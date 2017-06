Ultima ora

07:29India: ministero,no carne e sesso a donne incinte,polemiche

NEW DELHI - Non si placano le polemiche in India suscitate da un manuale pubblicato da un ministero in cui si propone alle donne in attesa di un figlio una serie di comportamenti, fra cui "non mangiare carne, non avere relazioni sessuali, evitare cattive compagnie, formulare pensieri spirituali ed appendere belle immagini in camera da letto". Il manuale, "Cura della madre e del bambino", e' stato preparato alla vigilia della Giornata internazionale dello Yoga che si celebra domani dal Ministero dell'Ayush, che promuove l'uso di terapie alternative (Ayurveda, yoga, unami, siddha e omeopatia).

07:18Afghanistan: uccise 8 guardie vicino a base aerea di Bagram

KABUL - Otto guardie che stavano recandosi al lavoro presso la base aerea afghana di Bagram sono state uccise ieri sera da sconosciuti che hanno aperto il fuoco contro di loro. Lo riferisce oggi la tv Tolo. Il governatore del distretto ha reso noto che l'incidente e' avvenuto alle 22,30 locali nel villaggio di Shah Kah, precisando che otto guardie sono state uccise mentre altre due sono invece sopravvissute.

06:21Afghanistan: scontri vicino palazzo presidenziale, un morto

KABUL - Disordini fra manifestanti di opposizione e polizia hanno causato ieri sera vicino al palazzo presidenziale di Kabul la morte di almeno una persona ed il ferimento di altre otto. Fonti giornalistiche hanno indicato che gli incidenti sono avvenuti intorno alla mezzanotte quando gli agenti, per ordine del governo, hanno cercato di smantellare un accampamento organizzato da partiti di opposizione che esigevano le dimissioni del presidente Ashraf Ghani e del premier Abdullah Abdullah.

04:50Venezuela: Osa, nessun consenso su dichiarazione a Cancun

CITTA' DEL MESSICO - Ancora una volta, i paesi dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) non sono riusciti a definire una posizione comune sulla crisi in Venezuela. Nell'Assemblea Generale dell'organizzazione continentale, apertasi oggi a Cancùn, nessuna proposta di dichiarazione e' riuscita ad ottenere il necessario appoggio di 23 paesi, su un totale di 35. Il testo presentato da un gruppo di 14 paesi capeggiati dal Messico, in cui si chiedeva al governo di Nicolas Maduro di "riconsiderare" la sua proposta di riforma costituzionale ha ottenuto solo 20 voti favorevoli e 5 contrari, con 8 astensioni e una assenza, quella del Venezuela, che si e' ritirato dalla riunione.

04:43Venezuela:governo ammette, 17enne vittima ‘eccesso di forza’

CARACAS - Il ministro venezuelano degli Interni, Nestor Reverol, ha ammesso che "l'ipotesi principale" nell'inchiesta per l'uccisione di un manifestante 17enne oggi a Caracas è quella dell'"uso irregolare e sproporzionato della forza" da parte delle forze di sicurezza. In una serie di messaggi su Twitter, Reverol ha detto che in una "situazione irregolare" che si è registrata oggi sull'autostrada Francisco Fajardo -la principale arteria che attraversa Caracas da Est a Ovest- "varie persone sono rimaste ferite ed una è morta per spari di arma da fuoco".

04:39Usa: big Silicon Valley da Trump per innovare governo

WASHINGTON - Sfilata dei big della Silicon Valley oggi alla Casa Bianca con l'obiettivo di raccogliere idee per aiutare Donald Trump a riorganizzare e modernizzare la macchina governativa. Ma anche per 'annusarsi' dopo le reciproche diffidenze, dalla campagna elettorale alle prime mosse della nuova amministrazione, come il bando contro i musulmani e l'uscita dall'accordo di Parigi sul clima. Tra i presenti i ceo di Apple, Amazon, Oracle, Microsoft, Intel, Ibm, Alphabet, Founder funds. A fare gli onori di casa, oltre al presidente, il genero Jared Kushner, nel cui portafoglio c'e' anche l'innovazione tecnologica.

04:35Usa: online dati 200 mln elettori ‘schedati’

WASHINGTON - Il Grande Fratello: ad evocarlo e' la diffusione accidentale on line dei dati personali e delle opinioni politiche di quasi 200 milioni di cittadini Usa (il 62% dell'intera popolazione americana) da parte di una societa' di marketing ingaggiata dal comitato nazionale repubblicano, la Deep Root Analytics. Benche' sia noto che i partiti raccolgono dati sugli elettori, questa e' finora la piu' grande violazione di dati elettorali in Usa, secondo la Bbc.