17:39India: attentati a Mumbai del 1993, sei condanne

(ANSA) - NEW DELHI, 16 GIU - Sei imputati sono stati condannati oggi in India a pesanti pene, che verranno quantificate fra alcuni giorni, per responsabilità nella impressionante serie di 13 attentati che il 12 marzo 1993 sconvolsero Mumbai con un bilancio di 257 morti e 717 feriti. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians. Uno speciale tribunale antiterrorismo ha riconosciuto colpevoli i sei musulmani, fra cui il più rilevante è Abu Salem estradato nel 2005 dal Portogallo, di associazione per delinquere, trasporto di armi e omocidio plurimo, imputazioni che per cinque di essi potrebbero comportare la pena di morte. Un settimo imputato, Abdul Qayyum, è stato invece prosciolto. Il pubblico ministero, Deepak Salvi, ha ricordato ai media che gli attentati furono realizzati per vendetta per la demolizione il 6 dicembre 1992 ad Ayodhya di una moschea musulmana, Babri Masjid, che fu seguita da gravi disordini in tutta l'India ed in particolare a Mumbai, con un bilancio di quasi mille morti.

17:37Incendio Londra: sindaco Khan punta dito su governo

(ANSA) - LONDRA, 16 GIU - Una lettera che è un atto di accusa: il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, scrive alla premier Tory, Theresa May, accusando il governo e il consiglio locale di Kensington and Chelsea di "non aver fatto abbastanza" per prevenire "l'orrendo disastro" delle Grenfell Tower, ne' dato "risposte" adeguate alla "rabbia della comunità" che cresce e neppure assistenza sufficiente. Khan aggiunge di aver promesso alla gente di rappresentarla e chiede azioni concrete.

17:36Trump ammette, sono indagato

(ANSA) - NEW YORK, 16 GIU - Donald Trump ammette di essere indagato. "Sono indagato per aver licenziato il direttore dell'Fbi dall'uomo che mi ha detto di licenziare il direttore dell'Fbi. Caccia alle streghe!", scrive su Twitter, attaccando il procuratore speciale Robert Mueller.

17:35Auto con bombole gas vicino industria chimica Lione

(ANSA) - PARIGI, 16 GIU - Allerta terrorismo a Chasse-sur-Rhone, non lontano da Lione, nel centro della Francia. Un'auto sospetta con diverse bombole di gas è stata avvistata parcheggiata nei pressi di un'industria chimica. Secondo quanto si apprende, le bombole sembrano collegate da un filo. Gli artificieri sono sul posto. La Prefettura ha dato ordine alla popolazione di non uscire di casa. La polizia afferma che una delle bombole avrebbe "una fuga di gas".

17:30Poco spazio in cella, condannata per omicidio ha sconto pena

(ANSA) - BOLOGNA, 16 GIU - Per 1.380 giorni di detenzione a Modena Catia Caliti, condannata in via definitiva a 16 anni per l'omicidio del padre, ha avuto a disposizione in cella uno spazio inferiore ai tre metri quadri, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che proibisce il trattamento disumano o degradante. E' il motivo per cui l'ufficio di Sorveglianza di Bologna, accogliendo il reclamo del suo difensore, il penalista Savino Lupo, ha disposto uno sconto di pena di oltre quattro mesi e mezzo: 138 giorni, un giorno ogni dieci in cui ha subito il pregiudizio. Caliti, 55 anni, è in carcere dal 22 febbraio 2010, quando fu arrestata per aver ucciso il padre 88enne a Carpi. Dalla relazione dell'istituto penitenziario di Modena è stata constatata dal giudice la violazione dello spazio fruibile individuale per i periodi in cui è stata in celle troppe piccole e condivise con una o due detenute. Dal gennaio 2014 è stata trasferita nel carcere di Bologna, dove non sono emerse irregolarità. (ANSA).

17:15Terremoto:Decaro a Gentiloni, sindaci preoccupati da ritardi

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - I sindaci sono "preoccupati per ritardi e scarso coordinamento ricostruzione". Con una "accorata lettera" al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, rivolge un appello per un incontro urgente, anche con i rappresentanti di ministeri e Regioni coinvolte: serve uno "sforzo corale" delle istituzioni, che devono dimostrarsi insieme tese all'obiettivo comune di dare "risposte immediate e operative" ai problemi delle comunità vittime del terremoto del Centro Italia. Ci sono "ritardi nella realizzazione delle soluzioni abitative di emergenza e nella rimozione delle macerie" - scrive Decaro - in alcuni casi difetta "il coordinamento necessario per gestire situazioni inevitabilmente complesse" e "non aiuta non poter disporre di uffici regionali per la ricostruzione capaci di fornire riscontri in tempi certi". Nel merito dei problemi è necessario dare ascolto alle "preoccupazioni dei sindaci, soprattutto marchigiani". Perché sono stati e sono ancora loro, i sindaci del cratere e del più vasto ambito che ha avuto ripercussioni, a doversi occupare per primi degli effetti di "un sisma che per danni, intensità e durata ha pochi precedenti nella storia del Paese", a "gestire senza risparmiarsi un enorme lavoro di sostegno umano e amministrativo ai concittadini, per tentare di dare serenità e una prospettiva di rientro graduale verso condizioni di normalità". "Serve - scrive quindi il presidente Anci al Premier - uno sforzo corale ulteriore per lavorare per obiettivi e temi, ad iniziare da scuola, agricoltura, turismo, attività produttive, rafforzando il coordinamento e individuando in maniera pragmatica le criticità e le risposte operative. I sindaci lo chiedono all'intero Governo, ai singoli ministeri e alle Regioni interessate. Sarò lieto - conclude Decaro - di entrare nel merito delle questioni, fin qui solo accennate, nel corso di un incontro insieme ai colleghi sindaci".

17:06Un ‘Festival di pubblica utilità’ per imprese e cittadini

(ANSA) - IMOLA (BOLOGNA), 16 GIU - Sarà Imola, dove 143 anni fa sorse la prima coop di produzione e lavoro (Ceramica, ndr), ad ospitare il 20 ottobre il 'Festival di Pubblica utilità', che ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio. E' il primo festival dedicato al valore pubblico, su cui i livelli di conoscenza appaiono ancora contenuti e legati ai soggetti che erogano i servizi. Non c'è, in buona parte nei cittadini, la consapevolezza di poterne esserne invece protagonisti, non solo come fruitori di servizi, ma partecipando alla creazione del bene comune. Ad aprire questa nuova pagina sulla competitività dei territori, sulla coesione nelle comunità, sarà la Fondazione Symbola affiancata dal Comune di Imola e dalla controllata Con.Ami, con il supporto dell'Istituto di ricerca Ipsos. "Il 20 ottobre - commenta il presidente di Symbola, Ermete Realacci - Imola sarà la capitale della pubblica utilità perchè il futuro è sfida comune". (ANSA).