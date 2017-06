Ultima ora

11:11Chiesa: 18/9 processo beatificazione per don Primo Mazzolari

(ANSA) - BOZZOLO (MANTOVA), 20 GIU - Partirà il 18 settembre il processo di beatificazione di don Primo Mazzolari. Il vescovo di Cremona, Antonio Napolioni, lo ha annunciato nella visita di Papa Francesco a Bozzolo. "Quel giorno, a 25 anni esatti dalla visita di Giovanni Paolo II a Cremona (non abbiamo fatto apposta, lo ha scelto Lei) - ha detto al Papa - è un nuovo inizio per noi, non tanto per la sua risonanza pubblica, ma perché ci coinvolge direttamente nell'intimità impegnativa di quel dialogo ecclesiale in cui ora la voce del Pastore scalderà i cuori di preti e credenti, di vicini e lontani".

11:11Omicidio Varani: Marco Prato morto suicida in cella

(ANSA) - PALERMO, 20 GIU - Si è suicidato nella cella del carcere di Velletri (Roma), in cui era detenuto, Marco Prato, accusato dell'omicidio di Luca Varani, il ragazzo ucciso nella capitale nel marzo del 2016 durante un festino a base di sesso e droga. Domani avrebbe avuto l'udienza del processo. E' stato trovato durante il giro di ispezione con un sacchetto di plastica in testa: sarebbe morto soffocato. Il suo compagno di cella non si è accorto di nulla. Prato si sarebbe suicidato per "le menzogne dette" su di lui e per "l'attenzione mediatica": il ragazzo ha lasciato una lettera in cui spiega i motivi del suo gesto. Manuel Foffo, l' altro giovane reo confesso dell' omicidio, è stato condannato a 30 anni.

11:07Droga: passaggi auto via web per trasportare dosi, arrestato

(ANSA) - TRIESTE, 20 GIU - Utilizzava un famoso servizio via web di condivisione dei passaggi in auto per portare da Milano a Trieste droga - in particolare hascisc - che veniva spacciato sulla "piazza" giuliana. Il meccanismo - inedito a livello nazionale - è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Trieste. Con appostamenti e pedinamenti i finanzieri hanno monitorato 31 episodi di spaccio, e hanno individuato un cittadino afghano come "corriere" dello stupefacente, portato attraverso il sistema di 'car pooling' per dissimulare i propri spostamenti. L'auto è stata prima seguita a distanza e poi sottoposta a controllo con i cani antidroga. Il cittadino afghano viaggiava tra altri passeggeri, turisti italiani del tutto ignari, e aveva regolarmente pagato on line la propria "quota" per il trasporto. Addosso gli sono stati trovati 490 grammi di hascisc suddivisi in 5 panetti. (ANSA).

11:05Calcio: Perez, Ronaldo è un giocatore del Real Madrid

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "È tutto molto strano: Cristiano è un grande campione e una gran persona. Ci parlerò per capire che cosa sta veramente succedendo". Il presidente del Real Madrid, fresco di conferma al vertice del club, rompe il silenzio sul caso Cr7, scoppiato venerdì dopo l'articolo del giornale portoghese "A Bola", secondo cui il Pallone d'oro, indispettito per la vicenda della presunta evasione fiscale, vorrebbe lasciare il club. Il patron è stato intervistato da radio "Onda Cero" e dal quotidiano "Marca". "Devo ancora parlare con Ronaldo - ha ribadito il 70enne Perez, che ha iniziato il suo quinto mandato quadriennale - Tutto quel che so l'ho appreso dai giornali e alcuni di questi hanno trattato Cristiano come un delinquente". Ma è credibile che Ronaldo finisca sul mercato? "Non abbiamo ricevuto nessuna offerta - ha assicurato il presidente - Perciò, fino a prova contraria, Cristiano è un giocatore del Real Madrid. Nostre offerte per Mbappé e Donnarumma? No, per ora non ne abbiamo avanzate, ne parlerò con Zidane".

10:47Malmstroem, Usa in direzione protezionistica, Ue risponderà

(ANSA) - BRUXELLES, 20 GIU - Le misure commerciali dell'amministrazione Trump "stanno andando in una direzione molto protezionistica", dal 'Buy American' alla clausola della sicurezza nazionale per l'acciaio, e "anche se non sono mirate contro l'Ue, ci colpiranno duramente, per questo dovremo rispondere". Lo ha affermato la commissaria Ue al commercio Cecilia Malmstroem in un evento organizzato da Politico.eu. "Non sappiamo ancora cosa ci sarà esattamente dentro la legislazione" che sarà adottata nei prossimi giorni dagli Usa, "vedremo", ma "sicuramente dovremo reagire", ha avvertito. Come e con che tipo di reazione dipenderà dai Paesi Ue: "prima dobbiamo consultare gli stati membri". Quanto al Ttip, l'accordo di libero scambio Ue-Usa, "è congelato" e "se dovessimo scongelarlo, non sappiamo al momento nemmeno ancora in quali circostanze", ha aggiunto Malmstroem, "non sembra essere una priorità per gli Usa che si sono concentrati su Nafta e Ttp".

10:40Papa in preghiera a Bozzolo, paese di don Primo Mazzolari

(ANSA) - BOZZOLO (MANTOVA), 20 GIU - Papa Francesco è a Bozzolo, il paese del Mantovano dove oggi pregherà sulla tomba di don Primo Mazzolari. Poi andrà a Barbiana per rendere omaggio a don Lorenzo Milani. Al suo arrivo a Bozzolo le campane della chiesa del paese hanno suonato a festa. "Se doveste riconoscere di non aver raccolto la lezione di don Mazzolari - ha detto il Papa - vi invito oggi a farne tesoro. Il Signore, che ha sempre suscitato nella santa madre Chiesa pastori e profeti secondo il suo cuore, ci aiuti oggi a non ignorarli ancora. Perché essi hanno visto lontano, e seguirli ci avrebbe risparmiato sofferenze e umiliazioni".

10:38Francia: ministro della difesa lascia il governo

(ANSA) - PARIGI, 20 GIU - Il ministro della difesa, Sylvie Goulard, ha annunciato attraverso un comunicato le sue dimissioni dal governo. La decisione avviene dopo che il suo partito, il Mouvement Democrate (MoDem), è diventato oggetto di un'inchiesta preliminare sulle condizioni di impiego di alcuni assistenti al Parlamento europeo.