Ultima ora

12:22Incendio Londra: polizia, 79 tra morti e dispersi

(ANSA) - LONDRA, 19 GIU - La polizia di Londra ha reso noto che sale a 79 tra morti e dispersi il bilancio dell'incendio alla torre di Londra, e "che il numero delle vittime potrebbe aumentare ancora".

12:07Tennis: classifica Atp, Fognini ancora n.1 azzurro

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Fabio Fognini si conferma numero uno del tennis azzurro nella classifica mondiale pubblicata oggi dall'Atp: il 30enne ligure scende di una posizione ed è al numero 27, mentre grazie alla vittoria nel challenger di Caltanissetta risale al 33/o posto Paolo Lorenzi, eguagliando il suo best ranking. Andreas Seppi perde nove posti ed è 85/o mentre diventano sei gli italiani nei primi 100: con la finale a Nottingham infatti Thomas Fabbiano si porta al 93/o posto mentre Alessandro Giannessi, finalista a Caltanissetta, si issa al n. 99. Un solo avvicendamento nella top ten, con il francese Jo-Wilfried Tsonga che si riprende la decima posizione a scapito del tedesco Alexander Zverev. Lo scozzese Andy Murray, leader in classifica da 32 settimane, ha 2105 punti di vantaggio sullo spagnolo Rafael Nadal. In attesa dei grandi appuntamenti su erba sono stabili lo svizzero Stan Wawrinka in terza posizione, il serbo Novak Djokovic in quarta e lo svizzero Roger Federer in quinta.

12:04Molotov contro auto polizia penitenziaria a Pisa

(ANSA) - PISA, 19 GIU - Tre persone incappucciate hanno lanciato bottiglie molotov la scorsa notte contro due auto della polizia penitenziaria parcheggiate nei pressi della caserma degli agenti, vicino alla casa circondariale Don Bosco di Pisa. Le vetture sono state incendiate. La scena sarebbe stata ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza, ma non avrebbero fornito indicazioni particolarmente utili per ora. Sull'episodio indagano i carabinieri. Secondo quanto si è appreso, si vedono tre persone incappucciate che si avvicinano al perimetro esterno della caserma nell'area adibita alla sosta e che lanciano le bottiglie incendiarie prima di fuggire. "Un gesto gravissimo e assurdo, un atto ostile ed estremo contro la nostra istituzione, il Corpo di Polizia Penitenziaria, che svolge un duro e difficile lavoro nella prima linea delle sezioni detentive. Gli investigatori sono al lavoro e speriamo che il loro lavoro dia presto i frutti utili per identificarli" dice Pasquale Salemme, segretario nazionale per la Toscana del Sappe.

11:59Barnier, al via negoziati sulla Brexit

(ANSA) - BRUXELLES, 19 GIU - "Oggi diamo il via ai negoziati per un ritiro ordinato della Gran Bretagna dall'Ue. Dobbiamo affrontare le incertezze causate dalla Brexit, per i cittadini, per i beneficiari delle politiche" europee, e per la questione delle frontiere, in particolare quelle irlandesi". Così il capo negoziatore Ue sulla Brexit Michel Barnier, accogliendo il ministro britannico David Davis alla Commissione europea. Da parte sua Davis ha aggiunto: "Sebbene ci siano senza dubbio tempi di sfida davanti a noi, faremo tutto il possibile per dare un accordo che sia nel miglior interesse di tutti i cittadini. Per questo iniziamo questo negoziato con tono costruttivo e positivo determinati a costruire una partnership speciale con i nostri" amici e alleati.

11:36Calcio: Ventura, con la Spagna ce la giocheremo alla pari

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Il ct azzurro è fiducioso sul cammino dell'Italia verso i Mondiali. C'è l'ostacolo Spagna da superare. "Purtroppo per la prima volta non siamo testa di serie e se ne qualifica soltanto una, ha detto il ct ai microfoni di 'Radio anch'io sport'. Abbiamo però gli stessi punti della Spagna, con 4 reti di differenza. Nulla ci impedisce di andarcela a giocare". Ma Ventura pensa anche al futuro e a una formazione sensibilmente ringiovanita: "in due anni sarà la Nazionale più giovane. Si lavora allo zoccolo duro di quella squadra, in cui il giocatore più 'anziano' sarà Immobile che ha 26-27 anni, al di là forse di Bonucci. Saremo tra i favoriti per i prossimi Europei e Mondiali. Oggi ogni giovane ha la sensazione che se farà bene nel club, potrà approdare in Nazionale. Questo è un segnale importante". (ANSA).

11:29Calcio: Ventura, “Belotti al Psg? solo da protagonista”

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Consigli non richiesti ma utili per il gallo Belotti. Al centravanti del Torino che le voci di mercato danno in partenza per il Psg, oggi il ct azzurro Gian Piero Ventura, dai microfoni di 'Radio anch'io sport' gli ha fatto conoscere la sua opinione sulla vicenda. "Egoisticamente -ha detto il tecnico della Nazionale italiana- più riesco a tenerlo sott'occhio in Italia, meglio sarebbe per me. Ho avuto la fortuna di far spiccare il volo a molti calciatori. Ma al di la di questo, ho sempre sostenuto che i calciatori quando vanno via, devono farlo per entrare dalla porta principale, non da quella di servizio". Come per dire "se Belotti va al Psg perchè può essere un protagonista, va bene. Ma se va lì solo per integrare la rosa...". Ventura ha augurato al giocatore "di fare la scelta migliore" ed ha sottolineato che "£ancora non ha fatto vedere il massimo di ciò che può fare". (ANSA).

11:26Calcio: Ventura, spero finisca presto telenovela Donnarumma

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Spero questa telenovela finisca presto": lo ha detto il ct della Nazionale di calcio Gian Piero Ventura commentando a 'Radio anch'io sport' le plemiche legate al caso Donnarumma. "Raramente -ha detto Ventura sul giovane portiere del Milan e della nazionale u21- ho visto un giocatore così maturo, nonostante l'età. La cosa migliore è che finisca presto questa telenovela, così da ritrovare serenità. E' un bene del calcio italiano". (ANSA).