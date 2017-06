Ultima ora

14:27Migranti: Papa, costruire ponti, no a ideologie distorte

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 18 GIU - "L'incontro personale con i rifugiati dissipa paure e ideologie distorte, e diventa fattore di crescita in umanità, capace di fare spazio a sentimenti di apertura e alla costruzione di ponti". Lo ha detto il Papa all'Angelus ricordando che dopodomani ricorre la Giornata Mondiale del Rifugiato promossa dalle Nazioni Unite. "L'attenzione concreta - ha aggiunto Papa Francesco - va a donne, uomini, bambini in fuga da conflitti, violenze e persecuzioni. Ricordiamo anche nella preghiera quanti di loro hanno perso la vita in mare o in estenuanti viaggi via terra. Le loro storie di dolore e di speranza possono diventare opportunità di incontro fraterno e di vera conoscenza reciproca".

14:25Torino: Cc fermano abusivi, accerchiati da 50 ragazzi

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - Carabinieri accerchiati da una cinquantina di giovani che cercavano di impedire i controlli a due venditori abusivi di bibite. E' successo la scorsa notte, a Torino, nella zona dei Murazzi, cuore della movida. Sono stati i venditori abusivi, due uomini di 36 e 38 anni del Bangladesh, a chiedere aiuto ai giovani. Dapprima 5-6 donne hanno circondato i militari di una pattuglia, poi, all'arrivo di altri carabinieri, il gruppo si è infoltito. Alcuni militari sono stati spintonati, ma in pochi minuti hanno riportato la calma. (ANSA).

13:42Comunali: Oristano, nessun apparentamento per ballottaggio

(ANSA) - ORISTANO, 18 GIU - Come già annunciato dai diretti interessati nelle ultime ore, i due candidati approdati al ballottaggio di domenica 25 per l'elezione del sindaco di Oristano si presenteranno agli elettori senza alcun apparentamento con le liste e le coalizioni bocciate al primo turno. A contendersi la poltrona di primo cittadino sono l'ingegnere di 50 anni Andrea Lutzu, candidato di Forza Italia per il centrodestra, e la giornalista Maria Obinu (Partito Democratico) 45 anni, assessora uscente ai Servizi sociali, per la coalizione di centrosinistra. Lutzu, al primo turno, ha ottenuto il 29,6% delle preferenze, la Obinu il 21,8%. Staccati gli altri quattro candidati. Il loro no agli apparentamenti era già stato annunciato quando ancora non si erano concluse le operazioni di scrutinio del primo turno e agli apparentamenti avevano subito detto di no anche i candidati del Movimento Capitale Oristano Filippo Martinez, del Movimento 5 Stelle Patrizia Cadau e della lista Coraggio e Libertà Anna Maria Uras.

13:42Moda: svaligiato negozio a Milano, rubati 400 capi

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Un ingente furto di capi d'abbigliamento è stato messo a segno, a Milano, ai danni di un'azienda che produce e commercia vestiario pret-a-porter, la Closed srl. I titolari, presenti a Milano anche per la settimana della Moda, in corso nel capoluogo lombardo, hanno chiamato la polizia intorno alle 9. Gli agenti hanno trovato il sistema d'allarme del negozio, in via Montevideo (un altro punto vendita è presente in via Tortona) disattivato con dello schiumogeno e la porta scassinata. Secondo un primo inventario il negozio è stato quasi completamente svaligiato, e mancano all'appello ben 400 capi di vestiario, di varie marche, e dal valore ancora non precisato.

13:38La seconda vita di Maldini,giocherà con tennisti prof

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Altro che dirigente del Milan. Paolo Maldini, leggenda vivente del club rossonero, sceglie altre strade per prendersi soddisfazioni nel mondo dello sport, che già gliene ha riservate tante. L'ex capitano e bandiera dei rossoneri e della Nazionale, vera e propria leggenda del calcio italiano (dopo il suo ritiro il Milan ha perfino ritirato la maglia numero 3), giocherà davvero con i tennisti professionisti il prossimo 26 giugno, giorno del suo 49/o compleanno. Maldini sarà nell'Aspria Harbour club, a Milano, per partecipare alla 12/a edizione dell'Aspria tennis cup, Trofeo Bcs e storica competizione Atp Challenger. Svestirà i panni di ex difensore per passare all'attacco, magari sottorete, nel torneo di doppio, al quale ha ottenuto di partecipare grazie alla conquista di una 'wild card', facendo coppia con il proprio maestro-coach Stefano Landonio, 45 anni. Il club milanese ha organizzato un torneo 'rodeo' con in palio una 'wild card' per il Challenger e la coppia l'ha vinta.

13:27Fiamme in campo rom a Bari, nessun ferito

(ANSA) - BARI, 18 GIU - Un incendio si è sviluppato, per cause in corso di accertamento, all'interno del campo rom sul lungomare di Bari, nei pressi del lido Trullo. Il campo è stato evacuato. Non si segnalano feriti o emergenze. Le fiamme, secondo una prima ipotesi, potrebbero essersi sviluppate in seguito a sterpaglie e spazzatura che avrebbero preso fuoco, propagandosi velocemente a causa del vento e bruciando alcune baracche del campo. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco, con tre mezzi di supporto, e pattuglie della polizia locale.L'incendio - di discreta entità - ha interessato le sterpaglie presenti nella zona. Il vento ha fatto sviluppare il rogo che ha toccato un'area, a sud di 'Torre Quetta', dove in quel momento erano presenti, accampati, una decina di nomadi che sono stati allontanati per precauzione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e personale del 118.

13:24Quintana Foligno: cavallo cade durante la Giostra e muore

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 18 GIU - Un cavallo della Quintana di Foligno è morto stamani dopo una caduta avvenuta durante la Giostra di ieri sera. Wind of Passion, del rione Giotti, si era infortunato nel corso della seconda tornata della "Sfida" del torneo storico, poi vinta dal rione Morlupo con Lorenzo Paci in sella a "Lanunio". "Il cavallo ha riportato una lesione all'apparato di sospensione del nodello degli arti anteriori. Ricoverato in clinica è stato prontamente applicato un bendaggio rigido in anestesia generale ed approntata una terapia di sostegno per stabilizzarlo per poter procedere con un eventuale intervento chirurgico. Questa mattina intorno alle ore 7.15 è purtroppo deceduto in seguito ad un arresto cardiaco": è quanto spiega il professor Marco Pepe del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Perugia, in una nota dell'Ente Giostra. Il presidente dell'Ente, Domenico Metelli, parla di "terribile fatalità che ha gettato nello sconforto tutto il popolo della Quintana".