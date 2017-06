Ultima ora

21:03Calcio: Empoli in serie B, Vivarini allenatore, Butti dg

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 19 GIU - Sarà infatti Andrea Vivarini il nuovo tecnico dell'Empoli retrocesso in serie B, al posto di Giovanni Martusciello. La ex guida del Latina allenerà gli azzurri nel prossimo campionato cadetto. Andrea Butti è invece il nuovo direttore generale della società toscana. Il nuovo direttore è già operativo da oggi e ha sottoscritto un contratto pluriennale. Affiancherà il direttore sportivo Pietro Accardi e sostituisce Marcello Carli. Butti ha svolto la sua carriera per la maggior parte nell'Inter dove ha lavorato dal 2001 al 2013 ricoprendo prima il ruolo di addetto stampa e poi quello di team manager nella gestione Mourinho che si è conclusa con lo storico triplete del 2010. Nel 2013 è andato al Monaco dove è rimasto fino al 2016. Nel piccolo principato ha svolto il ruolo di direttore organizzativo al fianco di Claudio Ranieri.

20:57Formula E: Raggi, nel 2018 Roma sarà protagonista

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Roma torna in pista. Nel 2018 saremo protagonisti con #Formula E all'Eur". La sindaca di Roma Virginia Raggi saluta così l'ufficializzazione dello sbarco della Formula E, il Mondiale Fia dei bolidi elettrici, nella capitale dal 14 aprile 2018. "Futuro significa mobilità sostenibile, innovazione, rispetto ambiente", ha aggiunto la Raggi.

20:51Papa: adolescenza non è patologia, non medicalizziamoli

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "L'adolescenza - ha detto il Papa aprendo il convegno della diocesi di Roma - non è una patologia e non possiamo affrontarla come se lo fosse. Un figlio che vive la sua adolescenza (per quanto possa essere difficile per i genitori) è un figlio con futuro e speranza. Mi preoccupa tante volte la tendenza attuale a 'medicalizzare' precocemente i nostri ragazzi. Sembra che tutto si risolva medicalizzando, o controllando tutto con lo slogan 'sfruttare al massimo il tempo', e così risulta che l'agenda dei ragazzi è peggio di quella di un alto dirigente".

20:49Papa: no a società sradicata, connessi sì, ma a legami

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Il Papa ha invitato la diocesi di Roma a contrastare una società "sradicata" in cui famiglie e persone vanno perdendo i propri legami. "Oggi - ha detto - le reti sociali sembrerebbero offrirci questo spazio di 'rete', di connessione con altri, e anche i nostri figli li fanno sentire parte di un gruppo. Ma il problema che comportano, per la loro stessa virtualità, è che ci lasciano come 'per aria' e perciò molto 'volatili'. Non c'è peggior alienazione per una persona di sentire che non ha radici, che non appartiene a nessuno".

20:48Ius soli: Alfano, al Senato voteremo sì

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Se il provvedimento sullo ius soli verrà all'esame definitivo del Senato, voteremo sì". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Ap Angelino Alfano precisando che "proporremo correttivi" ma "voteremo sì".

20:36Europei U.21: Slovacchia-Inghilterra 1-2

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - L'Inghilterra ha vinto in rimonta, 2-1 sulla Slovacchia, in un incontro della seconda giornata del gruppo A dell'Europeo Under 21, in corso in Polonia. A Kielce la Slovacchia è passata in vantaggio al 23' del primo tempo con un colpo di testa di Chrien. Al 5' della ripresa è arrivato il pareggio inglese con Mawson, trovato a destra da un cross di Murphy. Ed al 16' Redmond ha portato l'Inghilterra in vantaggio battendo Chovan con un gran tiro, leggermente deviato. L'Inghilterra sale a 4 punti, la Slovacchia resta a 3.

20:03Calcio: Di Francesco domani a Londra da Pallotta

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Eusebio Di Francesco volerà domattina a Londra per conoscere di persona il presidente della Roma, James Pallotta. Il nuovo tecnico giallorosso sarà accompagnato dal ds Monchi, mentre il dg Baldissoni si trova già nella City assieme al patron statunitense. In passato Pallotta aveva incontrato sia Rudi Garcia (a New York) sia Spalletti (a Miami) prima del via libera ufficiale alla panchina della Roma.