Ultima ora

00:10Moda: Marini, Carla Fendi amica sincera dell’Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 19 GIU - "La morte di Carla Fendi ci addolora tutti. Con lei scompare una straordinaria interprete della moda italiana, ma anche un'amica sincera dell'Umbria, della città di Spoleto e del suo festival che ha amato tantissimo": a sottolinearlo è la presidente della Regione Catiuscia Marini. Che ricorda anche l'impegno della stilista per il restauro del teatro Caio Melisso. "Vorrei manifestare tutto il mio sincero cordoglio - afferma Marini -, e quello della giunta regionale, per la sua morte, certa di interpretare anche il sentimento di partecipazione di tutti gli umbri. Carla fendi in tanti anni ha particolarmente contribuito a valorizzare il festival di Spoleto, e con esso tutto il patrimonio culturale della nostra regione, mettendo a disposizione del festival e della città, e dunque dell'Umbria, le sue competenze imprenditoriali, la sua immensa passione per l'arte e la musica. In questo momento non possiamo che dire 'grazie Carla' per tutto ciò che hai fatto per Spoleto e per l'Umbria". (ANSA).

00:00Nyt, ‘Messico spia attivisti e cronisti invece dei narcos’

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 19 GIU - Con tecnologie sofisticate vendutegli esplicitamente per indagare solo su narcotrafficanti e terroristi, il governo del Messico ha spiato invece fra i giornalisti, gli avvocati per i diritti umani e gli attivisti anti-corruzione più in vista, allargandosi anche a volte ai loro familiari, perfino adolescenti: è quanto scrive il New York Times, che sulla vicenda ha compiuto una propria indagine giornalistica. Fra i personaggi "scomodi" tenuti d'occhio con questo sistema di sorveglianza, anche un avvocato che sta indagando sulla sparizione di 43 studenti, uno studioso che ha contribuito alla stesura le leggi anti-corruzione e anche un cittadino statunitense che difendeva le donne che denunciano violenza sessuale da parte della polizia. Secondo il giornale americano, dal 2011 tre agenzie federali d'intelligence messicane hanno pagato circa 80 milioni di dollari per acquistare un sofisticato software, Pegasus, che penetra gli smartphone, raccogliendo ogni genere d'informazione.

23:25Pugilato: Europei Elite, 4 azzurri nei quarti

(ANSA) - KHARKIV (UCRAINA), 19 GIU - Ancora italiani protagonisti agli Europei Elite di pugilato in corso a Kharkiv. Il primo a salire sul ring e' Federico Serra, che, maramaldeggiando (due i conteggi per il suo avversario) sul polacco Slominski, si regala il pass per i quarti e annesso biglietto di sola andata per i Mondiali di settembre ad Amburgo. Serra si giocherà il passaggio alle semifinali mercoledi' contro lo spagnolo Heredia. Esce di scena, immeritatamente, Paolo Di Lernia nei 64 Kg, sconfitto per spilt decision (2-3) dal bronzo di Londra 2012 Petrauskas. L'azzurro boxa meglio del lituano, premiato però alla fine dai giudici. Stesso discorso per il supermassimo Guido Vianello, sfavorito nel verdetto (2-3) nel suo ottavo di finale contro il russo Babanin. Nella sessione pomeridiana di oggi per l'Italia apre Manuel Cappai che, eliminando la testa di serie numero 1 e campione del mondo in carica, l'azero Mamishadza, vola ai quarti e stacca anch'egli il biglietto per Amburgo 2017.

23:21Basket: Europei donne, Italia-Slovacchia 68-61

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Secondo successo per la Nazionale Femminile all'EuroBasket Women 2017 che si sta giocando in questi giorni in Repubblica Ceca. A Hradec Kralove le azzurre hanno battuto la Slovacchia 68-61 e domani alle ore 20.30 giocheranno contro l'Ungheria (diretta SkySport2HD) nello spareggio che vale un posto tra le prime otto. Le migliori marcatrici azzurre sono state Cecilia Zandalasini e Giorgia Sottana con 15 punti, in doppia cifra anche Francesca Dotto (11).

23:20Usa: morto studente rilasciato da Corea Nord

(ANSA) - WASHINGTON, 19 GIU - Otto Warmbier, lo studente Usa rilasciato dalla Corea del nord nei giorni scorsi in stato di coma con un trauma al cervello, è morto. Lo rende noto la famiglia in un comunicato diffuso dall'ospedale dell'Ohio dove era ricoverato.

23:19Europei U.21: Polonia-Svezia 2-2

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Polonia e Svezia 2-2 (1-2) in un incontro della seconda giornata del gruppo A dell'Europeo Under 21, in corso in Polonia.

23:08Basket:Finale A2,Trieste ko 66-72,Virtus Bologna torna in A

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - La Virtus Bologna torna in Serie A. In gara 3 le V nere hanno sbancato il campo di Trieste con il punteggio di 72-66 vincendo 3-0 la serie al meglio delle cinque partite della Finale della Serie A2.