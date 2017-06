Ultima ora

20:03Calcio: Di Francesco domani a Londra da Pallotta

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Eusebio Di Francesco volerà domattina a Londra per conoscere di persona il presidente della Roma, James Pallotta. Il nuovo tecnico giallorosso sarà accompagnato dal ds Monchi, mentre il dg Baldissoni si trova già nella City assieme al patron statunitense. In passato Pallotta aveva incontrato sia Rudi Garcia (a New York) sia Spalletti (a Miami) prima del via libera ufficiale alla panchina della Roma.

19:52Morto cavallo Quintana: esposto Movimento animalista

(ANSA) - PERUGIA, 19 GIU - "Il sequestro del corpo dell'animale, l'esame autoptico anche per verificare la presenza di eventuali sostanze proibite e l'acquisizione dei filmati delle tv locali": queste le principali richieste contenute nell'esposto del Movimento animalista alla Procura della Repubblica sulla morte del cavallo Wind of passion, deceduto ieri nella clinica veterinaria dopo la caduta durante la giostra della Quintana di Foligno. "Le manifestazioni fondate sullo sfruttamento degli animali - ricorda il Movimento in un comunicato - vanno abolite" e "in tale direzione il Movimento animalista si impegnerà con tutte le sue energie, sulla base del testo che l'on. Brambilla ha già presentato in Parlamento, con azioni di protesta sul territorio da parte dei militanti e con denunce all'autorità giudiziaria ovunque la barbarie si ripeta". "Com'è accaduto ieri - continua il comunicato - al purosangue inglese, razza di cui sarebbe vietato l'utilizzo in manifestazioni che prevedono gare di velocità".

19:50In 60 difendono malviventi, sputi e calci contro poliziotti

(ANSA) - NAPOLI, 19 GIU - In sessanta difendono un rapinatore della polizia. Sputi, calci e spintoni contro gli agenti, ad Afragola (Napoli), nel cosiddetto rione Speranza. Sei poliziotti sono rimasti feriti; in manette un pluripregiudicato del posto, Mariano Tuppo. É per incastrare lui, che stava cercando di fare un 'cavallo di ritorno' che gli agenti sono intervenuti. Tuppo, infatti, ieri sera, poco dopo le 19, aveva rapinato un giovane di Frattamaggiore portandogli via l'iPhone, 600 euro e lo scooter utilizzato per la fuga. La vittima ha contattato Tuppo sul suo cellulare e lui gli ha chiesto 740 euro per riavere lo scooter. All'appuntamento concordato per la consegna del cosiddetto "cavallo di ritorno", si sono però presentati i poliziotti in borghese. Quando Tuppo e un 24enne che era alla guida dello scooter se ne sono accorti, sono scappati al rione Speranza chiedendo aiuto alle persone del rione. Da lì è scoppiata la rivolta a difesa dei malviventi.

19:48Grano dal Canada, pm Bari dispone sequestro per analisi

(ANSA) - BARI, 19 GIU - La Procura di Bari ha disposto il sequestro probatorio di circa 50 mila tonnellate di grano proveniente dal Canada, giunto nel porto di Bari l'8 giugno scorso a bordo di una nave cargo 'Cmb partner' proveniente da Vancouver. La notizia, anticipata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, è stata confermata dalla Procura di Bari. L'arrivo del grano aveva provocato picchetti di protesta di un migliaio di agricoltori della Coldiretti. Dopo lo sbarco, in accordo con la magistratura barese, gli uomini dei carabinieri forestali hanno bloccato il carico destinato ai granai pugliesi con l'obiettivo di eseguire controlli, tuttora in corso, sulla qualità del grano e sulla eventuale presenza di sostanze nocive oltre i limiti consentiti dalla legge. (ANSA).

19:44Calcio: da Varsavia per contestare Donnarumma

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Si sono fatti trecento chilometri da Varsavia a Cracovia per contestare Gianluigi Donnarumma in occasione della sua prima partita dopo il 'gran rifiuto' al rinnovo con il Milan. Sono i tifosi del Milan Club Polonia che ieri sera, durante il debutto dell'Under 21 all'Europeo, hanno esposto uno striscione con la scritta "Dollarumma" e lanciato contro il portiere azzurro dei soldi finti, "così come è finto il suo amore per il Milan". Fra di loro anche Roman Sidorowicz, che ha raccontato la protesta del gruppo di tifosi polacchi intervenendo su Radio Sportiva. "Per aspettare un'altra partita del Milan ci vogliono mesi, e poi non si sa se Donnarumma giocherà un'altra partita col Milan - ha raccontato -. Siamo partiti da Varsavia con altri ragazzi e membri del consiglio direttivo del club per questa protesta. Ci siamo sentiti offesi. Aveva baciato la maglia, aveva detto che il Milan era la sua squadra del cuore, poi però non ha rinnovato: per tutti i milanisti questa è una grande offesa".

19:40Fotografo ucciso a Bari, Cassazione conferma condanna figlio

(ANSA) - BARI, 19 GIU - La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 16 anni di reclusione nei confronti di Nicola Scanni, accusato dell'omicidio volontario del padre Mario, il fotografo barese ucciso il 22 agosto 2010. Scanni fu arrestato un mese dopo il delitto ed è stato detenuto nel carcere di Bari fino al dicembre 2011 (per 15 mesi), quando è stato scarcerato dopo l'assoluzione ottenuta in primo grado al termine di un processo celebrato con rito abbreviato. Sentenza ribaltata in secondo grado con una condanna a 30 anni, poi dimezzata nel processo di appello bis dopo che la Cassazione aveva escluso l'aggravante della premeditazione. Il movente dell'omicidio sarebbe stato un litigio dovuto a ragioni economiche e familiari. Con la sentenza di condanna ormai irrevocabile, nei prossimi giorni Scanni dovrà iniziare a scontare la pena in carcere. (ANSA).

19:35Confederations: Australia-Germania 2-3

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Australia-Germania 2-3 (1-2) in una partita del gruppo B della Confederations Cup giocata a Sochi. Queste le reti: nel pt 5' Stindl, 41' Rogic (A), 44' Draxler (rigore); nel st 3' Goretzka, 11' Juric (A). Con questo successo i tedeschi affiancano il Cile al comando del girone, con 3 punti, mentre l'Australia rimane a zero come il Camerun, battuto ieri dai campioni del Sudamerica.