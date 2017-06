Ultima ora

16:19Calcio: Lille, Bielsa non si presenta a primo allenamento

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Marcelo Bielsa torna a fare notizia. Il tecnico argentino non si è presentato oggi al primo allenamento del Lille, la squadra francese di cui è il nuovo l'allenatore. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo As, 'el Loco' ha addotto motivi personali dei quali finora non si è riuscito a sapere molto. Il club spera che Bielsa riesca a risolverli e possa essere presente all'allenamento di domani. Non è la prima volta che Bielsa ha questi comportamenti: As ricorda quando ha lasciato l'Espanyol per andare ad allenare la nazionale argentina oppure quando non è più venuto alla Lazio - che poi chiamò Simone Inzaghi - per disaccordi con la dirigenza biancoceleste sul mercato. Difficile, fa però presente As, che la storia si possa ripetere con il Lille, visti i buoni rapporti di Bielsa con il nuovo proprietario del club Gerard Lopez.

16:18Iran: missili su Isis è messaggio anche agli Usa

(ANSA) - TEHERAN, 19 GIU - I Pasdaran iraniani hanno avvertito l'Isis che effettueranno contro di loro "nuovi lanci" di missili con "maggiore potenza qualora i jihadisti dovessero compiere un attacco che metta a repentaglio la sicurezza" dell'Iran. Lo ha affermato il generale Ramazan Sharif citato dalla tv iraniana, dopo che ieri notte i pasdaran hanno annunciato di aver lanciato missili contro l'Isis in Siria. Una rappresaglia, hanno detto, per i sanguinosi attentati sferrati contro il Parlamento di Teheran e la tomba di Khomeini a Qom da jihadisti dello Stato Islamico nei giorni scorsi. Ma il lancio di missili è un messaggio inviato non solo ai terroristi in Siria ed in Iraq, ha avvertito Sharif. Anche "i sauditi e gli americani sono tra i primi destinatari di questo nostro messaggio", ha detto.

16:16Calcio: Bayern Monaco, non cerchiamo Cristiano Ronaldo

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Mezza Europa - quella dei club più ricchi - sogna Cristiano Ronaldo, ma il Bayern Monaco no. E' intervenuto addirittura Karl Heinz Rummenigge per frenare le voci di interessamento del club bavarese all'attaccante portoghese del Real. "Siamo abituati a speculazioni sui trasferimenti in questa fase della stagione - ha detto a Kicker il presidente del Bayern - e di solito non interveniamo. Ma stavolta, nel caso di Cristiano Ronaldo, vogliamo precisare una volta per tutte che l'ipotesi di un nostro interesse non e' fondata, anzi appartiene al mondo delle fiabe". Ronaldo è intenzionato a lasciare Madrid dopo le accuse della giustizia spagnola su una presunta evasione fiscale, e dal Psg al Manchester United molti club sono stati accostati a un possibile trasferimento, che comunque sarebbe plurimilionario.

15:57Ex Ccf: gestione Verdini e management imprudente e ambiziosa

(ANSA) - FIRENZE, 19 GIU - La gestione del Credito cooperativo fiorentino è "risultata imprudente quanto ambiziosa, seguita dalla consapevolezza, maturata dapprima dal senatore Verdini e, subito dopo, quanto meno a partire dal settembre 2008 anche dal management, di un imminente disastro, ormai inevitabile". Lo scrivono i giudici del tribunale di Firenze nelle motivazioni della sentenza con la quale hanno condannato Denis Verdini, senatore di Ala, a 9 anni e altre 33 persone (tra i quali gli imprenditori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei della Btp) a pene comprese tra 1 anno e 6 mesi e 6 anni. Condanne che i giudici spiegano con le dimensioni della vicenda, la "gravità enorme del fatto ricostruito", la "patologia dei finanziamenti concessi", l'indifferenza "verso la vigilanza" e lo "spregio delle regole". Lo stato di insolvenza nel quale finì il Ccf, commissariato nel luglio 2010 dopo 20 anni di presidenza Verdini, è "ascrivibile a condotte gestionali abnormi ed irregolari, riconducibili al management", non ai commissari.

15:57Mafia Roma: difesa Carminati,approccio stalinista a processo

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Massimo Carminati è stato sotto intercettazione per tre anni, dal 2011 al giorno dell'arresto, dicembre del 2014. La Procura ha criminalizzato la banalità e creato un mostro. C'è stato un approccio stalinista al processo: ti intercetto per quello che sei e non per quello che fai". Lo ha detto Ippolita Naso, difensore dell'ex esponente dei Nar, nel corso del processo a Mafia Capitale. "In uno Stato di diritto e' possibile intercettare una persona per costruire il suo circuito di relazioni? Qui non siamo in assenza di fatti-reato ma di fatti. Bastano le parole di Carminati per mettere su un processo senza che siano stati fatti riscontri. E cosi' intercettazione dopo intercettazione siamo arrivati al 'mondo di mezzo' ("quello in cui tutti si incontrano, tra i vivi che stanno sopra e i morti che stanno sotto", ndr), una chiacchiera da bar elevata a prova per dimostrare che c'era la mafia a Roma", conclude il penalista.

15:51Calcio: Fiorentina, ufficiale l’acquisto di Bruno Gaspar

(ANSA) - FIRENZE, 19 GIU - Dopo gli acquisti di Vitor Hugo e Nikola Milenkovic la Fiorentina ha ufficializzato oggi anche quello dell'esterno difensivo Bruno Gaspar dal Vitoria Guimaraes. Il giocatore portoghese, classe 1993, arriva a titolo definitivo per una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro e nell’ultima stagione ha disputato 36 partite con 6 assist. Questo pomeriggio Gaspar effettuerà a Firenze le visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà al club viola per cinque anni.

15:46Calcio: ‘n.10 Napoli a Insigne? Un pò pesantino’

(ANSA) - NAPOLI, 19 GIU - "Noi abbiamo avuto il più grande numero 10 del pianeta. Credo che per Lorenzo Insigne indossare ora quella maglia sarebbe un pò pesantino". Nino D'Angelo ha così risposto a chi gli chiedeva una opinione sulla possibilità che Insigne indossi la maglia numero 10 del Napoli in luogo dell'attuale 24. Secondo il popolare artista partenopeo, che il 24 giugno festeggerà i suoi 60 anni con un concerto allo stadio San Paolo, "adesso Lorenzo è troppo giovane e deve ancora fare delle cose. Poi - ha aggiunto - questa cosa la farei decidere a Maradona che è il proprietario di quella maglia". "L'inno 'I ragazzi della Curva B' - ha aggiunto D'Angelo - è insostituibile così come lo sono i 18 giocatori del primo scudetto del 1987 anche se questo Napoli è una grandissima squadra. Chissà - ha aggiunto - magari un nuovo inno lo farò io o un altro, ma credo che chiunque si porterà sempre dietro quel fantasma".