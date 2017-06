Ultima ora

07:47Isis rivendica attacco a Gerusalemme, è il primo

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "L'Isis ha rivendicato il suo primo attacco coordinato a Gerusalemme, identificando gli assalitori. La rivendicazione è stata postata subito dopo l'attacco". Lo scrive Rita Katz su Twitter, direttrice del Site, il sito che monitora le attività dei jihadisti sul web. Ieri, una poliziotta israeliana di 22 anni è stata ferita a morte a coltellate in un attentato da parte di tre palestinesi della Cisgiordania, a loro volta uccisi dalle forze di sicurezza.

07:11Kashmir: gruppo islamico uccide sei agenti indiani

NEW DELHI - Un commando del gruppo fondamentalista islamico Lashkar-e-Taiba (LeT) ha teso ieri sera un'imboscata ad un contingente della polizia indiana nello Stato di Jammu & Kashmir, uccidendo sei agenti, e sfigurandone i volti a colpi d'arma da fuoco. Lo riferisce Ndtv. L'attacco, ha precisato l'emittente, e' stato portato nell'area di Achabal del distretto meridionale di Anantnag dove gli agenti, guidati dal vice ispettore Feroz Ahmad Dar, stavano realizzando a bordo di un veicolo una operazione di routine.

04:51Paraguay: prima edizione ‘Festa italiana’

ASUNCION - Prima edizione della 'Festa italiana' ad Asuncion, capitale del Paraguay, all'insegna della musica, l'enogastronomia e la solidarieta'. Promosso dall'ambasciata italiana, all'evento hanno preso parte una quindicina di ristoranti e bar con i propri stand, oltre a quelli allestiti dalle diverse associazioni di italo-discendenti. Ai partecipanti e' stato chiesto di contribuire con alimenti non deperibili devoluti alle ONG italiane impegnate nell'assistenza e la solidarieta'.

04:19Cuba: ministro esteri in Europa, tappe in Italia e Vaticano

L'AVANA - Il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez si trova in Turchia per una visita che lo portera' anche in Austria, Slovacchia, Italia e in Vaticano. ''Durante la missione, ha precisato una breve nota del governo, il ministro incontrera' i suoi omologhi e altre autorita'''.

03:47Cuba: governo, da Trump ‘retorica ostile’

L'AVANA - Quello di Donald Trump a Miami e' stato un ''discorso carico di retorica ostile''. Lo sottolinea una lunga 'Dichiarazione del governo rivoluzionario' di Cuba, confermando nel contempo ''la volonta' di proseguire un dialogo rispettoso'' con gli Usa nei temi di mutuo interesse.

23:54Calcio: Gabigol, futuro? Per ora resto all’Inter

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - "Abbiamo tempo per decidere sul futuro. Voglio giocare, senza giocare io mi annoio, quindi spero di prendere una decisione in breve tempo. Per ora posso dire che resto all'Inter, mi ripresenterò il prossimo mese lì": lo dice l'attaccante dell'Inter Gabriel Barbosa intervistato da Globoesporte. "Sono molto contento comunque, il primo anno è stato molto difficile. Spero di avere più opportunità di mostrare le mie qualità il prossimo. Io sono un giocatore dell'Inter, sono felice qui. Ho imparato e sono maturato, sono un uomo nuovo ed un nuovo calciatore".

23:19Europei U.21: Polonia-Slovacchia 1-2

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - La Slovacchia guida la classifica del gruppo A dell'Europeo Under 21 dopo la prima giornata grazie al successo sulla Polonia, 2-1 in rimonta. Nella partita inaugurale del torneo Svezia ed Inghilterra hanno pareggiato 0-0. A Lublino i padroni di casa sono passati in vantaggio dopo appena 55" di gioco con un colpo di testa di Lipski su cross di Kedziora. Al 20' il pareggio della Slovacchia con un piatto destro di Valjent, centrocampista della Ternana. Nella ripresa, al 33', arriva il vantaggio slovacco realizzato da Safranko, entrato cinque minuti prima, al termine di una veloce azione in contropiede. Vantaggio difeso con un intervento straordinario dal portiere Chovan, che al 36' devia contro la traversa il colpo di testa di Dawidowicz.