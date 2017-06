Ultima ora

18:58Migranti: in due si tuffano da traghetto ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 17 GIU - Due uomini hanno tentato di 'sbarcare' in Italia lanciandosi in mare dalla motonave Superfast durante le operazioni di ormeggio alla banchina 16 nel porto di Ancona. Dopo un tuffo di circa 15 metri, sono finiti in acqua sul lato destro tra la banchina e la nave. Immediatamente il nostromo in servizio alla Capitaneria di porto, che stava seguendo le operazioni in banchina, ha ordinato di fermare le eliche e le manovre di ormeggio. Successivamente, i due, giunti a terra, hanno cercato di fuggire, ma sono stati bloccati dallo stesso nostromo e da quattro ormeggiatori del porto dorico. La polizia di frontiera li ha identificati: sono di nazionalità algerina e sono stati rimpatriati, mediante la stessa nave da cui si erano tuffati.

18:43Confederations: Putin a inaugurazione, sarà trionfo sport

(ANSA) - MOSCA, 17 GIU - La Confederations Cup russa sarà "giusta", "senza compromessi" e diventerà "il trionfo dello sport". Così il presidente Vladimir Putin alla cerimonia di apertura a San Pietroburgo. Lo riporta la Tass. Allo stadio ci sono anche il presidente della Fifa Gianni Infantino e Pelé. "Siamo uniti nella convinzione che il calcio sia destinato a servire gli obiettivi dello sviluppo pubblico, a unire le nazioni e i continenti, a promuovere i valori di un gioco giusto e bello, per rafforzare la forza di volontà e la fede, ispirare e dare un sogno alle nuove generazioni", ha dichiarato Putin. "Proprio qui, nelle arene moderne di calcio, si tiene una lotta senza compromessi, giusta ed equa, e si combatterà fino agli ultimi minuti delle partite".

18:33Ius Soli: Minniti, cattivi maestri non vanno seguiti

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GIU - "Quelli che chiudono le porte credetemi, sono cattivi maestri e i cattivi maestri non vanno seguiti". Lo ha detto, a proposito dello Ius Soli, il ministro dell'Interno, Marco Minniti. "Questi - ha aggiunto l'esponente Dem riferendosi ai bimbi stranieri nati in Italia - sono bambini, sono italiani, pensano in italiano, parlano italiano, vanno a scuola in Italia, tifano per squadre italiane: cosa c'entra tutto questo con la paura?".

18:23Pittella, sinistra può conquistare istituzioni Ue nel 2019

(ANSA) - MADRID, 17 GIU - I socialisti e i socialdemocratici europei possono riconquistare la guida delle istituzioni Ue nel 2019 partendo da una strategia di sinistra, ha detto a Madrid il capogruppo S&D all'Europarlamento Gianni Pittella. Parlando con i giornalisti a margine del congresso del 'nuovo' Psoe di Pedro Sanchez, Pittella ha citato l'esempio dei laburisti britannici che hanno recuperato terreno alle ultime politiche seguendo la linea di sinistra di Jeremy Corbyn. In Spagna Sanchez ha riconquistato la guida del Psoe a partire da una piattaforma di sinistra, e i sondaggi danno ora i socialisti in recupero.

18:09Incendio Londra: polizia, i 58 dispersi ritenuti morti

(ANSA) - LONDRA, 17 GIU - La polizia britannica ha annunciato che almeno 58 persone sono ancora disperse, e quindi presumibilmente morte, nell'incendio della Grenfell Tower, nell'ovest di Londra: un bilancio, ha precisati la London Police, che potrebbe ancora aumentare, aggiungendo che ci vorranno settimane, se non mesi, per identificare tutte le vitti. (ANSA)

18:06Usa: giuria Bill Cosby in stallo, processo nullo

(ANSA) - NEW YORK, 17 GIU - La giuria chiamata a decidere le sorti del 'papa' d'America' Bill Cosby e' in "stallo su tutti i capi d'accusa". Il giudice annulla il processo, ma l'accusa non intende mollare nonostante il processo nullo e dichiara che ritenterà di inchiodare Corsby . Lo ha annunciato il procuratore distrettuale Kevin Steele, secondo quanto riporta la Cnn. "E' troppo presto per festeggiare, Mr Cosby", afferma dal canto sui Gloria Allred, legale di una delle donne che lo hanno accusato di violenza sessuale. "La giustizia è dietro l'angolo", aggiunge dopo che il giudice ha dichiarato il processo nullo. "Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto Bill Cosby, che sono venuti qui per ascoltare la verità", hanno invece affermanto i suoi legali dopo che il giudice ha dichiarato il processo nullo. "E' un giorno importante, abbiamo lavorato duramente. Ringraziamo la giuria per il lavoro".

17:55Calcio: Rudiger, in Italia ancora episodi di razzismo

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Gioco in Italia e purtroppo gli episodi di razzismo accadono spesso. Siamo nel 2017 e queste cose non dovrebbero più accadere". La denuncia arriva da Antonio Rudiger, difensore della Roma e della Nazionale tedesca, in Russia per la Confederations Cup. "In giro si leggono tante pubblicità che recitano 'no al razzismo', ma in Italia niente è realmente cambiato - ha aggiunto il giocatore - In alcune partite sono stato vittima di ululati razzisti da parte dei tifosi avversari e non è successo niente. Per me è incomprensibile. L'arbitro dovrebbe informare lo speaker nell'eventualità di cori razzisti. E un avvertimento sarebbe appropriato. Poi, se non succedesse nulla, sarebbe meglio sospendere la gara. Secondo me dovrebbero essere prese misure più severe su questo problema". (ANSA).