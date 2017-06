Ultima ora

23:50calcio: U21, Pellegrini “Tre punti importantissimi”

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Un'emozione grandissima". Definisce così il suo gol capolavoro Lorenzo Pellegrini, grande protagonista della vittoria dell'U21 azzurra nell'Europeo in Polonia. "Avremmo voluto sbloccarla prima - dice alla Rai a fine math - ma alla fine la cosa importante era vincere. Abbiamo cercato di dare intensità alla gara e dopo il gol è andata meglio, riuscendo a portare a casa 3 punti importantissimi". Per molti uomo-mercato (la Roma, nel cui vivaio è cresciuto, vanta un diritto di riacquisto) il giovane centrocampista del Sassuolo è il primo a dirsi incredulo: "A inizio anno non mi aspettavo tutto questo - spiega - ma ora mi godo il momento, partita dopo partita. Le attenzioni derivano da quello che fai in campo, il resto è tutto una conseguenza. Io penso a giocare e alla prossima partita con la Repubblica Ceca".

23:42U21: a Cracovia striscione e dollari finti contro Donnarumma

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Prima i fischi, appena prendeva la palla, poi anche uno striscione offensivo ("Dollarumma") e addirittura le fotocopie di dollari poi gettate in campo dietro la porta: è cominciato così l'Europeo Under 21 di Gigio Donnarumma, portiere dell'U21 azzurra, in campo a Cracovia contro i pari età danesi. Un clima non particolarmente benevolo nei confronti del n.1 del Milan, dopo lo stop delle trattative per il rinnovo del contratto col club, che hanno alla fine indotto gli organizzatori a far togliere striscione e i dollari.

23:41Calcio: Di Biagio “Non grande gara ma miglioreremo”

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Sapevo che sarebbe stata una partita difficile e scorbutica ma sul gruppo non avevo dubbi". Così il ct dell'Italia Under 21 dopo la vittoria per 2-0 sulla danimarca nell'esordio dell'Europeo di categoria. "La Danimarca la conosciamo bene - le sue parole alla Rai a fime match - e sapevamo che ci avrebbe fatto soffrire. Non abbiamo fatto una grande gara e sappiamo che dobbiamo migliorare ed essere più incisivi in avanti. Siamo partiti contratti, negli ultimi 30 metri siamo stati poco fluidi, poi abbiamo alzato ritmo e la cose sono andate bene, a parte il gran gol di Pellegrini".

23:39U21: Italia dorme 45′ poi ‘sveglia’ Pellegrini-Petagna

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Una 'perla' di Lorenzo Pellegrini a inizio ripresa e una rete 'caparbia' di Andrea Petagna nel finale regalano il primo sorriso all'Italia U21 nell'esordio Europeo: 2-0 alla Danimarca. La 'migliore U21 da vent'anni a questa parte sinceramente non aveva entusiasmato nella prima metà di gara, merito di una Danimarca ben messa in campo e pronta a ripartire con Hjulsager e Borsting. Tra gli azzurrini, il più atteso, Gigio Donnarumma si rende protagonista più che per le parate (per la verità una sola al 75') per l'improvvisato fuoriprogramma, con i tifosi che lo fischiano appena prende palla, lo sbeffeggiano con uno striscione ("Dollarumma") e poi lo inondano di banconote finte. Nella ripresa entra in campo però un'altra squadra e il capolavoro di Pellegrini al '9 (una spettacolare rovesciata) indirizza il match lungo i binari giusti e i cambi del ct (soprattutto Chiesa) sono azzeccati. E' infatti il fiorentino a regalare il raddoppio a Petagna (41' st) e a chiudere il match.

21:12Artista sciacqua panno in Fontana P.del Popolo, multato

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Le multe non spaventano i turisti che, a caccia di un attimo di celebrità o animati dalla voglia di bagnarsi a causa della calura o perché considerano le fontane come grandi lavandini, rischiano e si tuffano ugualmente nelle celebri fontane di Roma. Oggi è stato il caso di un artista di strada di nazionalità ceca che è stato colto dagli agenti appartenenti al Pics mentre sciacquava uno straccio sporco nella Fontana dei Leoni, a piazza del Popolo: l'uomo è stato sanzionato. Nel pomeriggio, sempre a Piazza del Popolo, sono stati multati i genitori di due bimbi, uno romeno e un inglese, responsabili di aver fatto salire i propri figli a cavalcioni delle statue dei Leoni. Dall'entrata in vigore dell'Ordinanza sulla tutela delle fontane sono stati 5 i trasgressori multati: "La vigilanza degli agenti è resa molto difficile dalla calura estiva che incoraggia il contatto con l'acqua delle fontane di cittadini e turisti. Nei prossimi giorni sarà incrementato il momento repressivo" dichiara il Comandante Diego Porta.

21:05Tiro a volo: tricolori Paratrap, doppio trionfo Marozzini

(ANSA) - LATERINA (AREZZO), 18 GIU - Successo di partecipazione e risultati tecnici di ottimo livello al Campionato Italiano Paralimpici di Paratrap (Fossa Olimpica). Sulle pedane del Tav Laterina Giorgio Marozzini, trionfa sia nella classifica generale che nella categoria Standing 1. In quella generale con il suo eccellente 122/125 di qualificazione e il 44/50 di finale precede Massimo Lanza (110; 43) e Oreste Lai (106; 42), mentre nella Standig 1 il podio conferma i primi due, Marozzini e Lanza; al terzo posto si piazza Alessandro Spagnoli (113+1; 32/40). Elio Spadoni (96/125; 24) è oro nella categoria Standing 2, secondo Emilio Poli (97; 21), terzo Christian Ciocchi (88; 14). Nella Sitting Oreste Lai (106/125; 42) batte Bruno Busti (91; 34).