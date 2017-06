Ultima ora

19:57Migranti: ultimo giorno scuola in Cara Bari, fiori alla prof

(ANSA) - BARI, 16 GIU - Per l'ultimo giorno di scuola in cui hanno sostenuto l'esame di italiano, alcuni migranti del Cara di Bari hanno regalato all'insegnante un mazzo di fiori racconti nei campi vicini al Centro di Accoglienza. Mentre alcune donne stendevano i panni e i ragazzi giocavano a calcio balilla nella tensostruttura adibita a mensa, mentre i musulmani pregavano in moschea per il ramadan, nella "scuola" in legno allestita al centro del campo, si tenevano gli esami finali. Ed è lì che durante l'anno i migranti seguono corsi di lingua, di informatica, di canto e sartoria. Ai richiedenti asilo della struttura sono dedicati numerosi servizi e attività. Nel presidio sanitario con due medici presenti h24, i migranti vengono sottoposti ad uno screening iniziale soprattutto per individuare eventuali malattie infettive, come scabbia e tubercolosi, e poi monitorati e curati per eventuali altre patologie, dal diabete al cancro e ai disturbi psichiatrici. Nel Cara ci sono 1.856 migranti, circa 300 in più della normale capienza.

19:36Calcio: Ausilio incontra agente Bernardeschi

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha incontrato a Milano Beppe Bozzo, agente di Federico Bernardeschi. L'esterno della Fiorentina, classe 1994, è un obiettivo di mercato del club nerazzurro. Il giocatore, però, piace anche alla Juventus e resta da trovare l'accordo con la Fiorentina. L'Inter sarebbe disposta ad offrire più di 40 milioni di euro per convincere il club viola.

19:31Calcio: Fiorentina, ufficializzato Milenkovic

(ANSA) - FIRENZE, 16 GIU - La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Nikola Milenkovic dal Partizan Belgrado. Il difensore, classe '97, è attualmente impegnato con la Serbia agli Europei Under 21 da oggi in Polonia: per questo è slittato il suo arrivo a Firenze per le visite e le firme sul contratto di 5 anni. L'operazione, già definita da tempo, è stata ufficializzata oggi in occasione del Consiglio di amministrazione viola. Durante i lavori, presieduti dal presidente esecutivo Mario Cognigni, il dg dell'area tecnica Pantaleo Corvino ha illustrato il resoconto della stagione 2016-2017 e le strategie della nuova fase iniziata con l'arrivo dell'allenatore, Stefano Pioli e gli acquisti dei Vitor Hugo e Milenkovic, cui seguirà prossimamente quello di Bruno Gaspar dal Vitoria Guimares.

19:16Superyacht fa manovra a Portofino e investe barche ormeggio

(ANSA) - GENOVA, 16 GIU - Uno yacht di lusso di circa 50 metri di lunghezza ha sbagliato manovra all'interno del porticciolo di Portofino investendo una dozzina di barche ormeggiate nell'area di sosta e provocando danni ingenti. A bordo dei natanti non c'erano persone e al momento non risultano feriti. Diversi gommoni e imbarcazioni degli ormeggiatori e della capitaneria sono subito intervenuti per aiutare lo yacht a completare la manovra senza creare ulteriori danni. Non è chiaro, al momento, il motivo per il quale il comandante dello yacht stesse compiendo la manovra proprio all'imboccatura del porticciolo, dove lo spazio acqueo per il transito non lo consente.

19:07Grecia: Macron e Rajoy soddisfatti per accordo Atene

(ANSA) - PARIGI, 16 GIU - Il presidente francese, Emmanuel Macron, plaude al "buon accordo" preso ieri dall'Eurogruppo sulla Grecia. "In questo momento, ottenere questo accordo era importante per ottenere i finanziamenti necessari e accompagnare la Grecia nelle riforme che ha realizzato e che erano riforme difficili", ha detto il leader francese, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Parigi con il capo del governo spagnolo, Mariano Rajoy. Pure quest'ultimo si è mostrato soddisfatto per quello che definisce un "accordo molto positivo". "La Grecia - ha continuato Rajoy - deve rispettare i suoi impegni. Credo che abbia fatto un grande sforzo in questo senso, lavora bene".

19:05Incendio Londra: Sky, tensione a municipio

(ANSA) - LONDRA, 16 GIU - Sale la tensione davanti al municipio di Kensington e Chelsea dopo che decine di persone stanno protestando dopo l'incendio alla Grenfell Tower e chiedono notizie sulle vittime. Secondo SkyNews ci sarebbe almeno un arresto. Sul posto, sono arrivati diversi agenti di polizia per calmare la situazione che rischia di degenerare, in particolare quando escono dall'edificio i dipendenti del municipio.

19:04Cuba: Usa manterranno aperta ambasciata all’Avana

(ANSA) - NEW YORK, 16 GIU - Gli Stati Uniti manterranno aperta l'ambasciata a Cuba. Lo afferma Michael Anton, del Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, illustrando i contenuti dell'intervento del presidente Donald Trump a Miami.