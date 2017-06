Ultima ora

17:18Truffe anziani: si fa dare da coppia 275mila euro,denunciato

(ANSA) - VIGEVANO (PAVIA), 17 GIU - Un operaio di 55 anni di Vigevano (Pavia) è stato denunciato dalla polizia per circonvenzione d'incapace. Negli ultimi nove mesi aveva circuito un ex collega di 11 anni più anziano di lui e la moglie di 62 anni, invalida civile con accompagnamento per disturbi psichiatrici, convincendoli a versare su un suo conto corrente postale, in varie tranche, 275 mila euro. In parte il denaro era stato poi trasferito su un altro conto bancario e utilizzato per acquistare un appartamento e per altre spese. L'operaio si era reso disponibile a fare qualche commissione a favore dei due coniugi e aveva così conquistato la loro fiducia, tanto da convincerli che, alla loro morte, avrebbero lasciato a lui tutti i loro averi. Per evitare un atto notarile li aveva indotti a trasferirli fin da subito su un conto che credevano essere intestato sempre a loro, ma sul quale in realtà poteva operare solo l'operaio 55enne. I poliziotti hanno sequestrato quel che era rimasto della somma: 190 mila euro.

17:12Soldato Afghanistan spara a militari Usa

(ANSA) - KABUL, 17 GIU - Un individuo che indossava una divisa dell'esercito afghano ha aperto il fuoco contro un gruppo di militari americani in una base del 209/o Corpo d'armata Shaheen nella provincia afghana di Balkh, ferendone quattro. L'attacco di un soldato afghano ad un gruppo di militari stranieri "non ha causato la morte di nessun soldato americano o della Nato, mentre alcuni militari statunitensi sono rimasti feriti", ha comunicato un portavoce della missione Resolute Support della stessa Nato.

17:10Prodi, E. Letta professore? Solo temporaneamente…

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GIU - "Temporaneamente, temporaneamente...". Così Romano Prodi risponde al cronista che gli chiede sorridendo come mai un leader politico italiano come Letta facesse ancora il professore all'estero. In precedenza Prodi, dopo aver ascoltato l'intervento di Letta, lo aveva raggiunto abbracciandolo calorosamente. "Io - aggiunge Prodi sempre sorridente - sì che posso continuare a fare il professore, ma da pensionato...".

17:00E. Letta, leader non è chi segue i propri follower

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GIU - "Di fronte alla rivoluzione di internet ci sono due atteggiamenti della politica: c'è la via finta, quella di chi è follower dei propri follower, in cui loro ti dicono cosa fare. Ma quella non è leadership, è essere un follower al quadrato". Lo dice Enrico Letta a "La Repubblica delle Idee" a Bologna. "Leadership invece è dire qualcosa che in quel momento non è nella maggioranza dell'opinione pubblica. E' convincere ad essere seguito sulle proprie idee. Questo ha fatto Kohl e ora Macron. E' stato lui per primo a parlare di Europa quando ha iniziato la sua campagna elettorale in Francia".

16:57Bersani, listone? Strategie oniriche

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Leggo ogni giorno sui giornali di strategie oniriche: listone di qui, di lì... Una strategia al giorno toglie il leader di torno". Lo dice l'ex segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, in piazza con la Cgil contro i voucher.

16:56Ius soli: Salvini, firme per referendum per abolire legge

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - "Faremo tutta l'opposizione possibile e se non basterà siamo disposti a trascorre luglio e agosto in strada con i banchetti a raccogliere le firme per un referendum per cancellare la legge sulle cittadinanze facili". Lo ha detto il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, a proposito della legge sullo Ius soli a margine di un'iniziativa elettorale al mercato di Certosa a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Marco Bucci.

16:54Spagna: Sanchez acclamato presidente Psoe

(ANSA) - MADRID, 17 GIU - I mille delegati del 39mo Congresso del Psoe hanno aperto i lavori oggi a Madrid con una lunga ovazione al neo-segretario Pedro Sanchez, al grido di Presidente! Presidente!" (in Spagna il premier è il "Presidente del Governo") confermando l'ambizione di un ritorno al più presto al potere. Dopo il duro scontro degli ultimi mesi fra Sanchez e l'apparato del partito guidato dalla presidente dell'Andalusa Susana Diaz, sconfitta nelle primarie del mese scorso, il Congresso di Madrid dovrebbe segnare la 'pacificazione' almeno formale fra i socialisti spagnoli. Al Congresso è assente però il leader storico Felipe Gonzalez, che si è giustificata con impegni in Colombia. Presente invece l'ex-premier Jose' Luis Zapatero - che come Gonzalez si era schierato con Susana Diaz - che però non si è alzato come è tradizione quando è stato fatto il suo nome. Domani il congresso approverà una serie di mozioni e ratificherà l'elezione di Sanchez e la nome del nuovo direttivo da lui designato.