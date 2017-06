Ultima ora

14:15Isola Ischia, nave urta banchina, 29 feriti lievi

(ANSA) - NAPOLI, 17 GIU - Incidente nel porto di Casamicciola (Ischia): una nave della compagnia privata Medmar, la "Maria Buono", nel corso della manovra di attracco è andata a sbattere contro la banchina. I passeggeri che erano in attesa di sbarcare sono caduti e 29 di essi sono rimasti leggermente feriti (contusioni ed escoriazioni) e sottoposti alla cure dei sanitari del Rizzoli. Una donna, soccorsa con ambulanza, ha riportato un lieve trauma cervicale. La nave è stata fermata dalla Capitaneria di Porto per accertamenti tecnici.

14:01Droga: carico 23 kg cocaina in auto, 2 arrestati a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - Viaggia in auto un carico di 23 chili di cocaina purissima divisa in panetti per cui un italiano 58enne di Pelago (Firenze) e un 29enne albanese sono stati arrestati dai carabinieri. Secondo quanto spiegato dai militari, la droga rivenduta al dettaglio, avrebbe dato ricavi per 12 milioni di euro. I due sono stati controllati sotto la casa del 29enne, in via di Ponte a Giogoli, a Sesto Fiorentino. Alla vista dei militari hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati presi e i controlli intensificati. In un garage nella disponibilità del 29enne, a Campi Bisenzio, c'erano 16.450 euro in contanti e parti di auto. Quest'ultima circostanza ha fatto ritenere ai militari che ci fossero auto state modificate. Anche con l'aiuto dei cani antidroga, il nascondiglio è stato trovato diverse ore più tardi quando le auto sono state smontate in officina. In un vano ricavato nel cofano motore di una Citroen sono stati trovati 13 panetti di cocaina da un chilo ciascuno e 4.250 euro in contanti. Nell'altra auto, una Volkswagen, sono stati scoperti altri 10 panetti da un chilo ciascuno, nascosti in un'intercapedine ricavata nel pianale e accessibile da un coperchio ad apertura elettrica installato sotto la plancia di comando.(ANSA).

13:49Bimbo 7 anni cade da palco ad Ischia, in prognosi riservata

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 17 GIU - Un bambino di 7 anni, Denis Satta, di Napoli in vacanza sull'isola, la scorsa notte è caduto da un palco allestito nella piazzetta di S.Angelo, comune di Serrara Fontana sull'isola d'Ischia, in occasione di una manifestazione "Torri in Festa, Torri in Luce" da tenersi stasera. Il piccolo cadendo è rimasto ferito. Portato al pronto soccorso dell'ospedale Rizzoli gli è stato diagnosticato un trauma cranico e trasferito d'urgenza in prognosi riservata al Santobono di Napoli. I carabinieri della compagnia di Ischia hanno immediatamente sequestrato il palco perché sprovvisto di collaudo e delle minime misure di sicurezza.

13:44Si perde in montagna, ragazzina ritrovata grazie a WhatsApp

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Una ragazzina padovana di 13 anni si era persa ieri sera lungo il sentiero botanico a Lizzola, in provincia di Bergamo, ed è stata ritrovata grazie a WhatsApp. Era partita con un gruppo di persone che l'hanno persa di vista e hanno dato l'allarme al soccorso alpino che è subito intervenuto ed è riuscito a ritrovarla grazie ad alcune fotografie che aveva mandato alla mamma con il telefonino: era in una zona molto impervia ma comunque illesa. (ANSA).

13:43Lega Pro: Gravina,alcuni disagi playoff ma format non cambia

(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - "Ringrazio le società che hanno partecipato a questa fase dei playoff e che hanno subito anche qualche disagio. Raccoglieremo le critiche e proveremo a superarli. Il format non cambierà e ha dato grandissima visibilità al valore della competizione e spessore ad una Lega che ha vissuto momenti di staticità e che ha dimostrato invece ora grandissima vitalità". Lo ha detto il presidente di Lega Pro, Gabriele Gravina, a Firenze. "Una Lega non a servizio di se stessa ma della comunità - ha aggiunto. I numeri di spettatori alle partite e di seguaci sui social ci danno ragione di essere sulla strada giusta. Numeri non da serie C, ma di una collettività, una comunità che dimostra che vive i problemi e dimostra una grande passione".

13:36Scherma: Europei, Italia finalista sciabola maschile squadre

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Si arricchisce il medagliere azzurro ai campionati europei di scherma in corso a Tbilisi in Georgia. La squadra maschile di sciabola infatti ha battuto la Germania 45-39 ed ha così guadagnato l'acceso alla finale per il primo posto, dove affronterà la Russia che a sua volta ha battuto l'Ungheria per 45-39 nell'altra semifinale. Una medaglia sicura dunque per l'Italia che gareggia proprio con la Russia per il primo posto nel medagliere. Il quartetto italiano, formato da Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè e Aldo Montano, aveva eliminato ai quarti la formazione dei padroni di casa con il punteggio di 45-37. (ANSA).

13:34Lega Pro: Lotti, grande festa, prima volta playoff a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - "E' una grande festa dello sport quella che si celebra oggi. E' la prima volta nella storia della Lega Pro che la città di Firenze ospita le finali di playoff e sono davvero contento che da qui ai prossimi quattro anni abbiamo un appuntamento così importante da onorare". E' il messaggio inviato dal ministro per lo Sport, Luca Lotti, al convegno di Lega Pro, oggi, in Palazzo Vecchio. "Questa giornata è il coronamento di un percorso non solo sportivo" si legge nel messaggio. "Firenze, già sede della Lega Pro, anche nei prossimi anni sarà la Capitale delle competizioni finali del calcio giovanile - prosegue il ministro - E questa nuova formula, che il ministero ha patrocinato, trasforma un puro evento sportivo in una manifestazione per tutta la famiglia con un ricco programma di iniziative culturali, di arte e spettacolo.