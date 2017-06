Ultima ora

12:39Scherma: Europei, Georgia ko, azzurri sciabola in semifinale

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Il quartetto azzurro della sciabola maschile è in semifinale ai campionati europei in corso a Tbilisi, Georgia. la squadra italiana, formata da Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè e Aldo Montano, ha eliminato facilmente la formazione dei padroni di casa con il punteggio di 45-37. Gli azzurri ora dovranno affrontare la Germania per un posto nella finale. Nell'altra semifinale di fronte Russia e Ungheria. (ANSA).

12:27Siria: esercito annuncia tregua a Daraa

(ANSAmed) - BEIRUT, 17 GIU - Notizie contrastanti giungono dal sud della Siria nella regione di Daraa, dove l'esercito governativo ha annunciato una tregua di 48 ore a partire da oggi alle 12 ore locali (le 11 in Italia), mentre testimoni oculari interpellati dall'ANSA affermano che i bombardamenti sulla città continuano adesso per il 12/mo giorno consecutivo, in particolare sul campo profughi palestinese locale. Daraa è il capoluogo della regione confinante con la Giordania e rientra nell'accordo per la creazione di "zone di de-escalation" decise da Russia, Turchia e Iran ad Astana, Kazakhstan, lo scorso 4 maggio. Finora, affermano le fonti a Daraa, non si è registrata nessuna 'de-escalation' su Daraa mentre sono proseguiti intensi i bombardamenti e i combattimenti tra forze lealiste e insorti.

12:22Twitter ripristina account al Jazeera

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Twitter ha ripristinato l'account in arabo di al Jazeera: al momento non è stato specificato il motivo del precedente blocco.

12:20Tuffi: Europei, Bertocchi e Pellacani in finale da 1 metro

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Due azzurre in finale agli europei di tuffi, in corso a Kiev, nella prova del trampolino da un metro. Sono la milanese Elena Bertocchi e la 14enne romana Chiara Pellacani. La prima ha chiuso le qualificazioni al primo posto, con il punteggio di 261,80. La seconda invece è stata decima con 229 punti. Rispetto alla Bertocchi, le maggiori rivali hanno segnato punteggi nettamente inferiori, la russa Nadezhda Bazhina ha totalizzato 255,30 punti e l'ucraina Anna Pysmenska si è fermata a 250,45. per la milanese Bertocchi, argento europeo in carica, quindi buone chance di salire sul gradino più alto del podio. (ANSA).

12:17Donna uccisa in Sardegna:Biellese piange Erika,oggi funerali

(ANSA) - PRALUNGO (BIELLA), 17 GIU - Una folla commossa si è raccolta a Pralungo, nel Biellese, per l'ultimo saluto a Erika Preti, la giovane uccisa mentre era in vacanza col fidanzato in Sardegna. I funerali nella piccola chiesa della Trinità. Ad accogliere i genitori della ragazza, sul sagrato, la sindaca in fascia tricolore, Raffaella Molino. La Messa è stata celebrata dal vescovo di Biella, monsignor Gabriele Mana. "Siamo di fronte a una morte, ingiusta, tragica, inaccettabile", le sue parole. 'Tappeto di fragole', canzone dei Modà, ha accompagnato l'urna con le ceneri della giovane, stretta tra le braccia dai genitori, fino al cimitero. Nel loculo, prima che venisse chiuso, alcuni CD, fiori, lettere e le testimonianze dei tanti amici presenti, increduli di fronte a una morte che non ha ancora un perché né tantomeno un colpevole. Per volere dell'amministrazione di Pralungo, che oggi ha proclamato il lutto cittadino, l'area verde che circonda l'edificio religioso sarà intitolata ad Erika Preti.(ANSA).

12:13Incendio Londra: 19 persone ancora ricoverate, 10 sono gravi

(ANSA) - LONDRA, 17 GIU - Sono 19 le persone ancora ricoverate in ospedale a causa dell'incendio della Grenfell Tower a Londra: 10 sono in gravi condizioni. Lo riferisce il servizio sanitario.

12:01Scherma: Europei, azzurre spada si fermano ai quarti

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Delusione per le azzurre della spada agli europei di scherma in corso a Tbilisi in Georgia. Il quartetto azzurro formato da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio è stato infatti eliminato ai quarti di finale dalla Francia per 45-42. La prova a squadre conferma dunque la prova così così che già si era vista nella competizione individuale. Le azzurre comunque hanno perso il confronto con la Francia al termine di una gara appassionante, caratterizzata da una formidabile rimonta nella fase finale da parte di Rossella Fiamingo. La due volte Campionessa del Mondo e argento olimpico ha provato un recupero impossibile (8 stoccate) ed è giunta fino al -2 prima di inchinarsi alla rivale. Non arrivano quindi medaglie dalla spada femminile in questa rassegna continentale e la situazione non migliora dopo la mancata qualificazione ai Giochi Olimpici. Ora la sfida alla Polonia nel tabellone per il quinto posto mentre le semifinali per le medaglie sono Estonia-Francia e Romania-Russia. (ANSA).