11:51Sciopero trasporti: chiuse metro a Roma, traffico in città

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Scattata la chiusura delle linee della metropolitana di Roma a causa dello sciopero dei trasporti di oggi. Chiusa anche la linea ferroviaria Roma-Lido e la linea urbana Roma-Viterbo. Attiva con forti riduzioni di corse la Termini-Centocelle. Si registrano disagi al traffico in città. Rallentamenti da via Aurelia Antica a via Boccea, da via Flaminia Nuova a via Trionfale, da via Salaria, alla Tangenziale Est al Grande raccordo anulare. Sono sospese le limitazioni al traffico nella ztl centrale. Particolari disagi al traffico nel quadrante sud della Capitale a causa di alcuni incidenti. Su via Laurentina, all'altezza di via Acqua Acetosa Ostiense, c'e' stato un incidente che ha coinvolto un motociclista, trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Sulla via del Mare, invece, intorno alle 7.30 si e' verificato un maxi tamponamento tra quattro auto senza feriti. E' intervenuta la polizia locale.

11:47Figlia indipendentista sardo si incatena davanti tribunale

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GIU - Si è incatenata sulle scale del Palazzo di Giustizia di Cagliari per chiedere la scarcerazione del padre, leader del Movimento indipendentista Meris, in carcere a Uta (Cagliari) da 50 giorni per reati fiscali e in sciopero della fame. La figlia di Doddore Meloni, Francesca, dalle prime ore della mattina ha messo in atto la clamorosa forma di protesta assieme ad altri attivisti del Movimento, imbavagliata e con le catene strette ai polsi, fissate ad un lucchetto della ringhiera esterna al tribunale. "Abbiamo chiesto gli arresti domiciliari - spiega l'avvocato Cristina Puddu, difensore di Doddore - perché ormai debilitato da 50 giorni di sciopero della fame. Ha perso ormai 30 chili e le sue condizioni non sono più compatibili con quel tipo di detenzione. Se avesse voluto scappare l'avrebbe fatto a suo tempo, quando era partito nei mesi scorsi all'estero". La catena di sostegno e solidarietà è iniziata di primo mattino, anche con una raccolta di firme. "Chiediamo che Doddore non sia lasciato morire in carcere - ha ripetuto Cristina Puddu, prima si entrare nel palazzo e incontrare il magistrato di Sorveglianza che dovrà decidere sull'istanza si detenzione alternativa - a protestare c'è la figlia Francesca e le persone che gli sono vicine che si alterneranno in questa denuncia silenziosa contro l'indifferenza". Sono circa una decina gli attivisti che si accompagnano alla giovane e che si stanno alternando nella protesta che vuole esprimere - come spiegano gli stessi militanti indipendentisti - anche un segno di vicinanza a Doddore. "Non è una manifestazione - ha precisato il legale - ma un tentativo di combattere contro l'inaccettabile silenzio attorno a questa vicenda". Condannato a quattro anni e 11 mesi per reati fiscali Doddore Meloni, da tempo protagonista di varie e clamorose battaglie indipendentiste, è rinchiuso in carcere dove ha deciso di attuare lo sciopero della fame. (ANSA).

11:46Isis: Coalizione, non possiamo confermare morte Baghdadi

(ANSA) - BEIRUT, 16 GIU - La Coalizione internazionale anti-Isis a guida Usa afferma di non poter confermare notizie della possibile uccisione del leader dello 'Stato islamico' Abu Bakr al Baghdadi in raid militari russi in Siria. In una email inviata all'Associated Press, il colonnello Ryan Dillon, portavoce della Coalizione, ha scritto: "Per il momento non possiamo confermare queste notizie". Baghdadi, è stato dato per morto diverse volte in passato. L'ultima risale a pochi giorni fa, l'11 giugno, quando la televisione di Stato siriana ha riferito che il 'Califfo' era rimasto ucciso in un raid sulla città di Raqqa il giorno prima, e cioè il 10 giugno. La notizia della tv di Damasco non ha poi ricevuto altre conferme.

11:34Calcio: Monaco campione di Francia si rinforza, ecco Gaspar

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Il Monaco campione di Francia, malgrado la grande stagione appena conclusa, si rinforza. Il club monegasco, che nella prossima stagione è chiamato a una serie di conferme anche in Champions, intanto ha confermato l'ingaggio di Jordy Gaspar, 20 anni, proveniente dal Lione. Il giovane difensore ha firmato un contratto in biancorosso fino al 2020. (ANSA).

11:24De Luca: Orfini, Pd Campania lo sostenga, basta liti interne

(ANSA) - NAPOLI, 16 GIU - "Il Pd in Campania sembra più impegnato in liti interne che al sostegno verso il governo regionale". E' quanto afferma in una nota Matteo Orfini, presidente del Pd, che ieri era a Sarno (Salerno). "Diversamente da quanto letto su alcuni quotidiani locali, non ho mai affermato che il presidente De Luca è più concentrato nelle discussioni interne che nel sostegno all'azione di governo. Anzi, il mio era un invito all'unità ed ho sottolineato che il difficile compito del Governatore debba essere supportato da un partito locale troppe volte distratto da beghe correntizie", precisa Orfini.

11:07Calcio: Verratti-Barcellona, c’è stato il primo contatto

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - L'isola di Ibiza, nell'arcipelago delle Baleari, ha fatto da sfondo - nella notte fra mercoledì e giovedì - al primo incontro fra gli emissari del Barcellona e Marco Verratti. Lo scrive il quotidiano Sport. Dopo avere cenato con alcuni amici, fra cui il compagno di squadra Javier Pastore, Verratti e il suo procuratore Donato Di Campli hanno visto Javier Bordas, rappresentante del club catalano. Secondo quanto scrive il giornale, si sarebbe trattato di un incontro informale, ma assai interessante, dopo che il playmaker ha dichiarato di voler lasciare il PSG. Peraltro, proprio i dirigenti parigini hanno dichiarato incedibile il centrocampista italiano che, nelle prossime settimane, invece, spingerà per lasciare la capitale francese. (ANSA).

11:03Scuola: assalto a liceo di Pavia, tre studenti denunciati

(ANSA) - PAVIA, 16 GIU - Tre studenti dell'Istituto tecnico 'Itis Cardano' di Pavia sono stati denunciati per danneggiamento e lesioni personali per l'assalto al liceo scientifico 'Copernico' avvenuto la mattina dell'8 giugno. I tre giovani sono stati identificati da polizia e carabinieri (che conducono insieme le indagini) grazie ai filmati postati su Facebook e su altri social. I fatti sono avvenuti in occasione dell'ultimo giorno di scuola. Un gruppo di studenti dell' 'Itis Cardano' (e forse anche di altre scuole cittadine) ha prima lanciato dei fumogeni contro la vicina sede del 'Copernico', poi ha cercato di fare irruzione nel liceo. Nel parapiglia sono rimasti lievemente feriti tre insegnanti e uno studente. Sarebbero almeno una decina i giovani identificati come potenziali responsabili, ma al momento solo tre sono stati denunciati. Oltre alle conseguenze di carattere penale, i ragazzi potrebbero incorrere in sanzioni da parte della scuola: non si esclude, infatti, l'assegnazione del 5 in condotta e, quindi, la bocciatura.