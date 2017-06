Ultima ora

17:4712 morti in attacco talebani a polizia

(ANSA) - KABUL, 18 GIU - E' terminato dopo dieci ore, e con un bilancio di almeno 12 morti (sei agenti e sei militanti), l'attacco sferrato oggi all'alba da un commando di talebani, fra cui un kamikaze, ad una base della polizia afghana a Gardez, capoluogo della provincia sud-orientale di Paktia. Funzionari locali hanno reso noto che un kamikaze a fatto saltare un camioncino imbottito di esplosivo davanti all'ingresso della base, permettendo a cinque suoi compagni di penetrare all'interno.I talebani hanno rivendicato l'operazione.

17:45Cei difende ius soli ma Lega attacca, pensate a italiani

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Siamo preoccupati per come si sta affrontando" il "problema" dello ius soli, "persino con gazzarre ignobili in Aula. Sono temi molto importanti. Ci sta che qualcuno sia contrario. Ma vedo che c'è chi ha cambiato idea. E ora fa politica unicamente per rincorrere il proprio successo, perché vuol fare solo il proprio interesse". Lo ha detto monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, alla Repubblica delle Idee. Ma immediata la reazione della Lega. "Stupisce la netta presa di posizione della CEI", dice Roberto Calderoli. "Stupisce perché raramente dalla CEI abbiamo sentito prese di posizione altrettanto dure davanti a problemi che affliggono gli italiani" come la disoccupazione. "Cari vescovi pensate agli italiani senza lavoro, casa e pensione dignitosa e lasciate che sia il Pd a pensare a coltivarsi il bacino elettorale degli immigrati...". Anche i senatori del Carroccio reagiscono: "Se non urli restano le sabbie mobili".

17:43Comunali La Spezia: ex Pd Forcieri chiude al centrosinistra

(ANSA) - LA SPEZIA, 18 GIU - Lorenzo Forcieri, ex senatore Pd ed ex sottosegretario alla Difesa, non farà apparentamenti e non darà alcuna indicazione di voto per il ballottaggio tra i candidati sindaco del centrosinistra Paolo Manfredini (25,07%) e del centrodestra Pierluigi Peracchini (32,61%). L'ex presidente dell'Autorità Portuale della Spezia, uscito dal Pd alla vigilia delle elezioni comunali per candidarsi contro il suo ex partito, al primo turno aveva ottenuto il 9,19%. Dopo giorni di colloqui con Manfredini (socialista ed ex presidente del Consiglio comunale), che aveva chiesto, in questa fase, ai partiti che lo sostengono un passo indietro e totale indipendenza per cercare di recuperare voti in una sinistra divisa in più liste, Forcieri ha deciso di non fare alcun endorsement per Manfredini. "Abbiamo ricevuto attenzione da parte di entrambi gli schieramenti e la proposta di apparentamento con Manfredini - dice Forcieri - proposta che avrebbe comportato per noi significativi vantaggi in termini di consiglieri eletti e incarichi di giunta. Ma il carattere civico del nostro movimento non ci consente di considerare i consensi ricevuti trasferibili da una parte all'altra, né siamo condizionabili dalla possibilità di ricoprire incarichi. Pur essendo il nostro movimento collocato nell'ampio alveo del centrosinistra la soluzione più corretta è quella di non dare indicazioni di voto ai nostri elettori". Manfredini ha l'appoggio di Anpi, Arci, Cgil e punta a intercettare i voti delle liste di sinistra tagliate fuori dal secondo turno. Peracchini ha siglato un apparentamento con i civici Giulio Guerri (6,25%) e Agostino Cucciniello (0,63%). (ANSA).

17:35Afghanistan: scomparsi 2 funzionari consolari Pakistan

(ANSA) - ISLAMABAD, 18 GIU - Due funzionari del consolato generale del Pakistan a Jalalabad, in Afghanistan, sono considerati dispersi da due giorni mentre stavano rientrando in patria con un automobile. In un comunicato stampa il ministero degli Esteri pachistano precisa che i due, Jan Khan e Muhammad Ejaz, "hanno lasciato Jalalabad il 16 giugno ma non sono mai entrati in Pakistan, né possono essere raggiunti ai loro telefoni cellulari". Su questa vicenda, si dice ancora, "il governo di Islamabad è in contatto permanente con le autorità afghane", le quali "hanno informato che sono in corso tutti gli sforzi possibili per localizzare i due funzionari, e che tre unità investigative sono state costituite per questo scopo".

17:10Corbyn attacca May su Brexit, ‘cambi tono’

(ANSA) - LONDRA, 18 GIU - Il governo Tory di Theresa May, "indebolito e diviso" dopo il voto dell'8 giugno, "non é in condizioni di negoziare un buon accordo per la Gran Bretagna" nei colloqui con l'Ue sulla Brexit che scattano formalmente domani a Bruxelles. Lo scrive sul Sunday Mirror il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, secondo cui "Theresa May non ha ottenuto dall'elettorato un mandato a sostegno del suo sconsiderato approccio in base al quale 'nessun accordo sarebbe meglio di un cattivo accordo' per il Regno Unito". Corbyn ritiene che May debba "cambiare tono". In alternativa offre la ricetta di un futuro, ipotetico governo a guida Labour impegnato a negoziare "un accordo finale" sul divorzio dall'Ue improntato sulle "nostre priorità: posti di lavoro ed economia". Per il leader laburista, l'obiettivo deve essere mantenere per quanto possibile "i benefici del mercato unico e dell'unione doganale", pur nel quadro di una "immigrazione regolata" e di una Brexit in cui "la libertà di movimento ... finirà".

17:04Cadavere romeno trovato nel catanzarese, morte dopo lite

(ANSA) - SAN FLORO (CATANZARO), 18 GIU - Il cadavere di un cittadino romeno, Valentin Gifu, di 22 anni, è stato trovato all'interno di un'azienda agricola a San Floro, nel catanzarese. Sul viso del giovane sono state trovate delle ecchimosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il giovane, la notte scorsa, avrebbe avuto una violenta colluttazione con un connazionale. Sarà l'autopsia ad accertare le cause del decesso. Il cadavere è stato trovato dal fattore dell'azienda che ha subito avvertito i carabinieri di San Floro. I militari stanno compiendo un sopralluogo alla ricerca di elementi utili a chiarire la dinamica di quanto accaduto. (ANSA).

16:47Calcio: Cina, Capello parte male, Jiangsu perde 1-0

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Comincia con una sconfitta l'avventura di Fabio Capello nella Superlega della Cina. Lo Jiangsu Suning guidato dall'ex tecnico di Milan e Roma ha perso in casa per 0-1 contro il Changchun Yatai, per un'autorete al 16' st di Yang Boyu. Capello ha schierato i suoi con il 3-5-2, con il duo offensivo formato dal brasiliano Alex Teixeira e dal colombiano Roger Martinez, che però non sono riusciti a incidere come l'allenatore avrebbe voluto. Il terzo straniero della squadra targata Suning è stato il difensore sudcoreano Hong Jeong-Ho. Ora Capello dovrà lavorare sodo per riportare lo Jiangsu nelle zone dove ambirebbe a stare (l'anno scorso fu secondo, qualificandosi per la Champions asiatica): attualmente la squadra è penultima, con soli 8 punti in 13 giornate.