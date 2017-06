Ultima ora

23:18Donna semi mummificata trovata morta in casa nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Una donna di 47 anni è morta da sola, in casa, ed è stata trovata dopo tre mesi, mummificata. E' accaduto a Castano Primo, nell'alta provincia Milanese. La donna, a quanto si è appreso dal 118 e dai carabinieri, è stata trovata nel suo appartamento, grazie ai condomini che, dopo almeno tre mesi senza vederla, si sono decisi a far intervenire la Polizia locale. Constatato che l'immobile risultava chiuso, ma con molta posta recapitata e non ritirata, utenze staccate per bollette non pagate, parenti che da mesi non avevano contatti con la stessa, gli agenti, accompagnati da un carabiniere, sono intervenuti, con vigili del fuoco e personale medico, all'interno dell'abitazione. Grazie a un'autoscala sono penetrati nell'appartamento, dove la donna, originaria di Turbigo (Milano), viveva da un paio d'anni, e si sono trovati davanti la raccapricciante scena del cadavere di lei in bagno. L'autorità giudiziaria ritiene che la morte sia avvenuta per cause naturali.

23:16Calcio: Europei Under 21, la classifica del Gruppo B

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Classifica Gruppo B dell'Europeo Under 21 di calcio, dopo le partite della prima giornata disputate oggi: Spagna e Portogallo punti 3; Serbia e Macedonia 0. Prossimo turno (martedì 20 giugno): Serbia-Macedonia (alle 18) e Portogallo-Spagna (alle 20,45).

23:13Calcio: Europei U.21, ‘manita’ della Spagna alla Macedonia

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Uno scatenato Marco Asensio, fra i protagonisti della schiacciante vittoria del Real Madrid nella finale di Champions a Cardiff contro la Juventus, ha trascinato la Spagna al successo, nella partita d'esordio della fase finale dell'Europeo Under 21. A Gdynia, in Polonia, nel secondo match di giornata del Gruppo B, le baby 'Furie rosse' hanno strapazzato per 5-0 la Macedonia, ipotecando il passaggio del turno, grazie alle reti di Asensio al 16' del primo tempo, al 9' e al 27' della ripresa, dopo che Saul Niguez dell'Atletico Madrid aveva aperto le marcature al 10'. In gol, per il momentaneo 3-0, anche il milanista Gerard Deulofeu. Nel pomeriggio, per lo stesso raggruppamento, aveva vinto anche il Portogallo: 2-0 alla Serbia. I lusitani sono i prossimi avversari degli spagnoli, nell'atteso derby iberico di venerdì prossimo alle 20,45. (ANSA).

22:09Moda: Versace, Donatella e l’omaggio a Gianni

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Era la mattina del 15 luglio 1997 quando Gianni Versace morì a Miami. Oggi, a Milano, a 20 anni di distanza, Donatella Versace vuole rendere omaggio a Gianni. "Tra poche settimane sono 20 anni che mio fratello è morto. Sono voluta tornare a casa, facendogli un omaggio", spiega Donatella Versace prima della presentazione della collezione maschile per l'estate 2018, tornando a sfilare in via Gesù dove ha sede il quartier generale dell'azienda. "Non sono solo io che voglio rendergli omaggio, ma anche i millennials chiedono le camicie iconiche con le stampe - spiega -. Quest'anno volevo fare una cosa intima e personale. Io adoro i social media, per questo volevo un ritorno al contatto umano".

22:04Calcio: Europei U.21, Di Biagio,so come affrontare Danimarca

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - L'esordio nella fase finale dell'Europeo Under 21 si avvicina e sale la tensione nel clan degli azzurrini, con il selezionatore Gigi Di Biagio che invita "a pensare a noi stessi, più che agli avversari". "E' vero che la Danimarca è molto cresciuta negli ultimi anni, ma dobbiamo pensare al nostro comportamento in campo - aggiunge - più che agli avversari". L'Italia inaugurerà il proprio cammino nella fase finale del torneo continentale a Cracovia, alle 20,45, stemperando così la tensione che si è accumulata finora e che caratterizza abitualmente la marcia d'avvicinamento a una grande manifestazione delle squadre favorite. "Affronteremo una compagine di buon livello, organizzata e formata da buoni giocatori - le parole di Di Biagio, in conferenza stampa - sappiamo come giocano e come affrontarli".

20:53Inchiesta Lunigiana: brigadiere risponde a domande gip

(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - Il brigadiere della caserma di Aulla Alessandro Fiorentino, arrestato in carcere nell'inchiesta della procura di Massa Carrara su presunti abusi e violenze per cui sono indagati una trentina di militari, ha risposto oggi a tutte le domande del gip Ermanno De Mattia nell'interrogatorio di garanzia tenuto nel penitenziario di La Spezia, dove lui stesso è ristretto. L'interrogatorio è durato dalle 9.30 alle 14.30 ed erano presenti anche il procuratore Aldo Giubilaro e il sostituto Alessia Iacopini, titolare dell'inchiesta, oltre al difensore, avvocato Gianpaolo Carabelli. Il giudice De Mattia si è soffermato sulle accuse più gravi, episodi che coinvolgono il brigadiere Fiorentino e gli altri sette carabinieri. Tra questi fatti, alcuni pestaggi - così li definisce la procura nella sua richiesta di custodia -, episodi di lesioni a stranieri durante attività antidroga o controllo di documenti. Il militare ha respinto le accuse e avrebbe spiegato che si tratta di fatti avvenuti tutti in un contesto operativo.

20:45Calcio: Europei U.21,Portogallo esordio ok e 2-0 alla Serbia

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Il Portogallo ha battuto la Serbia, nella partita d'esordio del Gruppo B della fase finale dell'Europeo Under 21, del quale fanno parte anche Spagna e Macedonia. Nel match disputato a Bydgoszcz (Polonia), i lusitani sono passati in vantaggio al 37' con Goncalo Guedes del PSG, bravo a raccogliere un rimbalzo in area e a incornare su assist di Podence. All'88' è arrivato il raddoppio grazie a Bruno Fernandes, che ha sfruttato un assist di Sanches e ha concluso imparabilmente alle spalle del portiere Milinkovic-Savic, estremo difensore del Torino e fratello del Sergej che gioca nella Lazio. (ANSA).