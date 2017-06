Ultima ora

04:50Venezuela: Osa, nessun consenso su dichiarazione a Cancun

CITTA' DEL MESSICO - Ancora una volta, i paesi dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) non sono riusciti a definire una posizione comune sulla crisi in Venezuela. Nell'Assemblea Generale dell'organizzazione continentale, apertasi oggi a Cancùn, nessuna proposta di dichiarazione e' riuscita ad ottenere il necessario appoggio di 23 paesi, su un totale di 35. Il testo presentato da un gruppo di 14 paesi capeggiati dal Messico, in cui si chiedeva al governo di Nicolas Maduro di "riconsiderare" la sua proposta di riforma costituzionale ha ottenuto solo 20 voti favorevoli e 5 contrari, con 8 astensioni e una assenza, quella del Venezuela, che si e' ritirato dalla riunione.

04:43Venezuela:governo ammette, 17enne vittima ‘eccesso di forza’

CARACAS - Il ministro venezuelano degli Interni, Nestor Reverol, ha ammesso che "l'ipotesi principale" nell'inchiesta per l'uccisione di un manifestante 17enne oggi a Caracas è quella dell'"uso irregolare e sproporzionato della forza" da parte delle forze di sicurezza. In una serie di messaggi su Twitter, Reverol ha detto che in una "situazione irregolare" che si è registrata oggi sull'autostrada Francisco Fajardo -la principale arteria che attraversa Caracas da Est a Ovest- "varie persone sono rimaste ferite ed una è morta per spari di arma da fuoco".

04:39Usa: big Silicon Valley da Trump per innovare governo

WASHINGTON - Sfilata dei big della Silicon Valley oggi alla Casa Bianca con l'obiettivo di raccogliere idee per aiutare Donald Trump a riorganizzare e modernizzare la macchina governativa. Ma anche per 'annusarsi' dopo le reciproche diffidenze, dalla campagna elettorale alle prime mosse della nuova amministrazione, come il bando contro i musulmani e l'uscita dall'accordo di Parigi sul clima. Tra i presenti i ceo di Apple, Amazon, Oracle, Microsoft, Intel, Ibm, Alphabet, Founder funds. A fare gli onori di casa, oltre al presidente, il genero Jared Kushner, nel cui portafoglio c'e' anche l'innovazione tecnologica.

04:35Usa: online dati 200 mln elettori ‘schedati’

WASHINGTON - Il Grande Fratello: ad evocarlo e' la diffusione accidentale on line dei dati personali e delle opinioni politiche di quasi 200 milioni di cittadini Usa (il 62% dell'intera popolazione americana) da parte di una societa' di marketing ingaggiata dal comitato nazionale repubblicano, la Deep Root Analytics. Benche' sia noto che i partiti raccolgono dati sugli elettori, questa e' finora la piu' grande violazione di dati elettorali in Usa, secondo la Bbc.

04:26Venezuela: manifestante 17enne ucciso a Caracas

CARACAS - Un manifestante 17enne e' morto oggi, raggiunto da uno sparo di arma da fuoco durante una manifestazione antigovernativa a Caracas. Lo ha reso noto Ramon Muchacho, sindaco oppositore di Chacao, uno dei comuni nei quali e' divisa la capitale del Venezuela.

04:23Venezuela: abbandona riunione Osa sbattendo la porta

CITTA' DEL MESSICO - La ministra degli Esteri del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha abbandonato l'Assemblea dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa), apertasi oggi a Cancun, dopo aver dichiarato che il suo paese non riconosce la legittimita' di questa riunione e non accettera' nessuna decisione che possa adottare. ''Il Venezuela si mantiene fermo nella difesa della sua dignita' e della sua sovranita''', ha detto Rodriguez, sottolineando che lo stesso presidente Trump ha ammesso che ''l'Osa e' uno strumento per intervenire in Venezuela'', quando il suo paese ''non ha bisogno di nessun intervento ne' di nessuna tutela''.

00:10Moda: Marini, Carla Fendi amica sincera dell’Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 19 GIU - "La morte di Carla Fendi ci addolora tutti. Con lei scompare una straordinaria interprete della moda italiana, ma anche un'amica sincera dell'Umbria, della città di Spoleto e del suo festival che ha amato tantissimo": a sottolinearlo è la presidente della Regione Catiuscia Marini. Che ricorda anche l'impegno della stilista per il restauro del teatro Caio Melisso. "Vorrei manifestare tutto il mio sincero cordoglio - afferma Marini -, e quello della giunta regionale, per la sua morte, certa di interpretare anche il sentimento di partecipazione di tutti gli umbri. Carla fendi in tanti anni ha particolarmente contribuito a valorizzare il festival di Spoleto, e con esso tutto il patrimonio culturale della nostra regione, mettendo a disposizione del festival e della città, e dunque dell'Umbria, le sue competenze imprenditoriali, la sua immensa passione per l'arte e la musica. In questo momento non possiamo che dire 'grazie Carla' per tutto ciò che hai fatto per Spoleto e per l'Umbria". (ANSA).