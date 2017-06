Ultima ora

20:03Ius soli: Grasso, Cei ha sempre difeso i deboli

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "La Cei si è sempre distinta nella difesa dei deboli e non merita questi attacchi". Così il presidente del Senato, Pietro Grasso, replica alla Lega che ha criticato monsignor Galantino per le sue posizioni sullo ius soli. "C'è ancora qualcuno - prosegue - che non crede si possa difendere contemporaneamente chi è disoccupato e chi è migrante".

19:52Confederations: Portogallo-Messico 2-2, spettacolo e Var

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Portogallo e Messico hanno pareggiato 2-2 nel secondo incontro del Gruppo A della Confederations Cup. Per due volte avanti con Quaresma (34' pt) e Cedric (86'), i campioni d'Europa sono stati raggiunti prima da due colpi di testa, il primo del Chicharito Hernandez (42' pt) e il secondo del neogiallorosso Hector Moreno in pieno recupero (91'). Protagonista della partita anche la Var, "entrata in campo" per ben due volte, la prima per annullare il gol di Pepe al termine di una bellissima azione partita da un tiro di Ronaldo che si era abbattuto sulla traversa per poi rientrare in campo; la seconda per convalidare il secondo momentaneo vantaggio lusitano. I nuovo attaccante del Milan André Silva è entrato a 10' minuti dalla fine ed è stato protagonista di un ottimo scorcio di partita, sfiorando anche il gol.

19:30Francia: alle 17 affluenza in caduta libera

(ANSA) - PARIGI, 18 GIU - Crolla l'affluenza alle urne al ballottaggio delle legislative francesi: alle 17, secondo i dati del ministero dell'Interno, è stata del 35,33%, contro il 40,75% del primo turno.

19:26Iraq: governativi a Isis in centro Mosul, ‘arrendetevi’

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Le forze irachene invitano i miliziani dell'Isis asserragliati nel centro di Mosul ad "arrendersi" attraverso gli altoparlanti. Lo riferiscono i media iracheni.

19:17Tsunami in Groenlandia, danni e dispersi

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - E' di almeno quattro dispersi il primo bilancio dello tsunami che ha colpito la costa occidentale della Groenlandia, presumibilmente dopo un terremoto di magnitudo 4. Secondo la Bbc online, le onde anomale hanno completamente distrutto 11 case nel villaggio di Nuugaatsiaq.

18:41Genova vince regata delle Antiche Repubbliche Marinare

(ANSA) - PISA, 18 GIU - Genova vince la 62/a edizione della regate delle Antiche Repubbliche Marinare che si è disputata oggi a Pisa in Arno. Il galeone bianco si è imposto nettamente, cogliendo il nono successo in questa competizione che mischia storia e agonismo, davanti al galeone rosso di Pisa, terza Venezia e quarta Amalfi. La regata, 2 mila metri dal ponte dell'Aurelia, a sud, fino al traguardo posto in prossimità della prefettura nel centro storico cittadino, è stata seguita da decine di migliaia di spettatori che hanno affollato le spallette dei lungarni del centro, i ponti e anche le rive del fiume. Prima della sfida in acqua il corteo storico delle quattro repubbliche (con 80 figuranti ciascuno) ha sfilato per le principali vie del centro.

18:26Calcio: Confederations, gol annullato a Portogallo con Var

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - C'è la Confederations Cup, ed è subito Var. Nel corso della sfida tra Portogallo e Messico a Kazan, l'arbitro Nestor Pitana ha annullato un gol ai campioni d'Europa dopo aver chiesto l'interno della Var. Al 20' Cristiano Ronaldo aveva colpito la traversa della porta difesa da Ochoa, poi c'era stata la ribattuta di Nani con intervento di Pepe. I portoghesi si sono abbracciati in massa per festeggiare, ma il direttore di gara dopo diversi secondi di suspence ha annullato per fuorigioco, facendo segno con le dita di aver ricevuto l'aiuto tecnologico dei 'video referee'.