13:05Consip: Pd chiede rinvio dibattito a dopo 27/06

(ANSA) - ROMA, 20 GIU "Le mozioni, alla luce della comunicazione di Padoan, hanno raggiunto i loro effetti. Il Consiglio è decaduto. Sarebbe quindi più utile tenere il dibattito dopo il 27, data della riunione dell'assemblea Consip, dopo la nomina dei nuovi vertici". Lo propone il capogruppo Pd al Senato, Luigi Zanda, intervenendo in Aula.

13:01Lettera di Padoan a Grasso, Cda Consip dimissionario

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "A tal riguardo appare opportuno informarla che l'amministrazione delegato" Consip "ha informato questo dicastero che il 17 giugno sono state presentate le dimissioni da parte di due consiglieri e che con le dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intende dimissionario l'intero cda". Lo scrive il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan in una lettera indirizzata al presidente del Senato Pietro Grasso in merito alle mozioni su Consip.

12:50Papa:Milani servo esemplare Vangelo, lo dico da Papa

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 20 GIU - "Non posso tacere che il gesto che ho oggi compiuto vuole essere una risposta a quella richiesta più volte fatta da don Lorenzo al suo vescovo" "che fosse riconosciuto e compreso nella sua fedeltà al Vangelo e nella rettitudine della sua azione pastorale". Così Papa Francesco a Barbiana parlando di Don Lorenzo Milani. Lo hanno già fatto il card. Piovanelli e gli arcivescovi di Firenze, "oggi - ha detto - lo fa il vescovo di Roma", "ciò non cancella amarezze" "ma dice che la Chiesa riconosce in quella via un modo esemplare di servire il Vangelo". Il Papa ha citato una frase della "Lettera a una professoressa": "Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è avarizia". "Questo - ha commentato - è un appello alla responsabilità". "Ridare ai poveri la parola - ha poi aggiunto - perché senza la parola non c'è dignità e quindi neanche libertà e giustizia: questo insegna don Milani".

12:37Migranti:Oim, 2.000 morti in Mediterraneo nel 2017

(ANSA) - GINEVRA, 20 GIU - Il numero di migranti e rifugiati morti nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno sfiora ormai i 2mila, ha affermato oggi a Ginevra l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim). Dall'inizio del 2017 al 18 giugno, l'Oim ha registrato un totale di 81.292 arrivi via mare in Europa (circa l'85% dei quali in Italia) e 1.985 morti, riferisce l'agenzia delle Nazioni Unite per la Migrazione in una nota pubblicata a Ginevra.

12:34Difende sorella da apprezzamenti,giovane accoltellato a Bari

(ANSA) - BARI, 20 GIU - Un giovane di 22 anni del quale non sono state fornite le generalità, con precedenti penali per droga e furto e sottoposto alla sorveglianza speciale, è stato ferito con due coltellate all'altezza dei glutei ieri sera in piazza Redentore, al quartiere Libertà di Bari. Il ventiduenne ha riferito ai carabinieri di essere stato colpito da un cittadino straniero, del quale non è stato in grado di definire la nazionalità, nel corso di una lite scaturita per alcuni apprezzamenti rivolti dallo straniero alla propria sorella minorenne. La vittima dell'aggressione, trasportata da parenti al pronto soccorso del Policlinico, è stata medicata e dimessa con prognosi di 7 giorni. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia Bari Centro.

12:30Merkel, bene riforme eurozona concordate con Macron

(ANSA) - BERLINO, 20 GIU - Angela Merkel ha elogiato oggi a Berlino la "tabella di marcia per lo sviluppo dell'eurozona concordata con Emmanuel Macron". "Si può immaginare una specie di governo economico, che prenda le best practices", anche per creare lavoro in alcuni paesi e imparare da altri, ha spiegato. Per la Merkel, si può "certamente pensare a un ministro delle finanze comune, se le condizioni generali sono adeguate" e anche "a un budget per l'eurozona, se si rafforzano strutture e si fanno cose ragionevoli".

12:28Omicidio Varani: Prato in biglietto, sono innocente

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Non ce la faccio a reggere l'assedio mediatico che ruota attorno a questa vicenda. Io sono innocente". Queste le parole scritte da Marco Prato, accusato dell'omicidio di Luca Varani, poco prima di togliersi la vita nel carcere di Velletri, vicino a Roma, dove era detenuto. Secondo quanto si apprende, nel biglietto il giovane chiede anche di fare in modo che ci sia un medico accanto al padre quando gli verrà data la notizia della sua morte. Secondo quanto si apprende si è tolto la vita utilizzando il gas di una bomboletta che i detenuti utilizzano per cucinare. Prato si è infilato in testa un sacchetto di plastica e ha aperto la bomboletta del gas dentro.