09:49Sindaco Londra, ‘terribile attacco terroristico’

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha condannato il "terribile attacco terroristico contro persone innocenti", dopo che nella notte un furgone ha investito i fedeli musulmani della moschea di Finnsbury Park con un morto e 8 feriti. Su Facebook il primo cittadino della capitale britannica ha aggiunto che i suoi "pensieri e le preghiere vanno a tutti i colpiti". Khan, anche lui musulmano, si è congratulato con i servizi di emergenza, "che hanno risposto rapidamente e lavorato per tutta la notte".

09:48Francia: oggi dimissioni governo

(ANSA) - PARIGI, 19 GIU - Il primo ministro francese, Edouard Philippe, presenterà "in giornata" le dimissioni del governo - come vuole la consuetudine dopo le legislative - in vista di un "rimpasto tecnico": lo ha annunciato il portavoce del governo Christophe Castaner alla radio RTL. "Un rimpasto - ha aggiunto Castaner - che penso non sarà molto ampio, un rimpasto tecnico, e una conferma, quella di Edouard Philippe, a mio parere".

09:46Portogallo: oltre 1500 pompieri a lavoro per spegnere fiamme

(ANSA) - LISBONA, 19 GIU - Oltre 1.500 vigili del fuoco stanno lavorando in Portogallo nel disperato tentativo di spegnere l'incendio che ha causato 62 morti. In giornata sono attesi aiuti dall'Italia e dalla Francia. Il paese sta osservando tre giorni di lutto nazionale. Ad alimentare le fiamme che hanno colpito la zona boschiva di Pedrogao Grande a 150 km a nord di Lisbona, le alte temperature ed i forti venti.

09:44India: bambino nasce su aereo

(ANSA) - NEW DELHI, 19 GIU - Una donna indiana incinta a bordo di un aereo della compagnia Jet Airways partito dalla città saudita di Dammam e diretto a Kochi, in Kerala, ha accusato ieri improvvisamente le doglie del parto, dando alla luce un bimbo a 11.000 metri di altezza, sul Mar Arabico. Lo scrive l'agenzia di stampa Pti, precisando che Jet Airways, per festeggiare il lieto evento, ha deciso di assegnare al neonato un lasciapassare che gli permetterà per tutta la vita di viaggiare gratis negli aerei della compagnia.

09:42Siria: Damasco ‘Usa sponsor terrorismo’

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - L'abbattimento di un caccia militare siriano da parte delle forze Usa, ieri in Siria, è una "flagrante aggressione che mostra inequivocabilmente la reale posizione degli Stati Uniti in sostegno al terrorismo" che "mina la capacità" delle forze di Damasco di combattere l'estremismo in tutto il Paese. Lo afferma il comando generale siriano. Ieri, per la prima volta, gli Stati Uniti hanno abbattuto un aereo siriano che bombardava i combattenti della coalizione vicino Raqqa. Il pilota, afferma Damasco, è "disperso".

07:17Londra: van su pedoni, polizia indaga per terrorismo

(ANSA) - LONDRA, 19 GIU - La polizia sta indagando su quanto accaduto stanotte dinanzi alla moschea londinese di Finnsbury come "un potenziale attacco terroristico". Lo ha dichiarato la premier Theresa May, annunciando la riunione di un comitato di emergenza da lei stessa presieduto in mattinata.

06:46Londra: van contro pedoni, un morto e otto feriti

(ANSA) - LONDRA, 19 GIU - Un uomo è morto dopo essere stato investito stanotte dal van piombato su un gruppo di fedeli musulmani all'uscita della moschea di Finsbury Park. I feriti ricoverati in ospedale sono invece otto. La polizia conferma poi l'arresto dell'autista del van, un 48enne, mentre sottolinea che al momento non risulta alcun accoltellamento.