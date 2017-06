Ultima ora

18:09Calcio: Under 21, Chiesa ‘papà mi dà i giusti consigli’

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Il primo messaggio che mi è arrivato è stato quello di mamma". Federico Chiesa, pur entrando al 20' della ripresa, domenica sera si è ritagliato il ruolo di assist-man nel 2-0 dell'Italia contro la Danimarca, all'Europeo Under 21. Suo il passaggio per la rete di Petagna. Sulle spalle l'ala della Fiorentina ha il 20 di papà Enrico: "Mi dà i consigli giusti - ha detto il giocatore in conferenza stampa - Lui ha avuto un percorso diverso dal mio, in Serie A ci è arrivato a 24 anni". Federico, invece, l'ha già conosciuta e ne compirà 20 ad ottobre.

18:04Calcio: Moratti, un altro colpo alla Ronaldo? Prima o poi sì

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - "Se mi aspetto un colpo alla Ronaldo? Prima o poi magari sì. Quando arriva un grande campione dà entusiasmo ma adesso serve trovare qualcuno che senta l'appartenenza professionale al club, il dovere di dare il massimo per la squadra. In più, al livello di Ronaldo non è semplicissimo trovarne": lo dice l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti in un'intervista a Mi-Tomorrow a vent'anni dall'acquisto di Ronaldo. "Suning - continua Moratti riguardo al momento che sta vivendo l'Inter - ha una potenzialità economica notevole ma le esperienze bisogna farle. Quella di questa stagione è stata talmente negativa da essere utilissima". Per l'ex patron l'arrivo di Spalletti non può essere decisivo da solo per il futuro della squadra: "I giocatori devono dimostrare un carattere che non hanno dimostrato, oppure servono dei punti di riferimento nuovi che trascinino gli altri".

18:00Parigi: morto attentatore Champs-Elysées

(ANSA) - PARIGI, 19 GIU - L'attentatore degli Champs-Elysees è morto. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Gerard Collomb.

17:56Usa: Trump celebra la fine della schiavitù

(ANSA) - NEW YORK, 19 GIU - Donald Trump celebra il 19 giugno, "la storica giornata" della fine della schiavitù e dell'inizio dell'emancipazione degli afroamericani negli Stati del sud degli Stati Uniti. "Celebriamo questo storico momento del 1865, ricordando la premessa fondamentale che tutti gli uomini e tutte le donne sono uguali" affermano Trump e la First lady, Melania. "Il 19 giungo 2017 onoriamo il contributo degli afroamericani al nostro paese e il loro impegno a sostenere la promessa che l'America e' una terra di libertà" mettono in evidenza il presidente e la First lady. "Anche se il presidente Lincoln aveva proclamato l'emancipazione nel 1863, la notizia aveva viaggiato lentamente da Washington agli Stati del sud - ricorda Trump -. Due anni più tardi, il 19 giugno del 1865, il generale maggiore Gordon Granger si era affacciato a Galveston, in Texas, annunciando il messaggio: tutti gli schiavi sono liberi".

17:53Londra: Khan a governo May, basta tagli alla polizia

(ANSA) - LONDRA, 19 GIU - Basta tagli a Scotland Yard: botta polemica del sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, nei confronti del governo britannico Tory, a margine degli appelli all'unità dopo l'attacco dinanzi alla moschea di Finsbury Park. "Lo vado dicendo da 13 mesi - ha sottolineato Khan - che sono preoccupato per le risorse alla Met Police". "Il mio messaggio al governo é: i vostri piani per ulteriori tagli da 400 milioni di sterline non sono sostenibili", ha concluso il sindaco.

17:51Ministro Madia impara a fare le orecchiette a Bari

(ANSA) - BARI, 19 GIU - Una visita nel centro storico di Bari si è trasformata in una lezione-lampo per imparare a fare le orecchiette per il ministro Marianna Madia. Accompagnata nel pomeriggio dal sindaco Antonio Decaro in strada Arco Basso, nota per le donne che quotidianamente preparano la pasta fresca, il ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione si è voluta cimentare e con le sue mani ha provato, senza grandi successi, a realizzare il più tipico formato di pasta cittadino. Il tour nel borgo antico è proseguito con la visita alla Cattedrale ed alla Basilica di San Nicola, al termine di una giornata che ha visto il Ministro ed il Sindaco protagonisti a Bari della prima tappa della campagna nazionale di ascolto e confronto sulla riforma della Pubblica amministrazione, chiamata 'TerzoTempo'. (ANSA).

17:47Basket: Milano, nasce la nuova EA7

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Aspettando l'arrivo a Milano, previsto a fine mese, del nuovo allenatore, Simone Pianigiani, l'EA7 si muove sul mercato. Lasceranno l'Olimpia Hickman, McLean, Macvan e Raduljica (già volato in Cina), mentre il contratto con l'ex coach, Jasmin Repesa, verrà transato con una buonuscita. L'Olimpia ha già completato due colpi rafforzando il reparto lunghi con gli imminenti arrivi del francese Amath M'Baye e del pivot americano Patric Young. Giocatori atletici che bene si sposano con la filosofia di gioco di Pianigiani, basata soprattutto sulla rapidità dei pick and roll. Gli annunci verranno fatti solo dopo l'ufficialità dell'arrivo di Pianigiani: è lui l'uomo considerato centrale nel nuovo progetto varato dal presidente Proli e verrà accolto tra una decina di giorni con tutti gli onori del caso, nonostante una fronda consistente della tifoseria non abbia ancora digerito la nomina dell'ex coach di Siena.