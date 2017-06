Ultima ora

14:35Fico, da Lega c’è distanza siderale, specie su migranti

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Caro Salvini, vorrei rincuorarti sul fatto che tra il M5S e la Lega, tra Beppe e te, la distanza di visioni, idee, contenuti è siderale. Indecifrabile. Specie sulla questione migratoria: in Italia c'è un'emergenza che va contenuta e governata, a differenza di quanto fatto negli ultimi 20 anni dai partiti, attraverso misure di buon senso, che abbiamo già proposto in più occasioni in Parlamento". Lo scrive in un post su facebook Roberto Fico che aggiunge: "Il M5S non parla di ruspe, il M5S non fa campagne criptofasciste".

14:34Rogo Londra: esclusa l’ipotesi del dolo

(ANSA) - LONDRA, 16 GIU - La polizia di Londra "al momento esclude" l'ipotesi dolosa nell'incendio alla Grenfell Tower. Lo ha detto in una conferenza stampa Stuart Cundy, comandante di Scotland Yard nelle operazioni della torre.

14:30Confederations: domani Putin assisterà a match inaugurale

(ANSA) - MOSCA, 16 GIU - Il presidente russo Vladimir Putin domani sarà nella Zenit arena, a San Pietroburgo, per assistere alla partita inaugurale della Confederations cup, tra Russia e Nuova Zelanda. Lo riferisce il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Il fischio d'inizio è previsto per le 18, le 17 in Italia.

14:26Calcio: Spalletti “Voglio un’Inter forte ed equilibrata”

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - "Voglio una squadra forte ed equilibrata. Obiettivi? Confrontarsi con qualsiasi avversario e provare a vincere tutte le partite che giocheremo". Luciano Spalletti racconta alla tv cinese Pptv la sua idea di Inter. Dichiarazioni rilasciate durante la visita a Nanchino del 6 giugno scorso e rese pubbliche oggi. "Dobbiamo essere una squadra disposta a confrontarsi in maniera forte contro avversari forti. Partiremo con la difesa a 4 - racconta - ma dovremo allenare bene anche quella a 3. Oltre a essere forte individualmente, la retroguardia deve essere un reparto che deve comportarsi in maniera collettiva". Poi, torna a parlare delle impressioni che ha avuto conoscendo Zhang Jindong e la proprietà cinese: "Arrivare a Nanchino e vedere la maestosità della società Suning fa capire che noi abbiamo a cuore le sorti di questa grande squadra".

14:19Calcio: Grassadonia, prima volta in B con la Pro Vercelli

(ANSA) - VERCELLI, 16 GIU - "Tanto lavoro e sacrificio, per arrivare agli obiettivi che si pone la società". Si presenta così il nuovo allenatore della Pro Vercelli Gianluca Grassadonia. Prende il posto di Moreno Longo, che dopo la salvezza coi piemontesi ha scelto il Frosinone. Per Grassadonia, ex tecnico della Paganese, è la prima esperienza in serie B. "Ringrazio la Pro Vercelli per questa opportunità - sottolinea il tecnico -. Il fatto che mi abbiamo scelto in base ai risultati è stato decisivo". La Pro "è una squadra che nella parte finale della stagione ha fatto davvero bene - aggiunge Grassadonia -. L'ossatura è valida, ovviamente dovremo lavorare sul mercato per completare l'organico. Ma di questo se ne occupa il direttore sportivo. Il mio compito è quello di sfruttare al massimo le caratteristiche dei calciatori. Per questo non ho un modulo: in carriera ho giocato con la difesa a tre, con il 4-3-3 e anche il 4-2-4. L'importante è avere la disponibilità piena dai ragazzi".(ANSA).

14:07Boldrini a Renzi, per riforma regolamento basta un sì

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - La presidente della Camera, Laura Boldrini, si rivolge direttamente al segretario del Pd sul tema dei gruppi parlamentari alla Camera: "Ora che la legislatura ha ancora qualche mese di lavoro, sarei ben felice che i gruppi manifestassero l'esigenza di riprendere la proposta di riforma già elaborata, affinché possa essere portata in aula. Il segretario Renzi, che è alla testa della forza politica di gran lunga più rappresentata alla Camera, può dare un contributo rilevante per risolvere la questione. Basta un sì".

14:03Renzi, con gruppi con meno di 20 deputati più costi

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Lungi da me voler fare polemica con la presidente Boldrini ma trovo che sia giusto rispettare le regole della Camera dei deputati. Se fai gruppi con meno di 20 deputati alimenti non solo le spese ma anche la frammentazione politica". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi nella sua rassegna stampa Ore Nove dal Nazareno, commentando un articolo che racconta di risorse date a tre gruppi parlamentari sotto la soglia dei 20 deputati.