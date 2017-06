Ultima ora

23:25Pugilato: Europei Elite, 4 azzurri nei quarti

(ANSA) - KHARKIV (UCRAINA), 19 GIU - Ancora italiani protagonisti agli Europei Elite di pugilato in corso a Kharkiv. Il primo a salire sul ring e' Federico Serra, che, maramaldeggiando (due i conteggi per il suo avversario) sul polacco Slominski, si regala il pass per i quarti e annesso biglietto di sola andata per i Mondiali di settembre ad Amburgo. Serra si giocherà il passaggio alle semifinali mercoledi' contro lo spagnolo Heredia. Esce di scena, immeritatamente, Paolo Di Lernia nei 64 Kg, sconfitto per spilt decision (2-3) dal bronzo di Londra 2012 Petrauskas. L'azzurro boxa meglio del lituano, premiato però alla fine dai giudici. Stesso discorso per il supermassimo Guido Vianello, sfavorito nel verdetto (2-3) nel suo ottavo di finale contro il russo Babanin. Nella sessione pomeridiana di oggi per l'Italia apre Manuel Cappai che, eliminando la testa di serie numero 1 e campione del mondo in carica, l'azero Mamishadza, vola ai quarti e stacca anch'egli il biglietto per Amburgo 2017.

23:21Basket: Europei donne, Italia-Slovacchia 68-61

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Secondo successo per la Nazionale Femminile all'EuroBasket Women 2017 che si sta giocando in questi giorni in Repubblica Ceca. A Hradec Kralove le azzurre hanno battuto la Slovacchia 68-61 e domani alle ore 20.30 giocheranno contro l'Ungheria (diretta SkySport2HD) nello spareggio che vale un posto tra le prime otto. Le migliori marcatrici azzurre sono state Cecilia Zandalasini e Giorgia Sottana con 15 punti, in doppia cifra anche Francesca Dotto (11).

23:20Usa: morto studente rilasciato da Corea Nord

(ANSA) - WASHINGTON, 19 GIU - Otto Warmbier, lo studente Usa rilasciato dalla Corea del nord nei giorni scorsi in stato di coma con un trauma al cervello, è morto. Lo rende noto la famiglia in un comunicato diffuso dall'ospedale dell'Ohio dove era ricoverato.

23:19Europei U.21: Polonia-Svezia 2-2

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Polonia e Svezia 2-2 (1-2) in un incontro della seconda giornata del gruppo A dell'Europeo Under 21, in corso in Polonia.

23:08Basket:Finale A2,Trieste ko 66-72,Virtus Bologna torna in A

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - La Virtus Bologna torna in Serie A. In gara 3 le V nere hanno sbancato il campo di Trieste con il punteggio di 72-66 vincendo 3-0 la serie al meglio delle cinque partite della Finale della Serie A2.

22:36Cetilar Villorba sale di una posizione a 24 Ore di Le Mans

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Per effetto di una nuova classifica finale, la scuderia Cetilar Villorba Corse ha concluso in nona posizione assoluta e settima di classe LMP2 la 24 Ore di Le Mans disputata tra sabato e domenica scorsi. La sopraggiunta squalifica della vettura di un concorrente che ha commesso una irregolarità ha infatti permesso di guadagnare una posizione alla Dallara P217 del team tutto italiano condotta dai piloti Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Andrea Belicchi. Un dato che impreziosisce ulteriormente l'esaltante esperienza e il risultato finale del team all'esordio nella gara di durata più famosa e importante, terzo round del Mondiale Endurance.

21:52Formula E:Lotti,Roma non ha più paura ospitare grandi eventi

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - ''La #FormulaE sarà all'Eur nel 2018: una bella notizia! Bene anche che Roma non abbia più paura di ospitare grandi eventi sportivi''. In un messaggio sul suo profilo Twitter, il ministro dello sport, Luca Lotti, saluta così l'ufficializzazione del primo Gran Premio della Formula E nella capitale il 14 aprile del 2018.