Pubblicato il 16 giugno 2017 da Marco Giudizio

Gli amanti del caramello come me la conosceranno sicuramente. Se poi apprezzate anche i paesi scandinavi l’avrete assaggiata di certo, almeno una volta… E’ la Toska cake, una torta molto diffusa nei paesi scandinavi. Si trova al supermercato anche congelata ma la maggior parte delle persone la riproduce personalizzandola come preferisce anche a casa. E’ una torta senza troppe pretese, per cosi dire, esteticamente parlando. E’ molto delicata ma gustosa ed appagante. Questa è la mia versione. Ottima con una tazza di tè o con del gelato alla vaniglia, magari per un break davvero dolce…

Ingredienti per una torta da 20 cm di dm:

1) Per l’impasto:

200 g di farina 00 setacciata,

un pizzico di sale fino,

100 g di zucchero semolato,

50 g di zucchero muscovado,

2 uova intere grandi,

100 g di burro morbido,

un pizzico di vaniglia in polvere o la scorza di mezzo limone grattugiata finemente,

¼ di cucchiaino di lievito per dolci,

¼ di cucchiaino di cannella o cardamomo in polvere (opzionale).

Per la salsa al caramello:

100 g di zucchero semolato,

un pizzico di sale fino,

100 g di burro,

50 ml di panna (o 25 g di burro circa),

1 cucchiaio di acqua fredda.

Per guarnire:

50 g di mandorle in scaglie.

Procedimento:

In planetaria con foglia o con un frullatore elettrico montate il burro con gli zuccheri fino ad ottenere un composto cremoso. Incorporare le uova una alla volta (temperatura ambiente). Aggiungete gli aromi (vaniglia, spezie o scorza di limone, a piacere). Versate poi la farina, il sale ed il lievito incorporando velocemente. Preriscaldate il forno (statico) a 180 gradi Celsius. Ungete una tortiera da 20 cm ma anche da 22 cm se la preferite leggermente più bassa. Versate il composto e cuocete per circa 30-35 minuti.

In un pentolino versate lo zucchero con l’acqua e preparate a fuoco dolce un caramello (non troppo scuro). Versate il burro morbido ed il sale, mescolando con una frusta da cucina. Infine la panna tiepida ottenendo una salsa al caramello uniforme. Versatela velocemente in superficie, sulla torta ancora abbastanza calda aiutandovi con un cucchiaio. Infine le scaglie di mandorle. Lasciate raffreddare prima di servire.

Buona Toska Cake a tutti!

Ricetta e Foto di Marco Giudizio

Pasticcere e Viaggiatore.