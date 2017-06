Ultima ora

16:00Calcio: Cristiano Ronaldo sempre più vicino al Paris SG

(ANSA) - LONDRA, 17 GIU - Nessun romantico ritorno a Manchester, i dirigenti dello United sono rassegnati a vedere Cristiano Ronaldo indossare la maglia del Paris Saint Germain il prossimo anno. Secondo il Daily Mail i piani del club di Old Trafford sono stati frustrati dall'indiscrezione secondo cui l'agente di Ronaldo ha già raggiunto un pre-accordo con il Psg. L'incontro tra Jorge Mendes e il presidente dei francesi, Nasser Al-Khelaifi, è avvenuto nel pomeriggio della finale di Champions League, due settimane fa, all'hotel Hilton di Cardiff. Un meeting per verificare l'interesse e la disponibilità dei parigini a pagare l'esorbitante clausola rescissoria richiesta dal Real Madrid, un miliardo di euro. Ottenute le sperate rassicurazioni da Al-Khelaifi, Mendes ha atteso che esplodesse il caso della presunta evasione di Ronaldo per riallacciare i rapporti con la proprietà qatariota. Mendes è convinto che il Psg possa convincere il Real con un'offerta di 250 milioni di euro.

15:53Rugby: ct O’Shea, felice e devastato per sconfitta con Fiji

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Abbiamo perso e non posso non essere dispiaciuto". Il CT della nazionale azzurra di rugby Conor O'Shea "si dice "felice e devastato al tempo stesso" dopo la sconfitta all'ultimo secondo rimediata contro le Fiji all'ANZ stadium di Suva. "Felice -spiega il ct- perché abbiamo avuto una reazione alla sconfitta contro la Scozia della scorsa settimana, abbiamo creato opportunità, avuto un ottimo possesso, preso decisioni difficili che non sempre sono andate per il verso giusto. Devastato perché è difficile uscire sconfitti dopo aver dominato la partita e averlo fatto con una squadra giovane, con poca esperienza internazionale". "Congratulazioni alle Fiji per aver portato a casa il successo - ha aggiunto O'Shea - ma sono veramente orgoglioso della performance che la squadra ha saputo offrire e so che siamo sulla strada giusta. Dobbiamo cambiare molte cose affinchè questi ragazzi possano essere sempre più nelle condizioni per competere ai massimi livelli e diventare la migliore Italia della storia".

15:20Cacciatorpediniere Usa contro nave merci

(ANSA) - NEW YORK, 17 GIU - E' di sette marinai americani dispersi e di un altro americano ferito il bilancio dello scontro avvenuto fra il cacciatorpediniere statunitense USS Fitzgerald e la nave mercantile ACX Crystal al largo delle coste del Giappone. La Marina Usa ha annunciato di aver "stabilizzato" i danni al cacciatorpediniere che è stato trainato alla base navale di Yokosuka. Ancora non chiarite le cause della collisione.

15:12Arrestato per documento rubato, link su Jihad su cellulare

(ANSA)- VARESE, 17 GIU - Un cittadino iraniano è stato arrestato dalla Polaria, all'interno dello scalo di Malpensa, per essere stato trovato in possesso di un passaporto rubato. Sul suo telefonino gli agenti hanno inoltre trovato alcuni link su notizie relative alle azioni terroristiche dell'Isis, provenienti da una newsletter iraniana. Per questa ragione la Procura di Busto Arsizio lo ha segnalato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e all'antiterrorismo. "L'arresto è scattato perché l'uomo viaggiava con un documento risultato rubato - ha spiegato ail Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio Gianluigi Fontana - è stato segnalato all'antiterrorismo per la presenza di link con notizie sulla Jihad trovati nella casella di posta elettronica del suo telefono cellulare, che verrà ulteriormente esaminato".

14:51Comunali: a Trapani Fazio decade da ballottaggio

(ANSA) - PALERMO, 17 GIU - Il candidato a sindaco di Trapani, Girolamo Fazio, decade dal ballottaggio del 25 giugno: non ha presentato entro le 14 di oggi - termine ultimo previsto dalla legge - la lista degli assessori. Il suo avversario, Pietro Savona, non ha uno sfidante ma per essere eletto avrà bisogno di un'affluenza alle urne che superi il 50% e del 25% di consensi del corpo elettorale. Martedì Fazio aveva invitato gli elettori a non votarlo e poi si era dimesso da deputato regionale; è indagato per corruzione e traffico d'influenze. A Trapani gli iscritti nelle liste elettorali sono 60.023 e per essere eletto Savona dovrà ottenere 15.006 preferenze. Sulla sua strada, dunque, c'è un doppio sbarramento: superamento del 50% dell'affluenza e del 25% dei consensi. Al primo turno il candidato del Pd ottenne 8.714 voti, quando alle urne si recarono 35.377 elettori. In caso di mancata elezione del sindaco, il Consiglio comunale resterebbe in carica. L'amministrazione, invece, sarebbe guidata da un commissario.

14:36Sopaf: assolto l’ex presidente dell’Inpgi Camporese

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - L'ex presidente dell'Inpgi, la cassa previdenziale dei giornalisti, Andrea Camporese è stato assolto con formula piena, "perché il fatto non sussiste", dalle accuse di corruzione e truffa nel processo milanese con al centro la finanziaria Sopaf. La Procura aveva chiesto per lui una condanna a 4 anni e mezzo. Il Tribunale ha condannato, in particolare per episodi di bancarotta, 6 imputati, tra cui Giorgio Magnoni, che era a capo della società, a 8 anni di reclusione. Assolti altri 4 imputati (Aimone Beretta, William Zappaterra , Gianfranco Paparella e Andrea Magnoni). I giudici hanno disposto a carico di alcuni imputati confische per diversi milioni di euro e hanno condannato Magnoni a versare una provvisionale di risarcimento di 7 milioni a favore della curatela di Sopaf. Disposte altre 2 provvisionali per 10 milioni a favore della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, il cui ex presidente Paolo Saltarelli è stato già condannato in un altro filone d'inchiesta.

14:35Ius soli: Grillo, norma è un pastrocchio invotabile

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - ""Sullo ius soli il M5S si è astenuto alla Camera e, come annunciato, altrettanto farà, con coerenza, al Senato. Trattasi non di legge, ma di pastrocchio invotabile". Lo dice Beppe Grillo sul suo blog. "E' vergognoso - rileva - tenere il Parlamento in stallo per discutere di provvedimenti senza capo né coda, mentre non si fa nulla per dare una mano alle famiglie italiane che si trovano in grande difficoltà economica".