante che ha rappresentato nella sua vita. Anche la regina Elisabetta e il principe Filippo, cugino di primo grado di Lady Mountbatten, hanno espresso le loro condoglianze. La nobile ha avuto il titolo di membro della Camera dei Lord fino al 1999 quando in seguito ad una riforma sono stati rimossi i pari ereditari dall'assemblea.