14:19Siria: Mosca, jet e droni Usa potenziali bersagli

(ANSA) - MOSCA, 19 GIU - "Qualunque oggetto aereo, inclusi i jet e i droni della coalizione internazionale, identificato a ovest dell'Eufrate sarà seguito dai mezzi antiaerei russi, sia terrestri sia aerei, come bersaglio aereo nelle aree in cui l'aviazione russa è in missione di combattimento nei cieli siriani": lo annuncia il ministero della Difesa russo in risposta all'abbattimento di un jet siriano da parte delle forze Usa.

14:15Gentiloni posa prima pietra scuola sostenibile a Pesaro

(ANSA) - PESARO, 19 GIU - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, il presidente del Gse, Francesco Sperandini e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci hanno posato la prima pietra della nuova scuola di via La Marmora, che sarà a basse emissioni e ad alta efficienza energetica. La scuola, con una superficie coperta di 1.057 metri quadri, è affiancata da una nuova palestra scolastica e di quartiere da 1.300 metri quadri, anch'essa all'insegna della sostenibilità energetica e ambientale. Sono sei complessivamente gli interventi previsti a Pesaro nell'ambito del progetto "Sostenibilità in Comune" promosso dall'amministrazione comunale e dal Gse per un investimento di circa 20 milioni di euro. Gli altri sono le nuove piscine della Federazione sportiva Pentathlon, il nuovo bocciodromo comunale, un'altra palestra scolastica e l'ex Palazzo dello sport.

14:06Esplosione a Milano, ergastolo per Pellicanò

ANSA) - MILANO, 19 GIU - E' stato condannato all'ergastolo Giuseppe Pellicanò, il pubblicitario arrestato per aver svitato il tubo del gas della cucina del suo appartamento provocando un'esplosione nella palazzina di via Brioschi a Milano nel giugno 2016 e uccidendo la sua ex compagna Micaela Masella, la coppia di vicini di casa marchigiani, Chiara Magnamassa e Riccardo Maglianesi, e ferendo gravemente le sue due bimbe. Lo ha deciso il gup Chiara Valori nel processo abbreviato.

13:56Gentiloni, ultimi mesi visto con speranza segnali ripresa

(ANSA) - PESARO, 19 GIU - "Negli ultimi mesi abbiamo visto con speranza, con fiducia, è troppo presto per dire con soddisfazione, dei segnali di ripresa". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni a Pesaro. "La crescita è più incoraggiante delle previsioni. In particolare l'efficienza energetica e il meccanismo del conto termico possono essere trainanti per una nuova stagione migliore degli investimenti pubblici".

13:55Incedi: a fuoco due ettari di Parco delle Groane a Monza

(ANSA)- MONZA, 19 GIU - Sono state necessarie cinque ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco di Saronno (Varese), Lazzate e Bovisio Masciago (Monza), per spegnere un incendio che ha devastato circa due ettari di Parco delle Groane, polmone verde che interessa diversi Comuni della provincia di Monza e Brianza. Le fiamme, a quanto si è appreso, sarebbero divampate per cause ancora ignote dalla porzione di parco che lambisce la stazione ferroviaria di Ceriano Laghetto (Monza). Sul posto anche i carabinieri di Desio (Monza) e i volontari della Protezione Civile. Al momento non si registrano feriti.(ANSA)

13:41Consip: De Petris (SI), discutere nostra mozione

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "La mozione del Pd sui vertici Consip è stata presentata solo per aggirare la nostra mozione e quella del senatore Quagliariello, con l'intento di fare scudo al ministro dello Sport Lotti, coinvolto nella vicenda. Allo stesso modo le dimissioni del presidente Ferrara, ora indagato dalla procura di Roma, e della consigliera Ferrigni sono state rassegnate in extremis nella speranza di depotenziare così il dibattito del Senato". Lo dichiara la capogruppo di Sinistra italiana al Senato Loredana De Petris, presidente del Misto. "La situazione però non è affatto risolta, sia perché non è affatto definita la sorte dell'ad Marroni, già difeso a spada tratta dal ministro Padoan, sia perché la nostra mozione chiede anche di verificare i criteri con cui sono stati sin qui assegnati gli appalti e rivedere i criteri di definizione delle gare. Il dibattito deve quindi svolgersi e le mozioni devono essere votate", conclude la parlamentare.

13:38May, Londra non si arrende all’odio

(ANSA) - LONDRA, 19 GIU - Londra non si arrende all'odio e nemmeno tutto il Regno Unito. Così la premier britannica Theresa May dopo l'attacco contro i fedeli musulmani la notte scorsa all'uscita della moschea londinese di Finsbury Park. Un attacco "ripugnante esattamente come gli altri atti di terrorismo che hanno colpito il Regno Unito, dalla strage di Manchester del 22 maggio all'attentato di London Bridge e Borough Market del 3 giugno", ha aggiunto dopo una riunione di emergenza del comitato Cobra. Un attacco contro la libertà di culto e i nostri valori, ha precisato la premier sottolineando che in Gran Bretagna, in questi anni, "c'è stata troppa tolleranza nei confronti dell'estremismo". May ha poi riferito che la polizia ha risposto all'attacco in un minuto e ha dichiarato che era terrorismo in 8 minuti.