12:50Calcio: Zidane a Cristiano Ronaldo, abbiamo bisogno di te

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Zinedine Zidane può svolgere un ruolo importante nelle scelte di Cristiano Ronaldo, che ha deciso di lasciare il Real Madrid. Il portoghese si è sentito poco protetto dal club nella vicenda legata alla presunta frode fiscale nella quale è coinvolto. L'allenatore dei 'blancos', prima di partire con la famiglia per una vacanza in Italia, secondo quanto riferisce Marca - giornale vicino alle vicende madridiste - avrebbe telefonato a Ronaldo, impegnato con il Portogallo nella Confederations. Zidane, secondo il giornale spagnolo, ha detto a 'CR7' di "rivedere la propria decisione e di non partire in ogni caso, perché il Real ha bisogno di lui". Secondo Zidane "lo spirito competitivo di Ronaldo è indispensabile", perché questa squadra ha ancora molto da vincere. Zidane conosce l'influenza di Cristiano Ronaldo sul gruppo a sua disposizione ed è per questo che teme ripercussioni dopo una possibile partenza del portoghese. A Ronaldo, sempre secondo Marca, è arrivata anche la chiamata di Sergio Ramos.(ANSA).

12:50Portogallo: Canadair italiani pronti a intervenire

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - I due Canadair del Dipartimento dei Vigili del fuoco - cofinanziati nell'ambito del progetto europeo "EU-better use of forest fire extinguishing resources by Italy", coordinato dal Dipartimento della Protezione civile - sono pronti dalle prime ore di questa mattina a decollare per il Portogallo nel momento in cui il Paese colpito dovesse farne richiesta. La pre-attivazione dei velivoli dei vigili del fuoco, a seguito della richiesta dell'Emergency response coordination Centre (ERCC) di Bruxelles in contatto con il Governo portoghese, è stata immediata. La partenza effettiva avverrà, però - viene sottolineato - solo nel momento in cui Lisbona confermerà la necessità dell'intervento italiano, considerando che (anche per motivi di prossimità territoriale) si stanno già recando sul posto per supportare l'intervento delle squadre portoghesi sia velivoli ed equipaggi francesi che spagnoli.

12:46Salvini, mai incontrato Di Maio e Casaleggio

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Se devo incontrare qualcuno non lo faccio di nascosto. Non ho mai incontrato o parlato nella mia vita con Di Maio e Casaleggio. Mi fanno tenerezza i giornali e i giornalisti che inventano notizie inesistenti". Lo dice Matteo Salvini a "L'intervista" su SkyTg24. "Finalmente però su alcuni temi i 5 stelle raggiungono posizioni di buon senso, come su cittadinanza e migranti. Non ho bisogno di incontrare Grillo, Di Maio e Casaleggio per fare la stessa battaglia su sicurezza e giustizia", aggiunge.

12:45Accoltellato a morte giovane di 22 anni

(ANSA) - PALERMO, 18 GIU - Un ventiduenne, bracciante agricolo di Canicattì (Ag), Marco Vinci, è morto dopo essere stato accoltellato davanti a un pub del paese. Il giovane, nella tarda serata di ieri, aveva preso le difese di una donna di 38 anni che era in sua compagnia. Troppi gli apprezzamenti, anche pesanti, che un trentaquattrenne stava rivolgendo alla donna. Sarebbe così nata una lite fra i due uomini. Ed è durante questo scontro che il ventiduenne è stato accoltellato. Il bracciante agricolo è morto durante il trasporto, con un'autoambulanza del 118, verso l'ospedale "Barone Lombardo". I carabinieri hanno ricostruito l'accaduto e hanno fermato il presunto responsabile: Daniele Lodato, 34 anni, di Canicattì. L'uomo, al momento, è ancora in caserma.

12:43Consip: Augello,con dimissioni Cda non decade mozione Senato

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Leggo sui giornali che a seguito delle dimissioni del Cda Consip si sarebbe scongiurato il voto della nostra mozione al Senato. In realtà non è così". Lo spiega il primo firmatario della mozione Andrea Augello (Idea). "Il fatto che si siano dimessi il presidente e il consigliere d'amministrazione - osserva - determina lo scioglimento del Cda, tuttavia Marroni resta in carica fino alla convocazione dell'assemblea degli azionisti e c'è la possibilità che in quella sede le dimissioni vengano respinte. Del resto Padoan ha respinto già due volte quelle di Marroni. Lunedì decideremo il da farsi e martedì lo comunicheremo".

12:39Estate: code e rallentamenti su A22 in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 18 GIU - Code e rallentamenti sull'autostrada A22 del Brennero in Trentino Alto Adige, soprattutto al confine con l'Austria. Le previsioni dell'Autobrennero per la direzione nord del resto erano, come ieri, da bollino nero (traffico critico) al mattino, rosso (traffico intenso) al pomeriggio e giallo (traffico sostenuto) per la sera. Tra il Brennero e Vipiteno, in direzione sud, a fine mattina ci sono 4 chilometri di coda per traffico intenso e in direzione nord altrettanti tra Bressanone e Vipiteno, mentre si registrano rallentamenti da Verona fino a Rovereto nord e da Trento nord a Bressanone. (ANSA).

12:32Giostra Saracino: vince Santo Spirito, 4/a volta consecutiva

(ANSA) - AREZZO, 18 GIU - Il quartiere di Porta Santo Spirito, colpendo per due volte il centro del tabellone, con i suoi cavalieri Giammaria Scortecci e Elia Cicerchia, ha vinto l'edizione di giugno 2017 della Giostra del Saracino aggiudicandosi la lancia d'oro dedicata all'eroe aretino della Prima Guerra Mondiale tenente Mancini. La manifestazione folcloristica aretina, che vede in lizza quattro quartieri Porta Santo Spirito, Porta Crucifera, Porta del Foro e Porta Sant'Andrea in ordine di uscita, ha fatto registrare il tutto esaurito con circa cinquemila persone. Durante la manifestazione momenti di tensione tra quartieristi con lanci di terra, proteste per alcuni punteggi contestati e per lo spegnimento di un riflettore che ha interrotto la competizione, tutto sedato in pochi minuti dalle forze dell'ordine presenti in numero massiccio in piazza secondo le nuove disposizioni. Il quartiere di Porta Santo Spirito per la cronaca ha vinto la sua quarta giostra consecutiva dopo il "Triplete" dello scorso anno.