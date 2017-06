Ultima ora

11:01Incidenti montagna: tirolese tratto in salvo per 6/a volta

(ANSA) - BOLZANO, 17 GIU - Un alpinista di Innsbruck, invece di vette, colleziona interventi del soccorso alpino. Negli ultimi tre anni è stato tratto in salvo ben sei volte. L'ultimo intervento del soccorso alpino risale a pochi giorni fa, quando l'uomo si è trovato in difficoltà sul Lafatscher Joch a 2.080 metri di quota, nei pressi di Innsbruck. Alla centrale d'emergenza tirolese ha dichiarato di essere immobilizzato da forti dolori a un ginocchio. Arrivati sul posto i soccorritori hanno appurato che l'uomo era sfinito, ma illeso. Così l'hanno portato a valle, per la sesta volta, appunto.

10:43Twitter sospende account in arabo Al Jazeera

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Twitter ha sospeso il nostro account in lingua araba, a causa di una campagna apparentemente organizzata". Lo riferisce l'emittente al Jazeera, affermando di essere al "lavoro" per ripristinare il servizio.

10:27Fermato in moto senza casco offre 50 euro a Cc, arrestato

(ANSA) - BARLETTA, 17 GIU - Per evitare la multa perché guidava un ciclomotore senza casco, ha tentato di corrompere due carabinieri con 50 euro ed è stato arrestato. E' accaduto a Barletta dove un uomo di 50 anni è stata fermato per un controllo di routine nel centro della città da una pattuglia che lo ha sorpreso senza casco. Quando i militari gli hanno chiesto i documenti, l'uomo ha offerto loro 50 euro suggerendo di "sistemare così la cosa". I militari lo hanno quindi arrestato per istigazione alla corruzione di pubblico ufficiale, e sottoposto lo scooter a fermo amministrativo, elevando salate sanzioni per guida senza casco e per mancata revisione del veicolo. L'uomo è ora ai domiciliari.

10:25Fuga sostanze tossiche in ditta,29 lievemente intossicati

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - A causa di una fuga di sostanze tossiche da una ditta di Landriano nel Pavese, avvenuta la scorsa notte prima della mezzanotte, 29 lavoratori hanno riportato bruciore agli occhi e alle vie respiratorie. Lo ha reso noto il 118 spiegando che non si rilevano pazienti in condizioni critiche e che tutti sono stati trasportati in ospedale in codice verde. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, vigili del fuoco, Arpa e forze dell'ordine. In totale sono state mandate nove ambulanze e un'automedica. I dipendenti sono stati trasportati negli ospedali di Pavia, Vigevano, Melegnano, San Donato, Lodi e Codogno.

10:08Gb: messaggio regina, Paese vive periodo umore cupo

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Oggi è un giorno tradizionalmente di celebrazioni. Quest'anno, tuttavia, è difficile sfuggire al cupo umore della nazione. Nei mesi scorsi abbiamo assistito a una sequela di terribili tragedie". Si apre così il messaggio della regine Elisabetta II in occasione del giorno del suo 'compleanno ufficiale', che si tiene tradizionalmente il secondo sabato di giugno. La sovrana è nata in realtà il 21 aprile. "Nel corso delle recenti visite a Manchester e Londra sono rimasta profondamente colpita dall'inclinazione dei cittadini a offrire il proprio sostegno e contributo a coloro in gravi difficoltà", recita il testo firmato Elizabeth R. "Uniti nel nostro dolore, siamo determinati a sostenere tutti coloro che ricostruiscono le proprie vite così terribilmente colpite", conclude la sovrana.

09:56Ricercato da sei anni,preso in Polonia narcotrafficante clan

(ANSA) - NAPOLI, 17 GIU - Era ricercato da sei anni, da quando aveva fatto perdere le tracce della sua vita e dei suoi affari come narcotrafficante per conto del clan camorristico Contini. I carabinieri lo hanno arrestato in Polonia, dove aveva cominciato una seconda vita, vendendo porta a porta elettrodomestici e prodotti di elettronica. E' finita così la latitanza di Antonio Cella, ritenuto vicino al clan Contini, attivo nei quartieri napoletani del Vasto e dell'Arenaccia, nonché al gruppo criminale dei "De Tommaso" operante a Forcella. Cella era a Glogow, cittadina di circa 70mila abitanti al confine con la Germania, sotto falso nome. Era un "broker" per l'importazione di droga da Olanda e Spagna e di lui si erano perse le tracce a partire dal 2011. Viveva in Polonia con la compagna, che ha scoperto solo al momento dell'arresto la vita precedente dell'uomo, e la figlia di 4 anni.

09:16Mo: Hamas, è nostro attacco a Gerusalemme non Isis

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 GIU - Hamas rivendica l'attentato terroristico di ieri sera a Gerusalemme in cui è stata uccisa una giovane agente israeliana, smentendo dunque la rivendicazione dell'Isis rilanciata dal Site. "Le affermazioni dell'Isis - ha detto Izzat El-Reshiq, citato dai media - sono un tentativo di confondere le acque. L'attacco è stato condotto da due palestinesi del Fronte Popolare per la liberazione della Palestina e un membro della nostra organizzazione". Anche il Fronte ha confermato.