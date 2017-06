Ultima ora

21:56U21: a Cracovia striscione e dollari finti contro Donnarumma

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Prima i fischi, appena prendeva la palla, poi anche uno striscione offensivo ("Dollarumma") e addirittura le fotocopie di dollari poi gettate in campo dietro la porta: è cominciato così l'Europeo Under 21 di Gigio Donnarumma, portiere dell'U21 azzurra, in campo a Cracovia contro i pari età danesi. Un clima non particolarmente benevolo nei confronti del n.1 del Milan, dopo lo stop delle trattative per il rinnovo del contratto col club, che hanno alla fine indotto gli organizzatori a far togliere striscione e i dollari.

21:12Artista sciacqua panno in Fontana P.del Popolo, multato

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Le multe non spaventano i turisti che, a caccia di un attimo di celebrità o animati dalla voglia di bagnarsi a causa della calura o perché considerano le fontane come grandi lavandini, rischiano e si tuffano ugualmente nelle celebri fontane di Roma. Oggi è stato il caso di un artista di strada di nazionalità ceca che è stato colto dagli agenti appartenenti al Pics mentre sciacquava uno straccio sporco nella Fontana dei Leoni, a piazza del Popolo: l'uomo è stato sanzionato. Nel pomeriggio, sempre a Piazza del Popolo, sono stati multati i genitori di due bimbi, uno romeno e un inglese, responsabili di aver fatto salire i propri figli a cavalcioni delle statue dei Leoni. Dall'entrata in vigore dell'Ordinanza sulla tutela delle fontane sono stati 5 i trasgressori multati: "La vigilanza degli agenti è resa molto difficile dalla calura estiva che incoraggia il contatto con l'acqua delle fontane di cittadini e turisti. Nei prossimi giorni sarà incrementato il momento repressivo" dichiara il Comandante Diego Porta.

21:05Tiro a volo: tricolori Paratrap, doppio trionfo Marozzini

(ANSA) - LATERINA (AREZZO), 18 GIU - Successo di partecipazione e risultati tecnici di ottimo livello al Campionato Italiano Paralimpici di Paratrap (Fossa Olimpica). Sulle pedane del Tav Laterina Giorgio Marozzini, trionfa sia nella classifica generale che nella categoria Standing 1. In quella generale con il suo eccellente 122/125 di qualificazione e il 44/50 di finale precede Massimo Lanza (110; 43) e Oreste Lai (106; 42), mentre nella Standig 1 il podio conferma i primi due, Marozzini e Lanza; al terzo posto si piazza Alessandro Spagnoli (113+1; 32/40). Elio Spadoni (96/125; 24) è oro nella categoria Standing 2, secondo Emilio Poli (97; 21), terzo Christian Ciocchi (88; 14). Nella Sitting Oreste Lai (106/125; 42) batte Bruno Busti (91; 34).

20:49Basket: gara-5 finali scudetto, Venezia-Trento 65-63

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - L'Umana Reyer Venezia ha battuto la Dolomiti Energia Trento per 65-63, in rimonta, in gara-5 delle finali scudetto del basket. Ora la situazione nella serie, al meglio delle 7 partite, è di 3-2 per i veneti. Gara-6 è in programma martedì a Trento: se vincerà la Reyer sarà scudetto, altrimenti ci sarà poi gara-7 giovedì 22 a Venezia.

20:48Francia, Macron stravince, maggioranza assoluta

(ANSA) - PARIGI, 18 GIU - Piccola correzione alla vittoria schiacciante del primo turno, ma il partito di Emmanuel Mcaron conquista la maggioranza assoluta con un margine ampio, fra 395 e 425 seggi su 577. Intanto il segretario generale del Partito Socialista francese, Jean-Christophe Cambadélis, ha annunciato le dimissioni. "Malgrado un'astensione allarmante, il trionfo di Emmanuel Macron è incontestabile" ha detto Cambadélis, riconoscendo "la sconfitta della sinistra". E Marine Le Pen entra per la prima volta in parlamento. La leader del Front National ha vinto il ballottaggio contro l'avversaria di En Marche! nella circoscrizione del nord dove per due volte aveva fallito l'impresa.

20:40Rigopiano: a 5 mesi familiari su luogo tragedia, no selfie

(ANSA) - FARINDOLA (PESCARA), 18 GIU - Oltre 100 persone dal rifugio Baita della Sceriffa hanno raggiunto Rigopiano, fino all'ingresso dell'hotel. A cinque mesi dalla tragedia del 18 gennaio scorso, con 29 morti e 11 sopravvissuti, i familiari delle vittime si sono riuniti dove la montagna di neve che è venuta giù ha spezzato vite e affetti. Lungo il percorso della valanga sono stati deposti 29 mazzi di fiori. L'area dell'hotel, dopo le richieste del Comitato 'Vittime di Rigopiano', che riunisce i familiari, nei giorni scorsi è stata recintata con reti di quelle usate per i cantieri. Posizionati cartelli sulla recinzione in cui i parenti delle vittime chiedono ai turisti di non oltrepassare il perimetro contro selfie e turismo 'macabro'. "Abbiamo chiesto tre cose. La recinzione, che abbiamo ottenuto. Una bonifica rapida e la possibilità di supervisionare al recupero di questi oggetti. Intanto proseguiremo con le ronde nei fine settimana per accertare che non venga violata la recinzione", dice Gianluca Tanda, del Comitato.

20:19Mali: attacco in corso contro residence turisti

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Un residence turistico, molto popolare tra gli occidentali, è sotto attacco alla periferia di Bamako, la capitale del Mali. Lo riferisce la France Presse su Twitter citando testimoni. Dal luogo dell'attacco arrivano i boati di colpi di armi automatiche, mentre nell'area si leva una colonna di fumo nero.