23:54Calcio: Gabigol, futuro? Per ora resto all’Inter

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - "Abbiamo tempo per decidere sul futuro. Voglio giocare, senza giocare io mi annoio, quindi spero di prendere una decisione in breve tempo. Per ora posso dire che resto all'Inter, mi ripresenterò il prossimo mese lì": lo dice l'attaccante dell'Inter Gabriel Barbosa intervistato da Globoesporte. "Sono molto contento comunque, il primo anno è stato molto difficile. Spero di avere più opportunità di mostrare le mie qualità il prossimo. Io sono un giocatore dell'Inter, sono felice qui. Ho imparato e sono maturato, sono un uomo nuovo ed un nuovo calciatore".

23:19Europei U.21: Polonia-Slovacchia 1-2

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - La Slovacchia guida la classifica del gruppo A dell'Europeo Under 21 dopo la prima giornata grazie al successo sulla Polonia, 2-1 in rimonta. Nella partita inaugurale del torneo Svezia ed Inghilterra hanno pareggiato 0-0. A Lublino i padroni di casa sono passati in vantaggio dopo appena 55" di gioco con un colpo di testa di Lipski su cross di Kedziora. Al 20' il pareggio della Slovacchia con un piatto destro di Valjent, centrocampista della Ternana. Nella ripresa, al 33', arriva il vantaggio slovacco realizzato da Safranko, entrato cinque minuti prima, al termine di una veloce azione in contropiede. Vantaggio difeso con un intervento straordinario dal portiere Chovan, che al 36' devia contro la traversa il colpo di testa di Dawidowicz.

22:56Merkel: Kohl ha cambiato la mia vita, gli sono grata

(ANSA) - BERLINO, 16 GIU - "Helmut Kohl ha cambiato in modo decisivo anche la mia vita". Lo ha detto Angela Merkel da Roma, ricordando l'ex cancelliere tedesco, morto stamattina. "Sono personalmente riconoscente" a Kohl, ha aggiunto. "Tutti noi possiamo essergli riconoscenti per quello che in tanti anni ha fatto per noi tedeschi e il nostro Paese", ha dichiarato Merkel.

22:36Calcio: caso Alvarez, Tas dà ragione all’Inter

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Il Tas di Losanna si è espresso in favore dell'Inter e ora il Sunderland dovrà pagare ai nerazzurri 10,5 milioni di euro in quattro tranche per Ricky Alvarez. Un contenzioso che risale al 2015. Il Sunderland, nell'estate del 2014, lo acquistò in prestito dalla società nerazzurra con obbligo di riscatto fissato a 10,5 milioni di euro in caso di salvezza. A salvezza ottenuta, però, il Sunderland non aveva versato la cifra fissata per il riscatto ma, dopo ricorsi e sentenze, l'Inter ora avrà la somma concordata nel 2014 e comunque già inserita a bilancio lo scorso anno.

21:55Rogo Londra: morti i due ragazzi italiani

(ANSA) - VENEZIA, 16 GIU - E' arrivata l'ufficialità della morte di Gloria Trevisan e Marco Gottardi, i due giovani coinvolti a Londra nel rogo della Grenfell Tower. A comunicarla l'avvocato della famiglia Trevisan, Maria Cristina Sandrin, contattato dalla Farnesina. "Chiediamo a questo punto che vengano spenti i microfoni e le telecamere su questa vicenda e che venga rispettato il dolore di queste due famiglie", ha dichiarato il legale.

20:34Calcio: il Milan ha chiesto al Genoa Perin

(ANSA) - GENOVA, 16 GIU - Il Milan avrebbe offerto 8 milioni al Genoa per il portiere Mattia Perin, attualmente fermo per infortunio. La società rossonera si sarebbe mossa nelle ultime ore con i dirigenti rossoblù nell'ottica di sostituire Donnarumma. La società rossoblù avrebbe respinto la proposta perché valuta il proprio portiere, che non è in scadenza di contratto e recentemente ha confermato di voler rimanere al Genoa, almeno 15 milioni di euro.

20:28Europei U.21: Svezia-Inghilterra finisce 0-0

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - E' finita 0-0 Svezia-Inghilterra, partita inaugurale degli Europei Under 21 in Polonia. La Svezia, detentrice del titolo, nel secondo tempo ha avuto l'occasione per sbloccare il risultato ma, al 36', Wahlqvist si è fatto parare da Pickford il rigore che egli stesso si era procurato subendo il fallo di Chilwell. Nello stadio di Kielce le due formazioni hanno messo in scena una partita povera di emozioni, specie nel primo tempo. Qualche occasione in più si è vista nella ripresa. Al 12' Svezia vicina al gol con la traversa colpita da Cibicki. L'Inghilterra ha risposto al 26' con una punizione velenosa di Ward, ben deviata in angolo Cajtoft.