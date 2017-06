Ultima ora

09:53Portogallo, bilancio vittime incendi sale ad almeno 39

(ANSA) - LISBONA, 18 GIU - E' salito ad almeno 39 morti il bilancio del violento incendio a Pedrogao Grande, nel Portogallo centrale. Lo ha reso noto il governo di Lisbona, citato dai media locali. I feriti sarebbero una decina, tra cui alcuni pompieri. "E' la più grande tragedia con vittime in un incidente di questo tipo vista negli ultimi tempi", ha dichiarato il premier, Antonio Costa. Alcune delle vittime sono state sorprese dalle fiamme mentre si trovavano in auto, hanno detto le autorità. Non è ancora nota la causa del rogo.

09:32Afghanistan: attacco talebani a polizia, almeno 5 morti

(ANSA) - KABUL, 18 GIU - Almeno cinque, ma potrebbero essere molti di più gli agenti di polizia morti oggi in un attacco coordinato dei talebani a una caserma della polizia di Gardez, nella provincia sud-orientale afghana di Paktia. Un attacco scatenato dall'esplosione di una autobomba innescata da un terrorista kamikaze seguita dall'irruzione di uomini armati, alcuni dei quali ancora asserragliati all'interno. Fornendo la cifra delle vittime, una fonte della polizia locale ha aggiunto che i feriti "sono almeno 20" e sono stati trasferiti in ospedali della zona. Alle vittime del'attacco occorre poi aggiungere almeno tre terroristi morti, uno dei quali il kamikaze. Da parte sua un portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha rivendicato l'attentato assicurando che "gli agenti morti sono decine".

09:23Iraq: truppe Baghdad entrano in centro storico Mosul

(ANSA) - BAGHDAD, 18 GIU - Le truppe governative irachene stanno entrando nel centro storico di Mosul, l'ultima roccaforte dell'Isis nella seconda città irachena. Lo ha detto il generale Abdul-Amir Rasheed Yar Allah, comandante delle operazioni terrestri nella provincia di Ninive. L'ufficiale ha detto che le forze speciali, l'esercito e la polizia federale stanno prendendo parte all'operazione. L'Isis conquistò Mosul nell'estate del 2014, nel corso della sua offensiva nell'Iraq centro-settentrionale. Le forze di Baghdad hanno lanciato una vasta operazione nell'ottobre scorso riconquistarla. Si ritiene che che circa 150.000 civili siano intrappolati nel centro cittadino. Secondo l'Onu verrebbero usati come scudi umani.

08:57Francia: elezioni, aperti seggi per ballottaggi

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Sono da poco iniziate le votazioni per il secondo turno delle elezioni legislative, con il partito La Republique en Marche del presidente Emmanuel Macron che sembra avviato ad una vittoria schiacciante. Gli ultimi sondaggi danno en Marche fra 440 e 470 seggi. Tutta l'opposizione dovrebbe spartirsi i restanti 100: metà ai Républicains, poco più di una ventina ai socialisti, una decina ai radicali di sinistra di Jean-Luc Melenchon, il resto - da uno a 4 - al Front National.

07:16Colombia: bomba in centro commerciale a Bogotà, 3 morti

(ANSA-AP) - BOGOTA', 18 GIU - Tre persone, tra cui una ventitreenne francese, sono morte e altre nove rimaste ferite per l'esplosione ieri di una bomba in uno dei centro commerciali più frequentati di Bogotà. Testimoni hanno affermato di essere stati fatti evacuare dai cinema e dai negozi dopo una deflagrazione nel bagno delle donne al secondo piano del 'Centro Andino', nel cuore del quartiere turistico della capitale della Colombia. Il sindaco Enrique Penalosa lo ha definito un "un codardo attacco terroristico" e l'attenzione si è concentrata immediatamente sull'Esercito di liberazione nazionale (Eln), ultimo movimento ribelle ancora attivo nel Paese sudamericano. La vittima francese è stata identificata come Julie Huynh, da sei mesi a Bogotà come volontaria in una scuola di un quartiere povero.

