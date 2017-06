Ultima ora

07:17Londra: van su pedoni, polizia indaga per terrorismo

(ANSA) - LONDRA, 19 GIU - La polizia sta indagando su quanto accaduto stanotte dinanzi alla moschea londinese di Finnsbury come "un potenziale attacco terroristico". Lo ha dichiarato la premier Theresa May, annunciando la riunione di un comitato di emergenza da lei stessa presieduto in mattinata.

06:46Londra: van contro pedoni, un morto e otto feriti

(ANSA) - LONDRA, 19 GIU - Un uomo è morto dopo essere stato investito stanotte dal van piombato su un gruppo di fedeli musulmani all'uscita della moschea di Finsbury Park. I feriti ricoverati in ospedale sono invece otto. La polizia conferma poi l'arresto dell'autista del van, un 48enne, mentre sottolinea che al momento non risulta alcun accoltellamento.

05:23Londra, musulmani: è stato attacco deliberato

(ANSA) - LONDRA, 19 GIU - Monta la collera attorno alla moschea di Finnsbury Park, a Londra, dove stanotte un van ha investito - "deliberatamente", secondo una dichiarazione del Muslim Council of Britain - un gruppo fedeli appena usciti dalla preghiera serale del Ramadan. L'uomo bianco alla guida del mezzo sarebbe stato tirato fuori dal mezzo e coinvolto in una colluttazione prima dell'arresto. Voci incontrollate riferiscono pure di altre due persone in fuga che sarebbero state nel van. L'uomo arrestato avrebbe anche accoltellato una persona dopo essere sceso dal veicolo, riferisce l'Evening Standard online. La polizia conferma che sono almeno 10 le persone investite.

03:03Gb, van investe pedoni fuori moschea a Londra

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Un furgone ha investito diverse persone fuori da una moschea nel nord di Londra. Lo riportano i media locali citando fonti di polizia, secondo cui ci sono alcuni feriti e una persona è stata arrestata. La polizia è intervenuta poco dopo mezzanotte in Seven Sisters Road, nel borgo londinese di Haringey. L'incidente sarebbe avvenuto nei pressi della moschea di Finsbury Park, dove sono accorse diverse ambulanze. Fonti non verificate parlano al momento di 10 vittime tra morti e feriti.

00:47Donnarumma:Raiola “Nessun problema soldi ma ambiente ostile”

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Nessun problema economico "ma si era creato un ambiente ostile e in un ambiente ostile non può uscire un buon risultato. Noi siamo stati costretti a prendere delle decisioni che non volevamo prendere". Così Mino Raiola spiega lo stop alle trattative per Gigio Donnarumma. Alla 'Domenica Sportiva' l'agente aggiunge che "il clima velenoso creatosi nella ultime settimane" ha portato a questo risultato. "L'unico problema che non èesistirto è quello dei soldi, perchè non ne abbiamo mai parlato, nè intavolato un discorso serio su quell'argomento. Non ci è stata concessa questa serenità, questo tempo". Anche la clausola rescissoria, che secondo alcuni sarebbe alla base del fallimento dei colloqui, Raiola spiega che "non è stata affrontata. Non avevamo questo problema, anche perchè quando si arriva a qual punto, vuol dire che sei al 90% del contratto. Noi invece abbiamo osservato gli atteggiamenti delle ultime sei settimane, non abbiamo mai risposto, ma preso atto".

23:50calcio: U21, Pellegrini “Tre punti importantissimi”

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Un'emozione grandissima". Definisce così il suo gol capolavoro Lorenzo Pellegrini, grande protagonista della vittoria dell'U21 azzurra nell'Europeo in Polonia. "Avremmo voluto sbloccarla prima - dice alla Rai a fine math - ma alla fine la cosa importante era vincere. Abbiamo cercato di dare intensità alla gara e dopo il gol è andata meglio, riuscendo a portare a casa 3 punti importantissimi". Per molti uomo-mercato (la Roma, nel cui vivaio è cresciuto, vanta un diritto di riacquisto) il giovane centrocampista del Sassuolo è il primo a dirsi incredulo: "A inizio anno non mi aspettavo tutto questo - spiega - ma ora mi godo il momento, partita dopo partita. Le attenzioni derivano da quello che fai in campo, il resto è tutto una conseguenza. Io penso a giocare e alla prossima partita con la Repubblica Ceca".

23:42U21: a Cracovia striscione e dollari finti contro Donnarumma

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Prima i fischi, appena prendeva la palla, poi anche uno striscione offensivo ("Dollarumma") e addirittura le fotocopie di dollari poi gettate in campo dietro la porta: è cominciato così l'Europeo Under 21 di Gigio Donnarumma, portiere dell'U21 azzurra, in campo a Cracovia contro i pari età danesi. Un clima non particolarmente benevolo nei confronti del n.1 del Milan, dopo lo stop delle trattative per il rinnovo del contratto col club, che hanno alla fine indotto gli organizzatori a far togliere striscione e i dollari.