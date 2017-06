Ultima ora

20:07Gb: May, appoggio a famiglie insufficiente

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - L'appoggio offerto alle famiglie vittime dallo spaventoso incendio della Granfell Tower di Londra, con decine di morti, "è stato insufficiente". Lo ha riconosciuto la premier britannica Theresa May, oggetto di numerose critiche. May ha promesso "un'inchiesta pubblica aperta e trasparente", con le spese legali dei feriti e delle famiglie delle vittime pagate dal governo di Londra. "E' stato deciso oggi - conclude May - che l'inchiesta pubblica farà capo a me personalmente. In quanto primo ministro, sarò responsabile nel ferne applicare le conclusioni".

20:07Comunali: Genova Crivello si ‘apparenta’ con civico Merella

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - Primo apparentamento, in vista del ballottaggio, per il candidato del centrosinistra, Gianni Crivello. L'ex assessore ha trovato l'appoggio della lista civica 'Ge9si' di Arcangelo Merella, che al primo turno ha ottenuto, l'1,86%. Per lui, che fu assessore al traffico nella giunta Pericu, sarebbe pronta una poltrona da assessore. "Ho chiesto assicurazioni per avere peso in Giunta, ma anche sul programma", ha detto Merella ricordando i temi della sua proposta: trasporto pubblico, sicurezza urbana, sviluppo economico. "Ringrazio Merella per il sostegno che mi arriverà dalla sua lista. Arcangelo è serio e competente. In caso di successo farà parte della mia squadra", ha detto Crivello. Il candidato del centrosinistra ha anche incassato l'endorsment di Sergio Cofferati "davanti all'avanzata della 'destra'". L'esponente di Sinistra italiana, al primo turno aveva sostenuto la lista 'Chiamami Genova' di Paolo Putti, l'ex capogruppo grillino in Consiglio comunale che aveva anche l'appoggio di Possibile.

19:54Calcio: Palermo, Zamparini “su closing non si può attendere”

(ANSA) - PALERMO, 17 GIU - "Le decisioni da prendere non possono più aspettare: la città che amo e i tifosi rosanero meritano il massimo rispetto". Lo dice Maurizio Zamparini, proprietario del Palermo. I tifosi aspettano da quasi due mesi la chiusura dell'accordo che porterà alla cessione della società a Paul Baccaglini. "In merito - prosegue - alle varie notizie apparse sugli organi d'informazione, a proposito del closing per la cessione del Palermo, vorrei precisare che abbiamo firmato un accordo di cessione del 100% delle azioni con Baccaglini e soci (Integritas capital) il 9 febbraio". "Per facilitare l'acquisto - aggiunge - abbiamo, anche se non previsto nell'accordo in quanto i dati erano già stati visionati da Baccaglini, acconsentito a una due diligence che si è appena conclusa. Ad oggi non abbiamo ricevuto Paul Baccaglini e soci alcuna variazione all'accordo, né nei contenuti, né nelle cifre, né verbalmente, né per iscritto. E rimaniamo in attesa di ricevere entro lunedì prossimo l'accordo finale sottoscritto e firmato".

19:52Cartello ‘personale 100% italiano’ in trattoria

(ANSA) - MOGLIANO (TREVISO), 17 GIU - Non arretra di un passo Giorgio Nardin, titolare di una trattoria-pizzeria a Mogliano, in provincia di Treviso, dove non è passata sotto silenzio la sua iniziativa di esporre un cartello con la scritta "Personale 100% italiano" con il disegno del tricolore. La scelta del cartello ha sollevato più di qualche perplessità, con segnalazioni fatte al Comune e l'auspicio espresso dal vicesindaco Daniele Ceschin "che la scritta venga rimossa al più presto". "Non c'è nessuna volontà di razzismo. Non è una comunicazione di destra - dice Nardin -; ma è solo una constatazione di fatto: in questo momento ho solo personale italiano, mentre in passato ho assunto anche persone di altre nazionalità, come un marocchino che adesso lavora a Bruxelles dopo essersi formato da me". "Non mi è arrivata dal Comune alcuna ingiunzione di rimuovere il cartello, anche perché, lo ripeto, è solo una certificazione di un dato di fatto". A gradire l'iniziativa Roberto Calderoli (Lega), "andrò a mangiare lì", ha detto.

19:34Scherma: Europei, Italia da record, arriva l’11ma medaglia

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - L'Italia segna il record di medaglie. Dagli Europei di Tbilisi infatti la delegazione azzurra torna domani a casa con un carico di 11 medaglie, una in più di quanto raccolto nell'edizione 2011 di Sheffield che aveva già alzato l'asticella, e con la leadership del medagliere finale. In valigia vanno quattro medaglia d'oro, tre d'argento e quattro di bronzo. La medaglia del record arriva grazie alla sciabola maschile (Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano) che conquista la medaglia d'argento bissando quella dello scorso anno a Torun. In finale gli azzurri si sono arresi ai campioni in carica della Russia (45-41). Fuori dal podio invece la nazionale di spada femminile (Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio) sconfitta 45-42 dalla Francia nei quarti di finale.

19:29Confederations: 2-0 a Nuova Zelanda, Russia esordio vincente

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - La Russia ha vinto la partita inaugurale della Confederations Cup 2017. A San Pietroburgo ha battuto 2-0 la Nuova Zelanda con una rete per tempo. padrioni di casa in vantaggio al 31' primo tempo grazie ad un'autorete di Boxall che devia il pallonetto di Glushakov nella propria porta. Raddoppio nella ripresa al 24' per merito di Smolov con un comodo tap-in dopo l'ennesimo buco della difesa neozelandese.

18:58Migranti: in due si tuffano da traghetto ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 17 GIU - Due uomini hanno tentato di 'sbarcare' in Italia lanciandosi in mare dalla motonave Superfast durante le operazioni di ormeggio alla banchina 16 nel porto di Ancona. Dopo un tuffo di circa 15 metri, sono finiti in acqua sul lato destro tra la banchina e la nave. Immediatamente il nostromo in servizio alla Capitaneria di porto, che stava seguendo le operazioni in banchina, ha ordinato di fermare le eliche e le manovre di ormeggio. Successivamente, i due, giunti a terra, hanno cercato di fuggire, ma sono stati bloccati dallo stesso nostromo e da quattro ormeggiatori del porto dorico. La polizia di frontiera li ha identificati: sono di nazionalità algerina e sono stati rimpatriati, mediante la stessa nave da cui si erano tuffati.