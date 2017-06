Ultima ora

21:55Rogo Londra: morti i due ragazzi italiani

(ANSA) - VENEZIA, 16 GIU - E' arrivata l'ufficialità della morte di Gloria Trevisan e Marco Gottardi, i due giovani coinvolti a Londra nel rogo della Grenfell Tower. A comunicarla l'avvocato della famiglia Trevisan, Maria Cristina Sandrin, contattato dalla Farnesina. "Chiediamo a questo punto che vengano spenti i microfoni e le telecamere su questa vicenda e che venga rispettato il dolore di queste due famiglie", ha dichiarato il legale.

20:34Calcio: il Milan ha chiesto al Genoa Perin

(ANSA) - GENOVA, 16 GIU - Il Milan avrebbe offerto 8 milioni al Genoa per il portiere Mattia Perin, attualmente fermo per infortunio. La società rossonera si sarebbe mossa nelle ultime ore con i dirigenti rossoblù nell'ottica di sostituire Donnarumma. La società rossoblù avrebbe respinto la proposta perché valuta il proprio portiere, che non è in scadenza di contratto e recentemente ha confermato di voler rimanere al Genoa, almeno 15 milioni di euro.

20:28Europei U.21: Svezia-Inghilterra finisce 0-0

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - E' finita 0-0 Svezia-Inghilterra, partita inaugurale degli Europei Under 21 in Polonia. La Svezia, detentrice del titolo, nel secondo tempo ha avuto l'occasione per sbloccare il risultato ma, al 36', Wahlqvist si è fatto parare da Pickford il rigore che egli stesso si era procurato subendo il fallo di Chilwell. Nello stadio di Kielce le due formazioni hanno messo in scena una partita povera di emozioni, specie nel primo tempo. Qualche occasione in più si è vista nella ripresa. Al 12' Svezia vicina al gol con la traversa colpita da Cibicki. L'Inghilterra ha risposto al 26' con una punizione velenosa di Ward, ben deviata in angolo Cajtoft.

20:27Aggrediscono poliziotta, tre uccisi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 GIU - Tre palestinesi, definiti "terroristi" dalle autorità di Israele, sono stati uccisi nel corso di due diversi attacchi compiuti con coltelli contro le forze dell'ordine israeliane a Gerusalemme. Lo ha detto la polizia spiegando che ci sono "persone ferite", che sono state portate in ospedale. Una poliziotta di 20 anni sarebbe in gravi condizioni.

20:17Incendio Londra: almeno 70 morti

(ANSA) - LONDRA, 16 GIU - Sarebbero almeno 70 le vittime dell'incendio alla Grenfell Tower di Londra. E' quanto stima l'emittente Sky News che conteggia gran parte dei dispersi fra i morti della tragedia.

19:57Migranti: ultimo giorno scuola in Cara Bari, fiori alla prof

(ANSA) - BARI, 16 GIU - Per l'ultimo giorno di scuola in cui hanno sostenuto l'esame di italiano, alcuni migranti del Cara di Bari hanno regalato all'insegnante un mazzo di fiori racconti nei campi vicini al Centro di Accoglienza. Mentre alcune donne stendevano i panni e i ragazzi giocavano a calcio balilla nella tensostruttura adibita a mensa, mentre i musulmani pregavano in moschea per il ramadan, nella "scuola" in legno allestita al centro del campo, si tenevano gli esami finali. Ed è lì che durante l'anno i migranti seguono corsi di lingua, di informatica, di canto e sartoria. Ai richiedenti asilo della struttura sono dedicati numerosi servizi e attività. Nel presidio sanitario con due medici presenti h24, i migranti vengono sottoposti ad uno screening iniziale soprattutto per individuare eventuali malattie infettive, come scabbia e tubercolosi, e poi monitorati e curati per eventuali altre patologie, dal diabete al cancro e ai disturbi psichiatrici. Nel Cara ci sono 1.856 migranti, circa 300 in più della normale capienza.

19:36Calcio: Ausilio incontra agente Bernardeschi

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha incontrato a Milano Beppe Bozzo, agente di Federico Bernardeschi. L'esterno della Fiorentina, classe 1994, è un obiettivo di mercato del club nerazzurro. Il giocatore, però, piace anche alla Juventus e resta da trovare l'accordo con la Fiorentina. L'Inter sarebbe disposta ad offrire più di 40 milioni di euro per convincere il club viola.